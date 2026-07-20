Мелания Тръмп прикова погледите на финала на Световното по футбол

Мелания Тръмп се превърна в една от най-коментираните фигури извън терена по време на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли 2026 г. Първата дама на САЩ наблюдава двубоя между Испания и Аржентина от специалната ложа на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси редом до президента Доналд Тръмп.

Тя избра светъл панталон, бял топ и късо яке на Thom Browne с червени, бели и сини ивици по ръкавите. Визията бе допълнена с големи огледални очила и масивен пръстен. Според t-online цената на якето е около 2200 долара.

Появата ѝ предизвика множество коментари в модните медии и социалните мрежи. Част от потребителите похвалиха елегантния и непринуден стил, докато други обсъдиха цената на дизайнерския тоалет.

Мелания Тръмп остана предимно сдържана по време на мача и не последва съпруга си на терена при връчването на трофея. Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани от част от публиката по време на церемонията.

Публичното поведение на първата дама отново показа характерния ѝ стил – внимателно подбрана визия, премерени жестове и дистанция от политическите спорове около съпруга ѝ.