Мелания Тръмп прикова погледите на финала на Световното по футбол

Мелания Тръмп се превърна в една от най-коментираните фигури извън терена по време на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли 2026 г. Първата дама на САЩ наблюдава двубоя между Испания и Аржентина от специалната ложа на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси редом до президента Доналд Тръмп.
Тя избра светъл панталон, бял топ и късо яке на Thom Browne с червени, бели и сини ивици по ръкавите. Визията бе допълнена с големи огледални очила и масивен пръстен. Според t-online цената на якето е около 2200 долара.
Появата ѝ предизвика множество коментари в модните медии и социалните мрежи. Част от потребителите похвалиха елегантния и непринуден стил, докато други обсъдиха цената на дизайнерския тоалет.
Мелания Тръмп остана предимно сдържана по време на мача и не последва съпруга си на терена при връчването на трофея. Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани от част от публиката по време на церемонията.
Публичното поведение на първата дама отново показа характерния ѝ стил – внимателно подбрана визия, премерени жестове и дистанция от политическите спорове около съпруга ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 лоза
09:47 20.07.2026
3 И защо
09:49 20.07.2026
4 Аман
Коментиран от #6
09:50 20.07.2026
5 Парпърляк
10:21 20.07.2026
6 Тръмп
До коментар #4 от "Аман":е велик, долу чалмите !
Мелания му приляга на годините, чина и длъжността...!
10:28 20.07.2026
7 Странно е как коментират
10:38 20.07.2026
8 Констатация
10:52 20.07.2026
9 идиоти вън
10:59 20.07.2026