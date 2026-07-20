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Мелания Тръмп прикова погледите на финала на Световното по футбол

Мелания Тръмп прикова погледите на финала на Световното по футбол

20 Юли, 2026 09:41 2 019 9

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  • световно първенство по футбол

Първата дама на САЩ впечатли със спортно-елегантна визия и сдържано поведение до Доналд Тръмп

Мелания Тръмп прикова погледите на финала на Световното по футбол - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мелания Тръмп се превърна в една от най-коментираните фигури извън терена по време на финала на Световното първенство по футбол на 19 юли 2026 г. Първата дама на САЩ наблюдава двубоя между Испания и Аржентина от специалната ложа на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси редом до президента Доналд Тръмп.

Тя избра светъл панталон, бял топ и късо яке на Thom Browne с червени, бели и сини ивици по ръкавите. Визията бе допълнена с големи огледални очила и масивен пръстен. Според t-online цената на якето е около 2200 долара.


Появата ѝ предизвика множество коментари в модните медии и социалните мрежи. Част от потребителите похвалиха елегантния и непринуден стил, докато други обсъдиха цената на дизайнерския тоалет.

Мелания Тръмп остана предимно сдържана по време на мача и не последва съпруга си на терена при връчването на трофея. Доналд Тръмп и президентът на ФИФА Джани Инфантино бяха освиркани от част от публиката по време на церемонията.

Публичното поведение на първата дама отново показа характерния ѝ стил – внимателно подбрана визия, премерени жестове и дистанция от политическите спорове около съпруга ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лоза

    10 1 Отговор
    Мелания Тръмп кове с чук погледи.

    09:47 20.07.2026

  • 3 И защо

    13 1 Отговор
    обсъждат цената на якето ? Тя може да си го позволи. Освен, че е съпруга на президента, който е милиардер, тя има собствен бизнес. Или първосигнално очакват тази красива жена да се облича от разпродажбите в Маршал и Рос.

    09:49 20.07.2026

  • 4 Аман

    18 6 Отговор
    Тези двамата полячовци омръзнаха на всички нормални хора, защото превърнаха САЩ в Тръмпландия и нямат никакво човешко чувство. Нормалният човек има чувство на срам и мен ме е срам, като гледам накъде върви света. Не може облеклото на тази златотърсачи да се коментира,когато ненормалния й мъж води ненужна война в Иран и предизвика световна криза и човешки жертви. Тези двамата са в тази ложа,защото момчетата на терена имат световна слава и цял свят гледа тях, а не тези . Жалка и позорна гледка!

    Коментиран от #6

    09:50 20.07.2026

  • 5 Парпърляк

    2 8 Отговор
    Красота и изящество, да са живи и здрави президент Доналд Джей Тръпм и неговата съпруга Мелания!

    10:21 20.07.2026

  • 6 Тръмп

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Аман":

    е велик, долу чалмите !

    Мелания му приляга на годините, чина и длъжността...!

    10:28 20.07.2026

  • 7 Странно е как коментират

    4 1 Отговор
    съвсем нормални цени за жената на един отдавнашен милиардер, а не чух и гък за тоалетите на Олеся Еленска, за които слушах някаква дизайнерка в ЮТуб да се хвали, че са задоволили изискания й вкус с рокля на Галиано за 120 000 долара и някаква чанта "Бъркин" за 130 000 долара. Но нашата "демократична общност" много държи да продължим да осигуряваме средства за подобни покупки.

    10:38 20.07.2026

  • 8 Констатация

    2 2 Отговор
    Мелания изглежда много добре за годините си, облича се стилно, без да прекалява с излишни атрибути, за разлика от "селските" мадони, които довчера пазаруваха от кооперативни магазинчета. -))))))

    10:52 20.07.2026

  • 9 идиоти вън

    1 1 Отговор
    Абе пластмасови хора!!!

    10:59 20.07.2026