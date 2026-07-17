Шакира, Мадона, Джъстин Бийбър и др.: Кои са всички звезди, които ще излязат на финала на Световното по футбол?

Финалът на Световното първенство по футбол през 2026 г. ще бъде съпътстван от две отделни музикални програми – заключителна церемония преди началото на мача и първото в историята шоу на полувремето на финал на Мондиал.

Решаващият двубой между Аржентина и Испания ще се състои в неделя, 19 юли, на стадиона „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси. Началото е насрочено за 15:00 часа местно време (22:00 часа българско време), а заключителната церемония ще започне 90 минути по-рано.

Пост Малоун ще бъде основният изпълнител в програмата преди мача. На сцената ще излязат още Роби Уилямс, Лаура Паузини, Никол Шерцингер и интернет звездата IShowSpeed. Актьорът Том Круз ще направи специална поява, а носителката на награди „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“ Дженифър Хъдсън ще изпълни националния химн на САЩ.

ФИФА съобщи, че церемонията ще бъде посветена на участието на 48-те отбора и на мачовете, проведени в 16-те града домакини в САЩ, Канада и Мексико. Продукцията е поверена на Balich Wonder Studio, ръководено от Марко Балич, който участва и в създаването на церемониите на Световното първенство в Катар през 2022 г.

По време на почивката между двете полувремена ще се състои отделно 11-минутно музикално шоу. Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и южнокорейската група BTS са обявени като водещи изпълнители. Това ще бъде първата подобна програма, организирана в рамките на финал на Световно първенство по футбол.

В шоуто ще участват още нигерийският изпълнител Бърна Бой, венецуелският диригент и музикален директор на Нюйоркската филхармония Густаво Дудамел, детският хор PS22 Chorus и британската група Coldplay. Очакват се и персонажи от детските продукции „Улица Сезам“ и „Мъпетите“.

Художественото ръководство на програмата е поверено на фронтмена на Coldplay Крис Мартин. По думите му основна тема на спектакъла ще бъде единството, а изпълненията ще съчетаят музика, футбол и послания, свързани с достъпа на децата до образование.

Шоуто подкрепя фонда FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 млн. долара за образователни и футболни програми за деца. До началото на юли са осигурени над 50 млн. долара, като по един долар от всеки продаден билет за мачовете на турнира се насочва към инициативата.

Самото изпълнение е планирано за около 11 минути, но подготовката и демонтирането на сцената върху терена може да удължат почивката между полувремената до 25–30 минути. Обичайната пауза във футболните мачове е до 15 минути.

ФИФА описва програмата като събитие, което трябва да обедини спорта и световната музикална сцена. Президентът на организацията Джани Инфантино заяви, че спектакълът ще бъде насочен към „единството и надеждата“ и ще остави обществено наследство извън самия турнир.