Карлос Сантана, ветеранът от Уудсток, стана на 79 г.

Днес, 20 юли 2026 г., легендарният китарист Карлос Сантана навършва 79 години. Роден през 1947 г. в Мексико, виртуозът продължава да бъде едно от най-влиятелните имена в историята на рок и латино музиката. Вместо да забавя темпото, той отбелязва личния си празник в разгара на мащабното си северноамериканско турне „Oneness Tour“ и подготвя нови дати за емблематичната си резиденция в Лас Вегас. По повод празника събрахме няколко любопитни и по-малко известни факта за живота на големия музикант.

Първата му любов е цигулката

Макар целият свят да го свързва с неподражаемия звук на неговата китара, Карлос Сантана започва музикалния си път с коренно различен инструмент. Вдъхновен от баща си, който е традиционен мариачи музикант, на 5-годишна възраст малкият Карлос започва да свири на цигулка. Едва на 8 години той открива магията на китарата, която по-късно ще промени живота му и ще го нареди сред най-великите китаристи на всички времена в класациите на списание „Ролинг Стоун“.

Пробивът на Уудсток през 1969 г.

Едва 22-годишен, Сантана прави историческо изпълнение на легендарния фестивал Уудсток през 1969 г., което буквално изстрелва групата му към световната слава. Интересен факт е, че по това време формацията му все още няма издаден официален албум, но благодарение на мениджъра Бил Греъм, те получават шанс да излязат на сцената. Изпълнението им на инструментала „Soul Sacrifice“ остава в историята като един от най-въздействащите моменти на фестивала.

Рекордният триумф със „Supernatural“

След период на по-слаб търговски интерес, през 1999 г. Сантана прави едно от най-великите завръщания в историята на поп културата с албума „Supernatural“. Проектът носи невероятните 8 награди „Грами“ за една нощ, изравнявайки рекорда на Майкъл Джексън за най-много спечелени отличия от един албум. Хитове като „Smooth“ и „Maria Maria“ остават седмици наред на върха на световните класации.

Духовност и филантропия

Музиката на Сантана винаги е била дълбоко свързана с неговите духовни търсения. Освен с творчеството си, той е известен и с мащабната си благотворителна дейност чрез своята фондация „Milagro“. Организацията е дарила милиони долари в подкрепа на образованието, здравеопазването и изкуствата за деца в неравностойно положение по целия свят.

Вечната енергия на сцената през 2026 година

Възрастта за Карлос Сантана е просто цифра. През настоящата година неговата официална страница обяви удължаване на концертите му поради огромен интерес от страна на публиката. Китаристът доказва, че страстта към музиката и автентичният латино ритъм нямат краен срок на годност.