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Честит рожден ден на Графа! Влади Ампов на 48 г.

Честит рожден ден на Графа! Влади Ампов на 48 г.

21 Юли, 2026 12:15 619 22

  • влади ампов-графа-
  • рожден ден

Певецът има впечатляваща кариера, включваща десетки албуми, стотици награди и безброй разпродадени концерти

Честит рожден ден на Графа! Влади Ампов на 48 г. - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-обичаните български поп изпълнители, композитори и продуценти Владимир Ампов - Графа празнува своя рожден ден днес, 21 юли 2026 година.

Българската музикална сцена днес е по-празнична от всякога. На 21 юли 2026 г. рожден ден празнува неподражаемият Владислав Ампов - Графа. Роден в София в семейството на известните музиканти Тони и Кирил Ампови от легендарното трио „Спешен случай“, той вече близо 40 години оставя дълбока следа в родната поп култура. Певецът има впечатляваща кариера, включваща десетки албуми, стотици награди и безброй разпродадени концерти.

Музикален маратон по БГ Радио и Лятно турне 2026

По повод личния му празник, ефирът на БГ Радио е посветен изцяло на неговото творчество. На всеки кръгъл час медията радва слушателите с най-големите му хитове – от емблематичните балади до най-ритмичните модерни клубни парчета.

Празненствата за рождения ден обаче няма да останат само в радиоефира. Те ще прераснат в истински музикален празник за феновете в цялата страна с предстоящото му Лятно турне 2026. Изпълнителят дава старт на обиколката си броени дни след празника. Първата спирка е на 23 юли на историческата сцена в крепостта „Туида“ в Сливен.

Програмата на турнето на Графа включва следните ключови дати:

  • 23 юли: Концерт в Крепост „Туида“, Сливен
  • 24 юли: Изпълнение в Летен театър, Бургас
  • 25 юли: Шоу в Летен театър, Варна
  • 8 август: Грандиозен финал в Античен театър, Пловдив


Колеги, приятели и хиляди фенове от сутринта заливат социалните мрежи с пожелания за здраве, вдъхновение и нови покорени върхове към емблематичния музикант.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То пък

    23 2 Отговор
    един граф , не ти е работа !

    Коментиран от #15

    12:20 21.07.2026

  • 2 Да е жив и здрав

    17 1 Отговор
    и дано тази година вече получи глас за певец, щото си е музикален инвалид Владко. И баща му да е жив и здрав да го тика още поне 48 години, че без него е за никъде Владко

    Коментиран от #5, #11

    12:21 21.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    БЛАГОДАРИ НА ГОСПОД, ЧЕ СИ ЖИВ

    12:22 21.07.2026

  • 4 Хаха

    15 1 Отговор
    Колкото и аз съм граф, толкова и тоя..

    Коментиран от #14

    12:26 21.07.2026

  • 5 Урко

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да е жив и здрав":

    Баща му почина преди няколко месеца

    12:28 21.07.2026

  • 6 генстра

    2 2 Отговор
    И е бил войник в Плевен, голем мишок :) да е зжив и здрав

    12:33 21.07.2026

  • 7 йфполи

    14 1 Отговор
    От графове, не можем да се разминем в територията. А колко е бездарен завалията. Всичките му песни са копи пеист. Само от към титла го е докарал, само че не е разбрал че в България са само той и Евгени Минчев графове и лордове,. И то хвани единия и удари другия, мИрси.

    12:35 21.07.2026

  • 8 Пенсионерка

    7 2 Отговор
    И аз имам Рожден ден днес! Поздрави за мен, защото вече малко хора се сещат да ми се обадят! Да са живи и здрави всички български рожденици на тази дата, от всички поколения! Младите да са успешни в делата си, а възрастните да се радват на почит и уважение! И да имат сили да помагат, с каквото могат! На “многая лета”!!

    12:39 21.07.2026

  • 9 Механик

    12 1 Отговор
    И кой го ОБИЧА тоя ОБИЧАН певец?
    Какви са тия албуми, концерти... Точно като майка си и баща си и той има 5-6 песни.
    Родителите му "фанаха" вълната на демокрацията и грачеха до припадане политкоректни текстове. Само дето деветте милиона мишлета, дето се изкарваха взаимно ченгета, за времето от тогава до сега останаха под 5 милиона от които 3 милиона не-българи.
    Е, синът си успяха да лансират мама и тате. Вече 37 години папка добре.

    Коментиран от #12

    12:40 21.07.2026

  • 10 Воисил Граматик

    5 1 Отговор
    Владимир Ампов - Графа ли е,или е Владислав Ампов - Графа? Кое е от двете?!

    12:42 21.07.2026

  • 11 Злоба

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да е жив и здрав":

    Баща му почина от рак преди време .

    12:46 21.07.2026

  • 12 Анти чалга

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Който слуша чалга от къде да знае песните му.

    12:47 21.07.2026

  • 13 Мани мани !

    8 1 Отговор
    Много “аристократ” многу нещу ! Тоз граф, не знам кой си беше лорд, пък “ бароните” не ги броя - маалата гъмжи от тях. И цар си имаме ; въобще много вожд - малко индианци.

    12:47 21.07.2026

  • 14 Хайл

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Ето други с прякори, Фънки, Устата, Буги Барбара , Васко Кръпката . Защо да няма прякор , повечето чужди певци даже имената си менят или измислят някакъв прякор .

    12:49 21.07.2026

  • 15 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "То пък":

    В София има само двама "графа "....
    "Граф Игнатиев" и Дани "Графа" !!!
    Тоя шматарок е самозванец ....!!!

    13:02 21.07.2026

  • 16 Чорбара

    10 0 Отговор
    Отвратително,неграмотно и миризливо същество.
    ОТВРАТ!

    13:06 21.07.2026

  • 17 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    ПОСРЕДСТВЕН,СКУЧЕН. НАГЛО МИШЛИ САМООБЯВИЛО СЕ ЗА ГРАФЧЕ.СМЕШНИК. А ЗА РОЖ.ДЕН,ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ.

    13:16 21.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Майкъл Капустин

    6 0 Отговор
    Този т.нар граф не е ли поредната дс издънка?

    13:20 21.07.2026

  • 20 Балкански

    4 0 Отговор
    Кирил Ампов водеше "Хит минус едно" и там неговото отроче пропя за пръв път. Дали и не спечели в едно от предаванията. Оттогава Ампов и жена му, които бяха създали изключително некадърното трио "Спешен случай" започнаха да тикат Владко напред. Така и той стана певец, без никакъв талант и способности. Но като всички некадърници окупирали бг ефира, той е опериран от чувство за срам.

    13:44 21.07.2026

  • 21 Ужас

    1 0 Отговор
    На 48 години, а прилича на умствено изостанало хлапе.

    13:49 21.07.2026

  • 22 Смешен Случай

    1 0 Отговор
    Ампито има по-малка сестра. И тя е некадърна като него, но за наша радост се изявява като художничка.

    13:52 21.07.2026