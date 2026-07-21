Честит рожден ден на Графа! Влади Ампов на 48 г.

Един от най-обичаните български поп изпълнители, композитори и продуценти Владимир Ампов - Графа празнува своя рожден ден днес, 21 юли 2026 година.
Българската музикална сцена днес е по-празнична от всякога. На 21 юли 2026 г. рожден ден празнува неподражаемият Владислав Ампов - Графа. Роден в София в семейството на известните музиканти Тони и Кирил Ампови от легендарното трио „Спешен случай“, той вече близо 40 години оставя дълбока следа в родната поп култура. Певецът има впечатляваща кариера, включваща десетки албуми, стотици награди и безброй разпродадени концерти.
Музикален маратон по БГ Радио и Лятно турне 2026
По повод личния му празник, ефирът на БГ Радио е посветен изцяло на неговото творчество. На всеки кръгъл час медията радва слушателите с най-големите му хитове – от емблематичните балади до най-ритмичните модерни клубни парчета.
Празненствата за рождения ден обаче няма да останат само в радиоефира. Те ще прераснат в истински музикален празник за феновете в цялата страна с предстоящото му Лятно турне 2026. Изпълнителят дава старт на обиколката си броени дни след празника. Първата спирка е на 23 юли на историческата сцена в крепостта „Туида“ в Сливен.
Програмата на турнето на Графа включва следните ключови дати:
- 23 юли: Концерт в Крепост „Туида“, Сливен
- 24 юли: Изпълнение в Летен театър, Бургас
- 25 юли: Шоу в Летен театър, Варна
- 8 август: Грандиозен финал в Античен театър, Пловдив
Колеги, приятели и хиляди фенове от сутринта заливат социалните мрежи с пожелания за здраве, вдъхновение и нови покорени върхове към емблематичния музикант.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То пък
Коментиран от #15
12:20 21.07.2026
2 Да е жив и здрав
Коментиран от #5, #11
12:21 21.07.2026
3 Боруна Лом
12:22 21.07.2026
4 Хаха
Коментиран от #14
12:26 21.07.2026
5 Урко
До коментар #2 от "Да е жив и здрав":Баща му почина преди няколко месеца
12:28 21.07.2026
6 генстра
12:33 21.07.2026
7 йфполи
12:35 21.07.2026
8 Пенсионерка
12:39 21.07.2026
9 Механик
Какви са тия албуми, концерти... Точно като майка си и баща си и той има 5-6 песни.
Родителите му "фанаха" вълната на демокрацията и грачеха до припадане политкоректни текстове. Само дето деветте милиона мишлета, дето се изкарваха взаимно ченгета, за времето от тогава до сега останаха под 5 милиона от които 3 милиона не-българи.
Е, синът си успяха да лансират мама и тате. Вече 37 години папка добре.
Коментиран от #12
12:40 21.07.2026
10 Воисил Граматик
12:42 21.07.2026
11 Злоба
До коментар #2 от "Да е жив и здрав":Баща му почина от рак преди време .
12:46 21.07.2026
12 Анти чалга
До коментар #9 от "Механик":Който слуша чалга от къде да знае песните му.
12:47 21.07.2026
13 Мани мани !
12:47 21.07.2026
14 Хайл
До коментар #4 от "Хаха":Ето други с прякори, Фънки, Устата, Буги Барбара , Васко Кръпката . Защо да няма прякор , повечето чужди певци даже имената си менят или измислят някакъв прякор .
12:49 21.07.2026
15 Сила
До коментар #1 от "То пък":В София има само двама "графа "....
"Граф Игнатиев" и Дани "Графа" !!!
Тоя шматарок е самозванец ....!!!
13:02 21.07.2026
16 Чорбара
ОТВРАТ!
13:06 21.07.2026
17 Ха ха ха
13:16 21.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Майкъл Капустин
13:20 21.07.2026
20 Балкански
13:44 21.07.2026
21 Ужас
13:49 21.07.2026
22 Смешен Случай
13:52 21.07.2026