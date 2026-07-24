Джони Деп изненада феновете на Comic-con като Ебенизър Скрудж, за да покаже първия трейлър на "Коледна песен"

Джони Деп изненада посетителите на Comic-Con в Сан Диего, като се появи напълно преобразен като Ебенизър Скрудж, главния герой в предстоящата екранизация на „Коледна песен“ от Чарлз Дикенс.

63-годишният актьор беше с цилиндър, тежко викторианско палто и бастун, а гримът включваше гъсти вежди, прошарена брада и дълги бакенбарди. Появата му на 23 юли беше част от представянето на филма „Ebenezer: A Christmas Carol“, режисиран от Ти Уест.

Джони Деп премина през декор, пресъздаващ заснежена улица от викториански Лондон, и се срещна с почитатели, облечени като някои от най-разпознаваемите му герои. Сред тях бяха капитан Джак Спароу от „Карибски пирати“, Едуард Ножиците и Уили Уонка.

Актьорът запази образа на Скрудж и при появата си в зала Hall H, където беше показан първият трейлър на продукцията. Деп се включи без предварително обявяване в дискусия с режисьори и представи мрачната интерпретация на класическата история.

Филмът проследява скъперника Ебенизър Скрудж, който в навечерието на Коледа е посетен от духове, принуждаващи го да се изправи срещу миналото, настоящето и последствията от собствения си живот. Проектът е описван като по-тъмна и силно подчертана свръхестествена версия на повестта на Дикенс от 1843 г.

В актьорския състав влизат още:

Андреа Райзбъро като Духа на отминалите Коледи;

Трамел Тилман като Духа на настоящата Коледа;

Иън Маккелън като Джейкъб Марли;

Рупърт Гринт като Боб Крачит;

Сам Клафлин като племенника на Скрудж;

Дейзи Ридли, Ели Бамбър и Чарли Мърфи.

Снимките започнаха в началото на 2026 г. във Великобритания и Ирландия. По-рано Джони Деп беше заснет на снимачна площадка в Лондон заедно с Райзбъро, облечена изцяло в бяло за ролята си на един от духовете. Премиерата в американските киносалони е насрочена за 13 ноември 2026 г., а разпространител е Paramount Pictures.

„Ebenezer: A Christmas Carol“ е първата главна роля на Деп във филм на голямо американско студио от около осем години. През този период той участва във френската историческа продукция „Жана Дю Бари“, открила кинофестивала в Кан през 2023 г., и режисира биографичния филм „Моди“ за художника Амедео Модиляни.

Завръщането му в мащабна холивудска продукция следва продължителни съдебни спорове с бившата му съпруга Амбър Хърд. През 2022 г. съдебни заседатели във Вирджиния приеха, че Хърд е оклеветила Деп в публикация за домашно насилие, а по един пункт от нейния насрещен иск беше установена отговорност и на актьора чрез изявление на негов адвокат. Първоначално присъдените обезщетения бяха съответно 15 млн. и 2 млн. долара, преди страните да постигнат споразумение, според което Хърд плати 1 млн. долара.

Решението в САЩ не отменя отделното британско дело от 2020 г., при което Джони Деп загуби иска си за клевета срещу издателя на вестник The Sun. Върховният съд в Лондон прие, че изданието е доказало твърдението си в съответствие с гражданския стандарт за доказване.

Паралелно с ролята на Скрудж холивудската звезда работи и по трилъра „Day Drinker“ с Пенелопе Крус. Двата проекта отбелязват постепенното му завръщане към високобюджетни американски продукции след няколко години, в които основната му работа беше свързана с европейското кино и независими филми.