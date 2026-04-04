Съдебна битка за отменен концерт: организатор съди „Hollywood Vampires“ за 277 000 долара

4 Април, 2026 12:51, обновена 4 Април, 2026 12:54 981 0

Спорът за авансово платено шоу в Словакия стигна до Тексас, а причините за отмяната остават спорни

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски организатор на концерти е завел иск срещу рок супергрупата Hollywood Vampires, твърдейки, че не е получил възстановяване на авансово платена сума за отменено шоу през 2023 г., предава HotNews.bg.

Спорът се отнася до концерт, който е трябвало да се проведе през юли 2023 г. в спортния комплекс Olympic Fields в Словакия. В подадената до федералния съд в Тексас жалба организаторът твърди, че бандата е получила авансово плащане от 277 000 долара (около 240 000 евро), но след отмяната на събитието не е последвал отговор на искането за възстановяване на сумата.

Според документи, цитирани от TMZ, адвокатите на групата настояват делото да бъде отхвърлено, като твърдят, че съдът в Тексас няма юрисдикция по случая. Те посочват, че въпреки бизнес връзките на бандата със САЩ, спорът е свързан със събитие в Европа и следва да бъде разгледан там.

Hollywood Vampires отменят концерта в последния момент, като обясняват, че причината е свързана със сериозни съмнения относно безопасността и готовността на мястото. Според тях локацията е била „незавършена“ и „потенциално опасна както за групата, така и за публиката“, като изразяват надежда да се завърнат при по-добри условия.

От страна на организатора обаче се твърди, че по същото време Джони Деп е бил приет в болница заради неуточнено здравословно състояние, което може да е повлияло на решението за отмяна. Групата категорично отрича това и подчертава, че причината е единствено свързана с условията на мястото.

В момента съдът в Тексас трябва да реши дали да разгледа делото или да го отхвърли. Ако случаят остане под неговата юрисдикция, това може да има по-широки последици за договорите между международни организатори и музикални изпълнители.

Макар Hollywood Vampires да не са непознати на съдебни спорове, този случай се следи с особен интерес, тъй като може да създаде прецедент в международната концертна индустрия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

