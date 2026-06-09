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Непознатият Дикенс: Суеверен хипнотизатор с тежки обсесии. Опитал да вкара жена си в лудница

Непознатият Дикенс: Суеверен хипнотизатор с тежки обсесии. Опитал да вкара жена си в лудница

9 Юни, 2026 16:43 725 3

  • чарлз дикенс-
  • писател

Вижте още любопитни факти от биографията на писателя

Непознатият Дикенс: Суеверен хипнотизатор с тежки обсесии. Опитал да вкара жена си в лудница - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 9 юни 1870 г. инсулт прекъсва земния път на писателя Чарлз Дикенс, оставил ни класики като "Оливър Туист", "Дейвид Копърфийлд", "Никълъс Никълби", "Големите надежди". 58-годишният автор оставя след себе си незавършен криминален роман и бурен личен живот. Зад фасадата му на морален стълб на Викторианската епоха и защитник на семейните ценности се крие сложна, ексцентрична и изключително скандална личност.

Дикенс има 22-годишен брак и 10 деца със съпругата си Катрин Хогарт. Когато обаче е на 45 години, той се влюбва безумно в 18-годишната актриса Елън „Нели“ Търнън. Връзката се разкрива, когато бижутер погрешно доставя скъпа златна гривна, предназначена за младата любовница, директно в дома на Дикенс, където я отваря съпругата му.

Изплували писма разкриват зловещ детайл – Дикенс прави опити да изкара Катрин психически нестабилна, за да я затвори принудително в лудница и така законно да се отърве от нея. В крайна сметка я прогонва от дома им, забранява ѝ достъп до децата и публикува унизителен текст в пресата, обвинявайки я в умствена неспособност. Писателят е страдал от тежки форми на обсесивно-компулсивно разстройство и силни суеверия.

Дикенс е спял и пишел задължително с лице на север, вярвайки, че магнитните полета на Земята стимулират творчеството му. При пътувания е пренареждал целите хотелски стаи, за да намести леглото в правилната посока. Сресвал е косата си пред огледалото стотици пъти на ден до пълно изтощение. Имал е огромна страст към месмеризма (ранна форма на хипноза). Редовно е практикувал върху съпругата си, децата си и свои приятели, за да „лекува“ главоболието или тревожността им.

Дикенс е обожавал животните и е отглеждал гарван на име Грип. Птицата е била агресивна и хапела децата му, но след смъртта ѝ писателят я препарира. Смята се, че именно Грип вдъхновява Едгар Алън По за неговата легендарна поема „Гарванът“ след среща между двамата автори в САЩ.

Той е сред съоснователите на „The Ghost Club“ в Лондон – най-старата организация в света, посветена на разследването на паранормални явления и призраци. Обсипвал децата си с чудати прозвища. Дъщеря си Кейт е наричал „Кутията на Луцифер“ (заради огнения ѝ характер), а синовете си – „Ловецът на пилета“ (Chickenstalker) и „Кеглата“ (Skittles).

На 9 юни 1865 г. Дикенс пътува в Кент с любовницата си Елън Търнън, когато влакът дерайлира на мост. Повечето вагони падат в пропастта, причинявайки смъртта на 10 души. Вагонът на Дикенс остава да виси на косъм над бездната. Писателят помага за изваждането на ранените, след което се връща в клатещия се вагон, за да спаси незавършения си ръкопис на „Нашият общ приятел“. Чарлз Дикенс умира точно на същия ден 5 години по-късно.


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    Тези фобии и суеверия са главно при НЕ вярващите хора , този е типичният писател интИлигент който е имал изкривявания на психиката , не знам жена му докато му роди 10 деца не го ли разбра , но явно и тя се е подвела по практиките му .


    До коментар 1 в статията ,преди да ръсиш мъдрости в кавички се поинтересувай от лъжепророците , които цитираш - насочи се към Православната Църква за своето спасение иначе ще си като автора - ереси , фобии , страхове , суеверия и нищо от това вярно , само едно - човека си в въобразявал много неща в погрешна насока

    А това че се влюбил в 18 годишна , не ме разсмивайте …… ама филмите много промиха мозъците на хората и всеки вече е с изкривена представа за света и си мисли някакви романтично комедийни филми за реалност

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