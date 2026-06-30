Кара Делевин призна, че е имала връзка с Амбър Хърд по време на развода ѝ с Джони Деп

Кара Делевин потвърди, че е имала романтична връзка с Амбър Хърд по време на напрегнатия период около развода на актрисата от „Аквамен“ с Джони Деп.

Двете от години са приятелки и неведнъж са били засичани заедно на публични събития, но слуховете, че отношенията им са преминали отвъд приятелството, дълго време оставаха без потвърждение.

В интервю за подкаста The Louis Theroux Podcast 33-годишната Делевин заяви, че тя и Амбър Хърд са били „замесени“ една с друга в периода, когато актрисата преминаваше през тежкия си развод с Деп през 2016 г. По думите ѝ звездата от „Карибски пирати“ е бил „побъркан от ревност“.

Амбър Хърд подаде молба за развод и ограничителна заповед срещу Деп през май 2016 г., като го обвини в насилие по време на връзката им. След развода им актьорът заведе през 2019 г. дело за клевета срещу нея заради статия във The Washington Post от декември 2018 г., в която Хърд пише за домашно насилие, без да го назовава по име.

След шестседмичен съдебен процес, излъчван по телевизията, съдебно жури присъди на Джони Деп 10 млн. долара компенсаторни обезщетения и 5 млн. долара наказателни обезщетения, като последната сума беше намалена съгласно законовия лимит във Вирджиния.

В разговора с Луи Теру Кара Делевин коментира, че връзката ѝ с Амбър Хърд се е развила след работата им по филма „London Fields“, базиран на едноименния роман на Мартин Еймис от 1989 г.

„Предполагам, че трябва да коментирам. Беше, защото снимахме филм заедно – „London Fields“. Той също участваше във филма. Мисля, че беше доста побъркан от ревност. Тогава нищо не се случваше. По-късно, след развода им, предполагам, че вече имаше нещо“, казва Делевин.

Тя допълва, че с блондинката са били близки дълго време и че по време на развода отношенията им са станали по-интимни.

„Бяхме близки дълго време, а когато те преминаваха през развода, да, предполагам, че бяхме замесени“, казва моделът и актриса.

Супермоделът споменава и отношенията на Амбър Хърд с основателя на X Илон Мъск, като отбелязва, че актрисата е била „замесена и с други хора“.

След съдебната битка с Деп Хърд се премести в Мадрид заедно с дъщеря си Уна Пейдж и тогавашната си партньорка, фотографката Бианка Бути. Източник коментира пред People, че процесът е бил изключително тежък за актрисата и че тя е искала да започне начисто. По думите му Хърд вече има „нова енергия“ и е фокусирана върху нещата, които обича.

По-късно актрисата обяви, че е станала майка на близнаци, като сподели новината в публикация за Деня на майката.

Кара Делевин от своя страна наскоро се определи като „горда лесбийка“. Тя има връзка с музикантката Минке от четири години.

Говорейки за сексуалността си, Делевин заяви пред Теру, че винаги е усещала, че може да обича жена. По думите ѝ настоящата ѝ връзка е първият случай, в който се чувства истински влюбена.

„Когато премахнеш наркотиците и всичко останало, осъзнавам, че преди съм саботирала връзките си. Винаги дрогата или работата са били на първо място, докато сега връзката ми е най-важното нещо“, казва тя.

Кара Делевин признава, че би искала един ден да има семейство, но подчертава, че не гледа на децата като на начин да поправи нещо в живота си.

„Определено не искам да имам деца, за да поправям нещо, но мисля, че това би излекувало части от мен, на които им е трудно да изпитат състрадание към детето, което съм била“, казва тя.