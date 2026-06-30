Новини
Любопитно »
Кара Делевин призна, че е имала връзка с Амбър Хърд по време на развода ѝ с Джони Деп

Кара Делевин призна, че е имала връзка с Амбър Хърд по време на развода ѝ с Джони Деп

30 Юни, 2026 18:58 1 225 13

  • кара делевин-
  • амбър хърд-
  • джони деп-
  • модел-
  • актриса-
  • връзка-
  • хомосексуалност

Моделът и актрисата са се сближили доста преди 10 години

Кара Делевин призна, че е имала връзка с Амбър Хърд по време на развода ѝ с Джони Деп - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кара Делевин потвърди, че е имала романтична връзка с Амбър Хърд по време на напрегнатия период около развода на актрисата от „Аквамен“ с Джони Деп.

Двете от години са приятелки и неведнъж са били засичани заедно на публични събития, но слуховете, че отношенията им са преминали отвъд приятелството, дълго време оставаха без потвърждение.

В интервю за подкаста The Louis Theroux Podcast 33-годишната Делевин заяви, че тя и Амбър Хърд са били „замесени“ една с друга в периода, когато актрисата преминаваше през тежкия си развод с Деп през 2016 г. По думите ѝ звездата от „Карибски пирати“ е бил „побъркан от ревност“.

Амбър Хърд подаде молба за развод и ограничителна заповед срещу Деп през май 2016 г., като го обвини в насилие по време на връзката им. След развода им актьорът заведе през 2019 г. дело за клевета срещу нея заради статия във The Washington Post от декември 2018 г., в която Хърд пише за домашно насилие, без да го назовава по име.

След шестседмичен съдебен процес, излъчван по телевизията, съдебно жури присъди на Джони Деп 10 млн. долара компенсаторни обезщетения и 5 млн. долара наказателни обезщетения, като последната сума беше намалена съгласно законовия лимит във Вирджиния.

В разговора с Луи Теру Кара Делевин коментира, че връзката ѝ с Амбър Хърд се е развила след работата им по филма „London Fields“, базиран на едноименния роман на Мартин Еймис от 1989 г.

„Предполагам, че трябва да коментирам. Беше, защото снимахме филм заедно – „London Fields“. Той също участваше във филма. Мисля, че беше доста побъркан от ревност. Тогава нищо не се случваше. По-късно, след развода им, предполагам, че вече имаше нещо“, казва Делевин.

Тя допълва, че с блондинката са били близки дълго време и че по време на развода отношенията им са станали по-интимни.

„Бяхме близки дълго време, а когато те преминаваха през развода, да, предполагам, че бяхме замесени“, казва моделът и актриса.

Супермоделът споменава и отношенията на Амбър Хърд с основателя на X Илон Мъск, като отбелязва, че актрисата е била „замесена и с други хора“.

След съдебната битка с Деп Хърд се премести в Мадрид заедно с дъщеря си Уна Пейдж и тогавашната си партньорка, фотографката Бианка Бути. Източник коментира пред People, че процесът е бил изключително тежък за актрисата и че тя е искала да започне начисто. По думите му Хърд вече има „нова енергия“ и е фокусирана върху нещата, които обича.

По-късно актрисата обяви, че е станала майка на близнаци, като сподели новината в публикация за Деня на майката.

Кара Делевин от своя страна наскоро се определи като „горда лесбийка“. Тя има връзка с музикантката Минке от четири години.

Говорейки за сексуалността си, Делевин заяви пред Теру, че винаги е усещала, че може да обича жена. По думите ѝ настоящата ѝ връзка е първият случай, в който се чувства истински влюбена.

„Когато премахнеш наркотиците и всичко останало, осъзнавам, че преди съм саботирала връзките си. Винаги дрогата или работата са били на първо място, докато сега връзката ми е най-важното нещо“, казва тя.

Кара Делевин признава, че би искала един ден да има семейство, но подчертава, че не гледа на децата като на начин да поправи нещо в живота си.

„Определено не искам да имам деца, за да поправям нещо, но мисля, че това би излекувало части от мен, на които им е трудно да изпитат състрадание към детето, което съм била“, казва тя.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината съм аз

    15 1 Отговор
    Само реклама на утайки.

    19:08 30.06.2026

  • 2 Айляк

    7 0 Отговор
    Леле, Джони отде я намери тогава тая, тая...палавница, уе?
    И заради тва ли е заряза?
    Е па кво да кажа - не е по френски:)

    19:10 30.06.2026

  • 3 Дзак

    10 1 Отговор
    Дерзайте, родни гюве от факти.бг!

    19:14 30.06.2026

  • 4 Тия и двете

    4 1 Отговор
    Дядо Попе

    19:34 30.06.2026

  • 5 Бети неудачницата

    2 2 Отговор
    Майка ми най много негри е потрошила

    Коментиран от #7

    19:56 30.06.2026

  • 6 Бети попадията

    2 2 Отговор
    Айде на раздавините на задушница 🤣🥳🤭🤭🥳

    19:57 30.06.2026

  • 7 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Бети неудачницата":

    Злобата на зестрогонеца!

    19:58 30.06.2026

  • 8 лама Кифла

    1 0 Отговор
    за малко да я забремени

    Коментиран от #10

    20:04 30.06.2026

  • 9 паднало е яко лизане на чиф...

    3 0 Отговор
    ...утски шМунди

    20:05 30.06.2026

  • 10 отец Мадурков

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "лама Кифла":

    ползвали са кондоми

    20:06 30.06.2026

  • 11 сбъркани

    0 0 Отговор
    сбърканяци

    20:18 30.06.2026

  • 12 Бети църковната мишка

    0 0 Отговор
    Ще ми липсват изпитите и лекциите по право. Селския живот ми е най удачен 🥳🤣

    20:27 30.06.2026

  • 13 Бети църковната мишка

    0 0 Отговор
    Ще продадем на баба ми имотите и инвестирам в Конго койн на моя негър коина 🤣🥳🤭🐐

    20:30 30.06.2026