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Най-добрите пилоти на радиоуправляеми модели ще мерят сили в Сопот

Най-добрите пилоти на радиоуправляеми модели ще мерят сили в Сопот

24 Юли, 2026 13:02, обновена 24 Юли, 2026 13:08 441 3

  • пилоти-
  • радиоуправляеми модели-
  • състезание

Надпреварата е този уикенд при свободен вход

Най-добрите пилоти на радиоуправляеми модели ще мерят сили в Сопот - 1
Мария де Брабандере Мария де Брабандере кореспондент на Факти в Белгия

Пистата за радиоуправляеми модели „Ген. Вл. Заимов“ в град Сопот ще бъде домакин на Третия кръг от Републиканския шампионат по off-road модели.

Атрактивното събитие ще се проведе на 25 юли (събота) и 26 юли (неделя). Стартът на зрелищните надпревари през първия ден на уикенда ще бъде даден точно в 10:00 ч., а в неделя - в 9:00 ч.

Организатор и домакин на мащабната проява е Клуб Моделизми "Генерал Владимир Заимов“ в гр. Сопот, който е изградил модерното офроуд трасе.

Над 20 състезатели от цялата страна ще мерят сили и ще демонстрират майсторско пилотиране по трасето в оспорвана битка за призовите места.

Домакините обещават висок адреналин, много емоции и бързи скорости за феновете на автомоделизма. Входът е свободен.

Най-добрите пилоти на радиоуправляеми модели ще мерят сили в Сопот


Сопот / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Канадска ли?
    Абе да си мерят там, кой каквото трупне на тезгяха....

    13:13 24.07.2026

  • 2 Въй

    0 0 Отговор
    ще мерят сили в Сопот......СИЛИ СЕ МЕРЯТ САМО НА СИЛОВИ СЪСТЕЗАНИЯ.Борба,вдигане на тежести,бокс,бягане и други подобни. На пътя,с двигателна кола какви сили ще мериш?!БЪРРРР!

    13:17 24.07.2026

  • 3 Браво

    0 0 Отговор
    На децата

    13:25 24.07.2026