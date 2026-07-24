Най-добрите пилоти на радиоуправляеми модели ще мерят сили в Сопот

Пистата за радиоуправляеми модели „Ген. Вл. Заимов“ в град Сопот ще бъде домакин на Третия кръг от Републиканския шампионат по off-road модели.

Атрактивното събитие ще се проведе на 25 юли (събота) и 26 юли (неделя). Стартът на зрелищните надпревари през първия ден на уикенда ще бъде даден точно в 10:00 ч., а в неделя - в 9:00 ч.

Организатор и домакин на мащабната проява е Клуб Моделизми "Генерал Владимир Заимов“ в гр. Сопот, който е изградил модерното офроуд трасе.

Над 20 състезатели от цялата страна ще мерят сили и ще демонстрират майсторско пилотиране по трасето в оспорвана битка за призовите места.

Домакините обещават висок адреналин, много емоции и бързи скорости за феновете на автомоделизма. Входът е свободен.