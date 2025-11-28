Китаец с памперс лежа над 33 часа на матрак и спечели състезание по мързел

23-годишен мъж лежа на матрак 33 часа и 35 минути и спечели състезание по мързел в китайския град Баотоу, съобщи South China Morning Post.

Състезанието било организирано от производител на матраци. За да спечелят, участниците трябвало да лежат най-дълго на матрака. На участниците било позволено да се мятат и обръщат, да четат, да използват телефоните си, да поръчват храна и да се хранят, докато лежат по корем. Правилата строго забранявали сядането или ставането от матрака. Дори ходенето до тоалетна било забранено, така че много лежали с памперси.

Около 240 души решили да опитат късмета си, но повечето не били достатъчно мързеливи, за да останат на матрака до победата. До края на деня 186 участници се отказали и се изправили. След 33 часа и девет минути останали само трима от най-издръжливите участници: двама мъже и една жена. Организаторите решили да направят задачата по-предизвикателна и изисквали от тях едновременно да вдигат ръцете и краката си. След 24 минути останал само един.

Наградите били присъдени и на тримата: 3000 юана за първо място, 2000 за второ място и 1000 за трето място. Победителят планира да похарчи печалбите за вечеря с приятели.