Китаец с памперс лежа над 33 часа на матрак и спечели състезание по мързел

Китаец с памперс лежа над 33 часа на матрак и спечели състезание по мързел

28 Ноември, 2025 12:45 789 4

Състезанието било организирано от производител на матраци

Китаец с памперс лежа над 33 часа на матрак и спечели състезание по мързел - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова

23-годишен мъж лежа на матрак 33 часа и 35 минути и спечели състезание по мързел в китайския град Баотоу, съобщи South China Morning Post.

Състезанието било организирано от производител на матраци. За да спечелят, участниците трябвало да лежат най-дълго на матрака. На участниците било позволено да се мятат и обръщат, да четат, да използват телефоните си, да поръчват храна и да се хранят, докато лежат по корем. Правилата строго забранявали сядането или ставането от матрака. Дори ходенето до тоалетна било забранено, така че много лежали с памперси.

@metrouk Some competitors even resorted to wearing nappies, since the rules banned anyone from sitting up or leaving their mattress... In total, about 240 people entered the bizarre competition in China. #lazy #sleep #china #competition ♬ Funny - Gold-Tiger

Около 240 души решили да опитат късмета си, но повечето не били достатъчно мързеливи, за да останат на матрака до победата. До края на деня 186 участници се отказали и се изправили. След 33 часа и девет минути останали само трима от най-издръжливите участници: двама мъже и една жена. Организаторите решили да направят задачата по-предизвикателна и изисквали от тях едновременно да вдигат ръцете и краката си. След 24 минути останал само един.

Наградите били присъдени и на тримата: 3000 юана за първо място, 2000 за второ място и 1000 за трето място. Победителят планира да похарчи печалбите за вечеря с приятели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    11 0 Отговор
    Ама ние имаме цели 240 шамиони , като лежат по 15-20 дена по празниците , и получават по 15-20 хилки на месец

    12:47 28.11.2025

  • 2 ТИР

    0 0 Отговор
    Можеше да поставят покойник на матрака за по голям рекорд и да бъдат спестени някои неудобства,,,

    13:55 28.11.2025

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    2 0 Отговор
    Мислех да участвам, ама ме мързе да отидем.

    13:57 28.11.2025

  • 4 При тези условия

    1 0 Отговор
    Тоя шампион моа го бия без проблем. Аз това ехеее как съм го тренирал.

    14:03 28.11.2025