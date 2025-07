Моментите, които превърнаха Ози Озбърн в метъл легенда

На 22 юли светът на музиката се сбогува с Джон Майкъл „Ози“ Озбърн – икона на рока, лицето на Black Sabbath и символ на бунта. Озбърн напусна този свят на 76-годишна възраст, но остави завинаги отпечатък в историята на музиката.

Тук ще си припомним най-култовите моменти от живота и кариерата му, включително и неговия емоционален прощален концерт с Black Sabbath, с който легендата затвори една цяла ера.

Ранните години – раждането на една легенда

Ози Озбърн е роден през 1948 г. в Бирмингам, Англия. Израснал в работническо семейство, още от ранна възраст той търси бягство от сивотата чрез музиката. През 1968 г. заедно с Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд основава Black Sabbath. Първият албум на групата излиза през 1970 г. и променя представата за рок музиката, давайки начало на хеви метъла. Групата въвежда тежки рифове и зловещи теми, а Ози става нейното олицетворение.

„Когато записвахме първия албум, нямахме идея, че създаваме нов жанр. Просто искахме да звучим различно.“

— Ози Озбърн

Някои от най-скандалните моменти на Ози Озбърн

Захапаният прилеп:

На 20 януари 1982 г. в Де Мойн, Айова, Ози се превръща в център на медиен ураган. Фен хвърля на сцената истински прилеп, а Ози – мислейки, че е играчка – го захапва. Сцената влиза в историята като един от най-скандалните моменти на живо. След инцидента Ози разказва как спешно е трябвало да му бият инжекции против бяс.

Гълъбът в CBS:

Година по-рано, по време на среща с ръководството на CBS Records, Ози трябва да пусне два бели гълъба – символ на мир. В характерния си стил, той ги захапва пред смаяните погледи на присъстващите.

Пиян в Белия дом:

През 2002 г., на върха на риалити славата си, Ози Озбърн и семейството му са поканени като гости в Белия дом. Посещението се превръща в кошмар за президента Джордж Буш-младши, който по-късно на шега споделя: „Може би това беше грешка.“ Ози се възползва напълно от безплатния бар и купонясва, а двамата така и не поддържат връзка след тази среща.

Избягва сатанистко проклятие:

В автобиографията си Ози Озбърн разказва как фенове на окултното често са ги канели на „черни меси“ и дори на участие в Стоунхендж. „Казвах им: ‘Единствените зли духове, които ме интересуват, са уиски, водка и джин.’“ Когато Black Sabbath отказват покана от сатанисти, те ги заплашват с проклятие, а групата си спомня как веднъж са опитали спиритически сеанс с дъска Уиджа и просто се изплашили до смърт.

Соло кариерата – възраждането на Принца

След като напуска Black Sabbath през 1979 г. заради проблеми с алкохола и наркотиците, мнозина смятат, че кариерата му е приключила. Вместо това Ози се превръща в една от най-успешните соло звезди в историята на рока. Албумите Blizzard of Ozz (1980) и Diary of a Madman (1981) съдържат емблематични парчета като „Crazy Train“, „Mr. Crowley“ и „Over the Mountain“. Заедно с китариста Ранди Роудс създават звук, който вдъхновява поколения музиканти.

„Мога да падна на дъното, но винаги намирам начин да се изправя. Това е моят живот.“

— Ози Озбърн

Телевизионният Ози – семейният човек

През 2002 г. телевизионното риалити The Osbournes превзема малкия екран. За първи път милиони фенове виждат задкулисния живот на рок иконата. Публиката открива новата страна на Ози – баща, съпруг и човек с неподражаемо чувство за хумор.

Прощалният концерт с Black Sabbath – краят на една ера

На 5 юли тази година Ози излезе пред любимата си публика за последен път заедно с оригиналния състав на Black Sabbath за пръв път от 2005 г. насам в един епичен рок концерт. Легендите деляха сцената с най-големите звезди на тежката музика - Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Tool, Anthrax, Mastodon, Gojira и др., сякаш предусещайки, че това ще е абсолютния край и неповторимо преживяване. Рок събитието на века постигна меко казано огромен успех и влезе в историята.

Всичко свърши там, където бе започнало - Бирмингам, Villa Park, пред 45 000 души публика и 5.8 милиона онлайн гледащи.

Ози, вече неспособен да стои изправен заради прогресирал Паркинсон, изпълни култовите парчета седнал на специално изработен трон с черепи и прилепи – символи на връзката му с мрака.

Финалната песен, която Ози и Black Sabbath изпълняват, е „Paranoid“, придружена от сълзи, огромни овации и думите към публиката:

„Нямате представа как се чувствам - от дъното на душата си ви благодаря.“

Преди концерта групата и Ози са удостоени със званието „Свободни граждани на Бирмингъм“ – символично признание за тяхната роля в развитието на културата на града. Концертът ще бъде излъчен като филм „Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow“ – в кината през пролетта на 2026 г.

Наследството на Ози Озбърн

Ози Озбърн не беше само музикант – той беше явление. Със своята харизма, смелост и неподправеност той вдъхновяваше милиони хора да бъдат себе си, независимо от трудностите. От революционните албуми с Black Sabbath, през скандалите, до трогателните моменти със семейството – Ози остави културно наследство, което ще живее завинаги.