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"Нито крачка назад!": Денят, в който Сталин подписа Указ №227 за разстрел на своите

"Нито крачка назад!": Денят, в който Сталин подписа Указ №227 за разстрел на своите

28 Юли, 2026 13:15 796 6

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  • разстрел

На 28 юли 1942 г. съветският диктатор подписва една от най-кървавите заповеди в историята на Втората световна война, предвиждаща разстрел на място за всяко неоторизирано отстъпление

"Нито крачка назад!": Денят, в който Сталин подписа Указ №227 за разстрел на своите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днешният 28 юли бележи точно 84 години от издаването на печално известната Заповед №227 на Народния комисар на отбраната на СССР Йосиф Сталин. Документът, останал в историята с категоричния лозунг „Нито крачка назад!“ (Ни шагу назад!), променя изцяло хода на военните действия на Източния фронт. Той затяга желязната дисциплина в редиците на Червената армия чрез въвеждането на заградителни отряди и наказателни батальони.

Контекстът на лятото на 1942 г.: СССР на ръба на бездната

През юли 1942 г. положението на Съветския съюз е критично. След първоначалните успехи при защитата на Москва в края на 1941 г., лятната офанзива на нацистка Германия (Операция „Блау“) разкъсва южния фланг на съветската отбрана. Германските войски бързо напредват към стратегическия град Сталинград и петролните полета на Кавказ.

Според историческите архиви, масовото и често неконтролирано отстъпление на съветските дивизии заплашва страната с пълен икономически и военен колапс. Сталин осъзнава, че огромната територия вече не е предимство, тъй като страната губи най-населените си и индустриални региони.

Основни стълбове на Указ №227

Официалното заглавие на документа е „За мерките по засилване на дисциплината и реда в Червената армия и забрана на самоволното отстъпление от военни позиции“. Самият текст на заповедта съдържа три радикални и изключително жестоки мерки:

Елиминиране на „паникьорите“: Всеки командир или редови войник, който напусне бойната си позиция без изрична писмена заповед от висшето командване, се обявява за предател на Родината и подлежи на военен трибунал или незабавен разстрел на място.

Заградителни отряди: Зад фронтовата линия се позиционират специални въоръжени части. Тяхната единствена задача е да спират бягащите от бой и в краен случай да откриват огън по собствените си отстъпващи войници.

Наказателни батальони: Създават се специализирани бойни единици от провинили се офицери и войници. Те са изпращани на най-опасните участъци от фронта – включително за разчистване на минни полета на предна линия – с цел „да изкупят с кръв греховете си към Отечеството“.

Както се отбелязва в хрониките, заповедта не е била публикувана в масовия печат, а е четена на глас пред всяка рота, ескадрила и батарея, за да се гарантира, че психологическият ефект ще достигне до всеки отделен боец.

Исторически дебати: Помощ или безумна жестокост?

Оценките за ефекта от Указ №227 остават противоречиви и до днес. Много съвременни историци подчертават, че безмилостната заповед забива психологически стожер в съзнанието на армията. Тя изиграва ключова роля за стабилизирането на фронта в последвалата петмесечна Битка за Сталинград.

От друга страна, данните разкриват огромната човешка цена. Стотици хиляди съветски граждани преминават през адските условия на штрафбатовете, а броят на разстреляните от заградителните отряди остава обект на класифицирани архиви и тежки исторически спорове. Любопитен факт е, че две години по-късно, през есента на 1944 г., самите заградителни отряди са тихомълком разформировани от Сталин поради промяната в тактическата ситуация и преминаването на Червената армия в настъпление.

Днес, 84 години по-късно, Указ №227 остава един от най-ярките и мрачни символи на тоталната война, където границата между героизма и принудата е заличена в името на крайната победа.


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    13:21 28.07.2026

  • 2 Янко

    3 4 Отговор
    Доказано е че боят и разстрела помагат за възпитанието на хората.

    13:25 28.07.2026

  • 3 ГОЛАТА ИСТИНА

    4 0 Отговор
    В контекста на ВСВ наричат Сталин - диктатор ? Без тази заповед , сега в Полша щяха да шпрехат на немски и на Айфеловата кула щеше да се вее още флаг със свастика.
    То бива да изопачаваш историята, но за няколко сребърника не си заслужава, от журналист да се превърнеш в заложник на нечии интереси.

    13:33 28.07.2026

  • 4 За загранотрядите е рано

    1 0 Отговор
    Първо - мобилизация. Москвичите трябва да вдянат, че водят война.

    13:35 28.07.2026

  • 5 Това

    2 0 Отговор
    е цената на победата-жертвите и ефекта от указ 227. Тази заповед е била в сила още при битката за Москва, самият Сталин единствен от съветското ръководство остава в столицата докато се водят боевете там. Всеки руснак на фронта знае, че ще умре за родината и се стреми да даде.колкото се може по-скъпо живота си, без хич да мисли как да го спаси, вечна им памет!!!...

    13:39 28.07.2026

  • 6 604

    0 0 Отговор
    Дезертиралите посеркоуфци се думкът от упор и сега! Така ще правим и ние с паветния жжяндърляк!

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