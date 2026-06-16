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Ученичка родила дъщеря на Лаврентий Берия, шефът на НКВД, я държал в "златна клетка" до разстрела си

Ученичка родила дъщеря на Лаврентий Берия, шефът на НКВД, я държал в "златна клетка" до разстрела си

16 Юни, 2026 11:44 1 682 11

  • нквд-
  • сталин-
  • лаврентий берия

От законната си съпруга Нина се ражда синът му Серго, а любовницата му Валентина го дарява с дъщеря Марта

Ученичка родила дъщеря на Лаврентий Берия, шефът на НКВД, я държал в "златна клетка" до разстрела си - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Страховитият началник на съветското НКВД и дългогодишна дясна ръка на Сталин Лаврентий Берия (роден на 29 март 1899 година в село Мерхеули в Абхазия), живеел в паралелно "двубрачие". От законната си съпруга Нина се ражда синът му Серго, а любовницата му Валентина го дарява с дъщеря Марта.

Разликата в годините между двамата наследници на разстреляния съратник на "вожда" е близо четвърт век.

Марта Лаврентиевна Берия родена през 1950 г. в Москва и животът ѝ е обвит в тайнственост поради политическото падение и екзекуцията на баща ѝ през декември 1953 г. Майка ѝ Валентин Дроздова, наричана Ляля, е 16-годишна ученичка, когато започва връзка с Берия. Той я настанява в таен апартамент на улица „Горки“ в Москва. Макар и незаконнородено, Лаврентий Берия много обичал момичето и го кръстил Марта – в чест на собствената си майка (Марта Джакели). Налага се да крие съществуването ѝ от официалната си съпруга Нина Гегечкори, но споделя тайната със законния си син Серго Берия, като го заклева да се грижи за сестра си, ако нещо се случи с него.

Ученичка родила дъщеря на Лаврентий Берия, шефът на НКВД, я държал в "златна клетка" до разстрела си

Историческите документи сочат, че Берия осигурява луксозен живот на любимата си. Той наема за нея и майка ѝ огромен апартамент на улица „Горки“ в Москва, купува ѝ скъпи дрехи, коли и осигурява лична охрана от НКВД

След ареста и разстрела на Лаврентий Берия през 1953 г., Валентина Дроздова веднага се дистанцира от него. Тя подава официално заявление в прокуратурата, че е била принудена да съжителства с него под заплаха за живота ѝ. Поради това Валентина и малката Марта не са репресирани или изпратени в лагер, за разлика от официалното семейство на Берия.

Любовницата на дясната ръка на Сталин запазва имуществото си. Животът ѝ обаче остава бурен и скандален: Тя става съпруга на Ян Рокотов – един от най-известните съветски подземни „валутчици“ (незаконни търговци на валута). Рокотов е арестуван и разстрелан през 1961 г. по лично нареждане на Хрушчов.

По-късно тя се омъжва за друг известен "сенчест играч" от съветската епоха – Иля Галант, който също завършва в затвора. Валентина Дроздова умира в Москва в края на века, далеч от светлините на прожекторите.

Марта приема фамилията на майка си и израства като Марта Валентиновна Дроздова, за да се скрие връзката ѝ с екзекутирания „враг на народа“.

Тя се омъжва за Александър Викторович Гришин, син на влиятелния съветски партиен функционер Виктор Гришин (първи секретар на Московския градски комитет на КПСС и кандидат за наследник на Леонид Брежнев). Този брак става възможен едва след като Брежнев лично дава разрешение, тъй като произходът на момичето е бил известен в кулоарите на Кремъл. След брака тя става Марта Лаврентиевна Гришина.

Марта завършва висше образование и работи в сферата на ранните изчислителни технологии и кибернетиката в Москва. Любопитен факт е, че внукът на Никита Хрушчов, политическият враг, свалил баща ѝ, споделя в мемоари, че именно Марта Лаврентиевна го е учила да работи на първите съветски прототипи на компютри.

Марта Лаврентиевна загива трагично при неизяснени обстоятелства през 1986 г. на 36-годишна възраст. Детайлите около смъртта ѝ остават класифицирани и непубликувани в публичното пространство.

Серго Лаврентиевич Берия (1924–2000) е законният, единствен син на Берия от брака му с Нина Гегечкори. Той е изключително талантлив инженер и учен в областта на радиолокацията и ракетните системи.

Още по време на Втората световна война Серго работи за военното разузнаване. След това става един от водещите конструктори на първите съветски зенитно-ракетни системи (системата за ПВО „Беркут“). Заради научните си постижения получава Сталинска награда и орден „Ленин“. Жени се за Марфа Пешкова – внучка на великия писател Максим Горки.

Веднага след ареста на баща му, Серго и майка му Нина са арестувани. Те прекарват повече от година в затвора „Лефортово“ в пълна изолация. Всички научни титли, военни звания и държавни награди на Серго са отнети.

През 1954 г. той и майка му са заточени в град Свердловск (днес Екатеринбург). Властите ги принуждават да сменят фамилното си име. Серго приема моминското име на майка си и до края на живота си по паспорт се казва Сергей Алексеевич Гегечкори. Дори при тази изолация той продължава да работи като успешен инженер в местен НИИ

През 1964 г., по молба на ръководството на Украинската ССР, на Сергей Гегечкори е разрешено да се премести в Киев. Там той се превръща в един от водещите научни ръководители на киевския институт „Комета“.

До края на живота си (умира през 2000 г. в Киев) Серго защитава паметта на баща си. В своите мемоари той твърди, че Лаврентий Берия не е бил съден, а е убит без съд и присъда още в деня на ареста му (26 юни 1953 г.) след нахлуване в имението му, а съдебният процес е бил инсценировка с двойник.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 !!!?

    14 17 Отговор
    Берия и Путлер - като две капки вода !!!?

    11:54 16.06.2026

  • 2 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    Какво е "таен апартамент на ул Горки", ако не е тайна, която само мечтаещата за свой личен Берия Валка знае, защото го сънува еженощно?

    😂😂😂

    12:03 16.06.2026

  • 3 Иван

    8 2 Отговор
    Всяка година в демократична, европейска и прогресивна България от клуба на богатите три хиляди 10 годишни деца раждат деца

    12:11 16.06.2026

  • 4 Нищо ново под

    9 0 Отговор
    Слънцето. Тук в България в по-големите цигански квартали ученичките постоянно раждат, къде на 11, къде на 12 години...

    12:12 16.06.2026

  • 5 Гориил

    19 2 Отговор
    Ян Рокотов никога не се е женил. Що се отнася до Берия, отношенията му с жените не винаги са били такива, каквито изглеждат във вестникарските слухове и клюки. Писма от тези жени са оцелели и са невъзможни за четене без смущение и неловкост. В тези писма жените се кълнат в страстна любов към Берия, възхваляват гения му и с нетърпение очакват среща с него. Да се ​​наричат ​​тези жени (които са изисквали обич и внимание от всемогъщия Берия) жертви би било смешно и абсурдно.

    Коментиран от #7

    12:12 16.06.2026

  • 6 Казан нов

    9 0 Отговор
    Психари

    12:17 16.06.2026

  • 7 Тити на Кака

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Освен историите за жените и ма и още много неща за Берия, които старателно се укриват или кривят, за да бъде изграден образът на маниакален убиец без никакви други качества.
    А Берия, освен любимец на жените и ръководител на тайните служби, е административен, просветен, икономически и научен гений. Един от спасителите на СССР, барабар със Сталин.
    Неслучайно когато на власт в СССР идват братята на Иванушка Дурачока, начело с украинския кретен Хрушчов, първата им работа е да заличат най-кадърния съветски ръководител в този момент - Берия. После заличават и паметта за него, като го трансформират в 100% чудовище.
    Така се почва въртележката на Тъпотата в СССР, Прасчо Хрушчо, после хохолът Брежньо, след това два полуразложени трупа за по няколко месеца преди погребенията им, последвани от най-големия глупак на 20 век, комбайнера Горби и накрая десетилетието на алкохолика Елцин.
    Затова е целият вой днес, за пръв път след Сталин/Берия Русия се управлява от истински, кадърен, национално отговорен руски патриот. Путин.
    Няма прошка за това.

    12:38 16.06.2026

  • 8 Гориил

    13 0 Отговор
    Берия не е бил лирически герой и връзките му с жени са се ограничавали основно до няколко афери, уреждани от личната му охрана. Берия е бил изключителен мениджър, ръководел е съветските ракетни и ядрени проекти. Следователно той не е имал свободно време за любовни авантюри и смяна на любовници, както например Йосип Борщ Тито, принц Андрю или президентът Кенеди (който е имал афери с десетки жени, включително прислужници, лична охрана и дори улични проститутки). Дори не споменавам скандалните списъци на Джефри Епщайн, разкриващи неморални връзки с непълнолетни сред няколко президенти, бизнесмени и висши чиновници в Америка и Европа.

    12:48 16.06.2026

  • 9 Не знам каква е истината

    1 9 Отговор
    Големи страхотии се разказват относно Берия. Включително и това, че негови хора обикалят около училищата за да подбират красиви непълнолетни девойки, които да отвличат и да му ги предоставят. По-късно телата на тези момичета били намирани в Москва река. Говори се също, че когато подбирали девойчета за него, търсили такива с хубави, ослепително бели зъби, Берия много държал на това.
    Сталин също е имал непълнолетна любовница, на която осигурявал луксозен живот.

    12:53 16.06.2026

  • 10 Стара чанта

    0 9 Отговор
    Болшевишки отрепки !

    12:57 16.06.2026

  • 11 Гориил

    10 0 Отговор
    Всички тези истории са измислица и не са подкрепени от никакви исторически или архивни документи. Слуховете за неморалните връзки на Берия са били подхранвани лично от Хрушчов, който се е страхувал от неговия политически опит, държавно влияние, висок интелект и изтънчен интелект (Берия е учил няколко години във висше техническо училище в Баку, а след това е възнамерявал да продължи образованието си в Германия, но Руската революция от 1917 г. е попречила на това).

    13:03 16.06.2026