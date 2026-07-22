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Още една дъщеря на Брад Пит се отказва от името му

Още една дъщеря на Брад Пит се отказва от името му

22 Юли, 2026 07:52 1 049 7

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  • анджелина джоли-
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  • фамилия-
  • вивиан

Вивиан Джоли-Пит е внесла съдебна молба, с която иска официално да премахне фамилията на баща си

Още една дъщеря на Брад Пит се отказва от името му - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-малката дъщеря на Брад Пит и Анджелина Джоли – Вивиан, е предприела официални действия, за да премахне фамилията „Пит“ от името си. Тя иска занапред да бъде записана като Вивиан Маршелин Джоли, съобщават американски медии, позовавайки се на съдебни документи.

Молбата е внесена на 12 юли – деня, в който Вивиан навърши 18 години и получи право сама да поиска промяната. Като основание в документите са посочени „лични причини“, без да се разкриват допълнителни подробности. Съдебното заседание по случая е насрочено за 2 ноември 2026 г., пише people.com.

Решението не е напълно неочаквано. Още през 2024 г. името на Вивиан бе изписано като „Вивиан Джоли“ в програмата на бродуейския мюзикъл „Аутсайдерите“. Тийнейджърката работеше като асистент на майка си Анджелина Джоли, която беше сред продуцентите на спектакъла.

Така Вивиан се присъединява към няколко от своите братя и сестри, които вече премахнаха или започнаха процедура за премахване на фамилията на известния актьор. Шайло подаде документи веднага след навършването на 18 години през май 2024 г. и впоследствие официално стана Шайло Нувел Джоли.

Захара от години се представя публично като Захара Марли Джоли, а през юни 2026 г. също внесе съдебна молба за промяна на името. Подобна процедура е започнал и най-големият син на бившата холивудска двойка – Мадокс.

Брад Пит и Анджелина Джоли имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Двамата се разделиха през 2016 г. след повече от десетилетие заедно, а разводът им беше окончателно уреден в края на 2024 г. Представителите на актьорите засега не са коментирали молбата на Вивиан.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БеГемот

    21 0 Отговор
    Тая се оказа голяма кучка ...тая съсипа брата....още Сократ е казал ,че ако случиш зла жена или ще станеш философ или ще се пропиеш....

    08:03 22.07.2026

  • 2 Без име

    23 1 Отговор
    Защо ни занимавате с тези откачалки? Брад много ги изтърпя.

    08:03 22.07.2026

  • 3 Ма наф

    25 0 Отговор
    А от парите му отказаха ли се?

    08:03 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ?????

    7 0 Отговор
    Преместих си го на друго място че не мога да мигна от такава новина.

    08:24 22.07.2026

  • 6 Те доста деца си купиха

    3 0 Отговор
    Та сега за кои става въпрос?

    08:41 22.07.2026

  • 7 Пловдив

    1 0 Отговор
    Е, голяма куч-ка се оказа тази Анджелина... Факт.

    09:18 22.07.2026