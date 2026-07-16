Официално е! Кейти Холмс показа новия си мъж на червения килим в Хамптънс (СНИМКА)

Кейти Холмс сложи край на всички слухове около личния си живот. Тази седмица тя се появи ръка за ръка с новия си партньор, прочутия визуален артист Джейсън Бард Ярмоски, на престижно филмово събитие в Хамптънс.
Двойката пристигна на червения килим, сияещи от щастие и в пълна хармония. Холмс и Ярмоски не се поколебаха да демонстрират близостта си пред десетките фотоапарати, като с това сложиха край на месеци догадки и спекулации.
След поредица от дискретни и краткотрайни връзки, Кейти Холмс очевидно е открила нова хармония и вдъхновение до Ярмоски. Социалните мрежи бяха залети от поздравления и топли пожелания към новата двойка, а феновете не скриха радостта си от щастието на любимата си актриса.
С тази бляскава поява Кейти Холмс и Джейсън Бард Ярмоски безспорно се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки на сезона.
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09:17 16.07.2026
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