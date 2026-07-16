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Официално е! Кейти Холмс показа новия си мъж на червения килим в Хамптънс (СНИМКА)

Официално е! Кейти Холмс показа новия си мъж на червения килим в Хамптънс (СНИМКА)

16 Юли, 2026 09:15 575 4

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  • нов мъж

Актрисата официално представи своя избраник – артистът Джейсън Бард Ярмоски

Официално е! Кейти Холмс показа новия си мъж на червения килим в Хамптънс (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кейти Холмс сложи край на всички слухове около личния си живот. Тази седмица тя се появи ръка за ръка с новия си партньор, прочутия визуален артист Джейсън Бард Ярмоски, на престижно филмово събитие в Хамптънс.

Двойката пристигна на червения килим, сияещи от щастие и в пълна хармония. Холмс и Ярмоски не се поколебаха да демонстрират близостта си пред десетките фотоапарати, като с това сложиха край на месеци догадки и спекулации.

Официално е! Кейти Холмс показа новия си мъж на червения килим в Хамптънс (СНИМКА)
Снимка: Интернет

След поредица от дискретни и краткотрайни връзки, Кейти Холмс очевидно е открила нова хармония и вдъхновение до Ярмоски. Социалните мрежи бяха залети от поздравления и топли пожелания към новата двойка, а феновете не скриха радостта си от щастието на любимата си актриса.

С тази бляскава поява Кейти Холмс и Джейсън Бард Ярмоски безспорно се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки на сезона.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уотсън

    2 0 Отговор
    Шерлок Холмс е, нали?

    09:17 16.07.2026

  • 2 Нека

    3 0 Отговор
    Са живи и здрави, и любов да има! И аз не крия жените, които са били с мен! Като я хвана за ръката, и се надувам като хиляда евро на цяло, докато се кефя как я заглеждат другите мъже!

    09:21 16.07.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    ...а почитателите й не скриха радостта си от щастието на любимата си актриса.

    09:32 16.07.2026

  • 4 Жайме

    1 0 Отговор
    Следва Кейти Холмс да покаже и оная работа на новия си мъж. Да го намаже с масло и да му седне отгоре.

    09:41 16.07.2026