Децата на Брад Пит Захара и Мадокс официално съобщиха, че премахват фамилията "Пит" от имената си

Захара и Мадокс, две от децата на Анджелина Джоли и Брад Пит, са предприели поредна правна стъпка за официалното премахване на фамилията на баща си.
Съдебни документи, цитирани от Page Six, показват, че 21-годишната Захара е публикувала уведомление за молбата си за промяна на името в изданието Los Angeles Daily Journal веднъж седмично в продължение на четири последователни седмици.
Обявите са били публикувани на 16, 23 и 30 юни, както и на 7 юли. В тях се посочва, че всеки, който възразява срещу промяната, може да подаде писмено становище преди окончателното съдебно заседание.
Изслушването по молбата на Захара е насрочено за 28 септември. Ако не бъдат внесени възражения, съдията може да одобри искането.
Подобна процедура е предприел и 24-годишният Мадокс. Според съдебните документи неговото уведомление е публикувано в същото издание на 10, 17 и 24 юни, както и на 1 юли.
Публикуването на молба за промяна на име във вестник е част от изискваната от законодателството на Калифорния процедура.
Захара подаде искане името ѝ да бъде променено от Захара Джоли-Пит на Захара Джоли. Тя вече използва името без фамилията на баща си при дипломирането си в Spelman College през май, когато беше представена като Захара Марли Джоли.
Мадокс внесе аналогична молба през май, като поиска името му да бъде променено от Мадокс Чиван Джоли-Пит на Мадокс Чиван Джоли. Като основание в документите са посочени лични причини. Той неофициално се отказа от фамилията Пит и през февруари, когато в надписите към най-новия филм на майка му „Couture“ беше изписан без нея.
Още през 2021 г. Us Weekly съобщи, че Мадокс не използва фамилията Пит в документи, които нямат правна стойност, и предпочита да се представя с фамилията Джоли. Според тогавашната публикация Анджелина Джоли не е насърчавала това решение.
Анджелина Джоли и Брад Пит имат общо шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиан.
През 2024 г. Вивиан също беше посочена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейската адаптация на „Аутсайдерите“, по която работи заедно с майка си.
Шайло беше първото от децата, което официално премахна фамилията Пит. Тя подаде молба за промяна на името си на 18-ия си рожден ден. Според Entertainment Tonight процедурата е била извършена чрез адвокат, когото тя е наела и заплатила сама.
След раздялата на Джоли и Пит през 2016 г. се съобщава, че шестте им деца са се дистанцирали в различна степен от актьора.
По информация на Page Six Пакс продължава да поддържа отношения с членове на семейството на Брад Пит. Друг източник обаче твърди, че контактът му със самия актьор е ограничен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
15:02 14.07.2026
2 черното и жълтото
15:02 14.07.2026
3 Ха-ха...
15:04 14.07.2026
4 аБе,
15:04 14.07.2026
5 Кое чааве
Коментиран от #6
15:06 14.07.2026
6 Транспокалипс
До коментар #5 от "Кое чааве":Това с най-голямата глава е момчето. За останалите няма гаранция. Азиатците нямат разпознаване.
15:12 14.07.2026
7 чече
15:14 14.07.2026
8 Самозабравили се
15:14 14.07.2026
9 Мдада...
15:18 14.07.2026
10 Рани куче
15:20 14.07.2026
11 Механик
Да се отказват. Те и без това не са му никакви. Намерили па се нас.рали. Кой знае ако не бе ги отгледал Пит, къде ли щяха да са на органи.8846
15:50 14.07.2026
12 Мнение
Коментиран от #13
15:54 14.07.2026
13 Механик
До коментар #12 от "Мнение":Все ми се струва, че дори няма да ги лиши от наследство. Човекът е добър, просто.
15:58 14.07.2026
14 Дедо ти
15:59 14.07.2026
15 Ърп
16:55 14.07.2026
16 Ало
17:00 14.07.2026