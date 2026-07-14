Децата на Брад Пит Захара и Мадокс официално съобщиха, че премахват фамилията "Пит" от имената си

Захара и Мадокс, две от децата на Анджелина Джоли и Брад Пит, са предприели поредна правна стъпка за официалното премахване на фамилията на баща си.

Съдебни документи, цитирани от Page Six, показват, че 21-годишната Захара е публикувала уведомление за молбата си за промяна на името в изданието Los Angeles Daily Journal веднъж седмично в продължение на четири последователни седмици.

Обявите са били публикувани на 16, 23 и 30 юни, както и на 7 юли. В тях се посочва, че всеки, който възразява срещу промяната, може да подаде писмено становище преди окончателното съдебно заседание.

Изслушването по молбата на Захара е насрочено за 28 септември. Ако не бъдат внесени възражения, съдията може да одобри искането.

Подобна процедура е предприел и 24-годишният Мадокс. Според съдебните документи неговото уведомление е публикувано в същото издание на 10, 17 и 24 юни, както и на 1 юли.

Публикуването на молба за промяна на име във вестник е част от изискваната от законодателството на Калифорния процедура.

Захара подаде искане името ѝ да бъде променено от Захара Джоли-Пит на Захара Джоли. Тя вече използва името без фамилията на баща си при дипломирането си в Spelman College през май, когато беше представена като Захара Марли Джоли.

Мадокс внесе аналогична молба през май, като поиска името му да бъде променено от Мадокс Чиван Джоли-Пит на Мадокс Чиван Джоли. Като основание в документите са посочени лични причини. Той неофициално се отказа от фамилията Пит и през февруари, когато в надписите към най-новия филм на майка му „Couture“ беше изписан без нея.

Още през 2021 г. Us Weekly съобщи, че Мадокс не използва фамилията Пит в документи, които нямат правна стойност, и предпочита да се представя с фамилията Джоли. Според тогавашната публикация Анджелина Джоли не е насърчавала това решение.

Анджелина Джоли и Брад Пит имат общо шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиан.

През 2024 г. Вивиан също беше посочена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейската адаптация на „Аутсайдерите“, по която работи заедно с майка си.

Шайло беше първото от децата, което официално премахна фамилията Пит. Тя подаде молба за промяна на името си на 18-ия си рожден ден. Според Entertainment Tonight процедурата е била извършена чрез адвокат, когото тя е наела и заплатила сама.

След раздялата на Джоли и Пит през 2016 г. се съобщава, че шестте им деца са се дистанцирали в различна степен от актьора.

По информация на Page Six Пакс продължава да поддържа отношения с членове на семейството на Брад Пит. Друг източник обаче твърди, че контактът му със самия актьор е ограничен.