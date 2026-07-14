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Децата на Брад Пит Захара и Мадокс официално съобщиха, че премахват фамилията "Пит" от имената си

Децата на Брад Пит Захара и Мадокс официално съобщиха, че премахват фамилията "Пит" от имената си

14 Юли, 2026 14:59 934 16

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  • анджелина джоли

Наследниците на актьора и Анджелина Джоли са публикували решението си във вестник, както е стандартната процедура при смяна на име

Децата на Брад Пит Захара и Мадокс официално съобщиха, че премахват фамилията "Пит" от имената си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Захара и Мадокс, две от децата на Анджелина Джоли и Брад Пит, са предприели поредна правна стъпка за официалното премахване на фамилията на баща си.

Съдебни документи, цитирани от Page Six, показват, че 21-годишната Захара е публикувала уведомление за молбата си за промяна на името в изданието Los Angeles Daily Journal веднъж седмично в продължение на четири последователни седмици.

Обявите са били публикувани на 16, 23 и 30 юни, както и на 7 юли. В тях се посочва, че всеки, който възразява срещу промяната, може да подаде писмено становище преди окончателното съдебно заседание.

Изслушването по молбата на Захара е насрочено за 28 септември. Ако не бъдат внесени възражения, съдията може да одобри искането.

Подобна процедура е предприел и 24-годишният Мадокс. Според съдебните документи неговото уведомление е публикувано в същото издание на 10, 17 и 24 юни, както и на 1 юли.

Публикуването на молба за промяна на име във вестник е част от изискваната от законодателството на Калифорния процедура.

Захара подаде искане името ѝ да бъде променено от Захара Джоли-Пит на Захара Джоли. Тя вече използва името без фамилията на баща си при дипломирането си в Spelman College през май, когато беше представена като Захара Марли Джоли.

Мадокс внесе аналогична молба през май, като поиска името му да бъде променено от Мадокс Чиван Джоли-Пит на Мадокс Чиван Джоли. Като основание в документите са посочени лични причини. Той неофициално се отказа от фамилията Пит и през февруари, когато в надписите към най-новия филм на майка му „Couture“ беше изписан без нея.

Още през 2021 г. Us Weekly съобщи, че Мадокс не използва фамилията Пит в документи, които нямат правна стойност, и предпочита да се представя с фамилията Джоли. Според тогавашната публикация Анджелина Джоли не е насърчавала това решение.

Анджелина Джоли и Брад Пит имат общо шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивиан.

През 2024 г. Вивиан също беше посочена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейската адаптация на „Аутсайдерите“, по която работи заедно с майка си.

Шайло беше първото от децата, което официално премахна фамилията Пит. Тя подаде молба за промяна на името си на 18-ия си рожден ден. Според Entertainment Tonight процедурата е била извършена чрез адвокат, когото тя е наела и заплатила сама.

След раздялата на Джоли и Пит през 2016 г. се съобщава, че шестте им деца са се дистанцирали в различна степен от актьора.

По информация на Page Six Пакс продължава да поддържа отношения с членове на семейството на Брад Пит. Друг източник обаче твърди, че контактът му със самия актьор е ограничен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    19 0 Отговор
    Захара и Мадокс се не знаят на чии хора са.

    15:02 14.07.2026

  • 2 черното и жълтото

    17 0 Отговор
    май са от друг баща? Не приличат на Брад

    15:02 14.07.2026

  • 3 Ха-ха...

    12 1 Отговор
    А дедо Тръмп решил да се именува...Трън, шото бил като трън в гащите!

    15:04 14.07.2026

  • 4 аБе,

    11 2 Отговор
    Стига вече с тази фамилия,никой в България не се интересува от това само един който се изживява като балканския Брад Пит и само заради него пускате тези безсмислия за да си избие комплексите като бълва глупотии по Анджелина Джоли.Хайде няма нужда.

    15:04 14.07.2026

  • 5 Кое чааве

    10 0 Отговор
    беше транс, Събке?

    Коментиран от #6

    15:06 14.07.2026

  • 6 Транспокалипс

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кое чааве":

    Това с най-голямата глава е момчето. За останалите няма гаранция. Азиатците нямат разпознаване.

    15:12 14.07.2026

  • 7 чече

    14 0 Отговор
    Е те не са негови, на някакви виетнамски и африкански хора са, те само са си ги взели да ги отглеждат, и голяма работа че виетнамчето нямало да се казва Мадофак Пит ами друго

    15:14 14.07.2026

  • 8 Самозабравили се

    15 0 Отговор
    Черна неблагодарност на тия африканци и азиатци, но то това си им е в кръвта, културна особеност като на нашите роми. А на брад много му пука. Да ги лиши от наследство, готованци

    15:14 14.07.2026

  • 9 Мдада...

    5 0 Отговор
    Нали са осиновени, пука им за фамилията.

    15:18 14.07.2026

  • 10 Рани куче

    10 0 Отговор
    да те лае са казали хората. Като не му искат фамилията - искат ли някаква материална помощ от него, каквато и да е, дори и да е минимална? С тази майка, дори и доведена - трудна работа в живота, още няколко пъти ще се чувстват мъж, жена, андроид, боен хеликоптер Апачи и после пак отначало.

    15:20 14.07.2026

  • 11 Механик

    8 0 Отговор
    Е и кво? Брад Пит да вземе да се разреве ли?
    Да се отказват. Те и без това не са му никакви. Намерили па се нас.рали. Кой знае ако не бе ги отгледал Пит, къде ли щяха да са на органи.8846

    15:50 14.07.2026

  • 12 Мнение

    6 0 Отговор
    Малки нещастници. Бяха Пит когато му ядяха парите и ползваха благата. Неблагодарници, да ги лиши от наследство.

    Коментиран от #13

    15:54 14.07.2026

  • 13 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мнение":

    Все ми се струва, че дори няма да ги лиши от наследство. Човекът е добър, просто.

    15:58 14.07.2026

  • 14 Дедо ти

    1 0 Отговор
    Типично за този етнос...

    15:59 14.07.2026

  • 15 Ърп

    0 0 Отговор
    Дреме му на Пит,че африканката и азиатецът няма да му носят името!

    16:55 14.07.2026

  • 16 Ало

    0 0 Отговор
    Че те не са негови и нейни. По малко ще са мераците за милионите. А тази грозната и яловата къде се бута на всякъде.

    17:00 14.07.2026