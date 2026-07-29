Дженифър Гарнър e във връзка с папарак, който я преследва от 25 години

Според Дженифър Гарнър, понякога знаменитостите могат да развият странни отношения с папараците, които редовно ги следват. 54-годишната актриса разкри, че един конкретен папарак я следи от около 25 години и макар да не е особено възхитена от факта, че я наблюдават, тя признава, че между тях съществува странен вид взаимно уважение, което актрисата сравнява с "нещо като стокхолмски синдром", пише RadarOnline.com, цитиран от Dir.bg.

Гарнър, която сподели, че редовно я следват двама фотографи, разказа за опита си с Еван Рос Кац в неговото Netflix подкаст шоу, Shut Up Evan. "Имам много интересни отношения с основния ми папарак", сподели тя. "Искам да кажа, че съм правила всичко възможно, за да го помоля да си тръгне, и в същото време изпитваме странно уважение. Не знам. Имали сме някои наистина истински моменти заедно."

Тя дори признава, че изпитва чувство на сигурност с дългогодишния си папарак. Всъщност, когато е имала сблъсък с непознат, тя "се е втурнала към него", знаейки, че той няма да ѝ навреди. Не всичко е розово между двамата, признава обаче Гарнър. Макар да се чувства в безопасност с него, актрисата също така признава, че работата му е досада за нея.

Тя добавя: "Милион пъти съм викала полицията заради него и съм казвала: "Можете ли, моля ви, просто да ме оставите да се разходя из квартала с децата и кучето си?"

Гарнър споделя още как децата ѝ "плащат цената" за нейната слава. Тя си спомня и за абсурдните действия на папараците, които предприемат крайни мерки, за да направят снимки на семейството ѝ. "Това беше опасно за всички около нас. Ако преминавах на жълто, зад мен 15 коли минаваха на червено. Караха по тревните площи, дори по склоновете", разказва Гарнър.

Актрисата, която има три деца от бившия си съпруг Бен Афлек, си спомни и колко трудно е било да им осигурят нормално детство - от извънкласните занимания до обикновените посещения при лекар. "Ако се опитваш да влезеш при педиатъра с болно дете, уплашена си, а не можеш да стигнеш до вратата, защото фотографи са те обградили, значи нещо не е наред. И децата плащат цената за това", казва тя.

Гарнър смята, че отношението на папараците е било повлияно и от факта, че е жена. По думите ѝ фотографите са били много по-настоятелни към нея, отколкото към Афлек, а дори и Мат Деймън не е бил преследван със същата настойчивост.

"Нямаше да го направят с тях. Казваха си: "Ето я майката с децата." Тогава осъзнаваш, че това просто не е правилно", заявява актрисата, като допълва, че живее на улица с много други известни личности, които никога не са били подлагани на подобно внимание.