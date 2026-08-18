Проф. Димитър Денков пред ФАКТИ: „Кръв и почва“ – как национализмът промени Европа и България (ВИДЕО)

Преди да започнем с темата за националистическите движения и групата „Кръв и чест“, нашумяла в Пловдив, трябва да говорим какво е национализъм и що е то националист. Такива движения се зараждат въобще в обществата по време на Наполеоновите войни. Но там става въпрос за „Кръв и почва“. Тоест става въпрос за новите нации, които да се противопоставят на Наполеоновата империя. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Димитър Денков.

„И такива движения се очертават в Централна и Източна Европа – почва, кръв, род, език, народно образование, чистотата на народа. Това е един модел за национално обособяване, който не пренебрегва всичките онези наднационални тенденции, които ги има – от Средновековието, след това Френската буржоазна революция, и избоява много силно в края на XIX–XX век, когато се появяват националсоциализъм, фашизъм. След войната националсоциализмът губи, но се появява друг тип движение, по-скоро интернационалистично и с различен признак“, коментира той.

Проф. Денков обръща внимание и на промените в България, които според него не бива да бъдат пренебрегвани при анализа на съвременните обществени процеси.

„Появява се един много особен момент, който не се забелязва много – това е етническата промяна на картата на България. Да вземем Пловдив – в по-широкия център нещата са едни, а в Столипиново ще видим една съвсем друга културна картина“, посочва историкът.

По думите му тези процеси трябва да бъдат разглеждани и в контекста на отношенията между различните общности и тяхната интеграция в българското общество.

„Край много силните християнски традиции, виждаме в Южна България как се развиват ромските общности. Не бих казал, че там има добра интеграция навсякъде, но трябва да имаме предвид стратегията как да се развива това общество. Когато говорим за ромското население в България, трябва да отчетем навлизането на екстремисти, защото изключването от системата прави хората лабилни“, допълва проф. Димитър Денков.



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