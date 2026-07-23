Рецепта на деня: Спагети със скариди и ароматен доматен сос

Необходими продукти:

спагети - 400 г;

скариди, почистени - 500 г;

чери домати - 250 г;

доматена пасата - 400 мл (или доматен сос);

чесън - 3 скилидки;

зехтин - 3 с.л.;

пармезан, настърган - 40 г;

пресен магданоз - 1/2 връзка;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

захар - 1/2 ч.л.;

вода от варенето на пастата - 100 мл.

Начин на приготвяне:

Скаридите се подсушават добре с кухненска хартия, за да се запържат леко, а не да се задушат. Ако са замразени, предварително се размразяват в хладилник и се отцеждат.

Чери доматите се измиват и се разполовяват, чесънът се нарязва на ситно, а магданозът се накълцва.

В голяма тенджера се кипва обилно количество вода. Посолява се и спагетите се сваряват според указанията на опаковката, обикновено за 8-10 минути, докато останат ал денте.

Преди отцеждане се отделя около 100 мл от водата, защото нишестето в нея помага доматеният сос да полепне по пастата.

В широк тиган се загрява зехтинът на умерено силен огън. Скаридите се слагат на един слой и се запържват за около 1-2 минути от всяка страна, докато порозовеят и станат стегнати. Не бива да се готвят прекалено дълго, за да останат сочни. Изваждат се в чиния и се оставят настрана.

В същия тиган се добавя чесънът и се запържва за около 30 секунди, само докато освободи аромата си. Прибавят се чери доматите и се готвят 3-4 минути, докато леко омекнат и пуснат сок. След това се налива доматената пасата, добавят се сол, черен пипер и щипка захар за балансиране на киселинността.

Сосът се оставя да къкри 8-10 минути на умерен огън, докато се сгъсти и стане ароматен. Ако стане прекалено плътен, се добавя малко от запазената вода от пастата. Скаридите се връщат в тигана за последните 1-2 минути, колкото да се затоплят и да поемат от вкуса на доматения сос.

Отцедените спагети се прехвърлят директно в тигана и се разбъркват внимателно, докато се покрият равномерно със соса. При нужда се добавя още малко вода от варенето, за да се получи копринена консистенция.

Спагетите със скариди в ароматен доматен сос се сервират веднага, поръсени с пресен магданоз и настърган пармезан, пише gotvach.bg.