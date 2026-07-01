110 години от ада при Сома: Денят, в който историята се удави в кръв

На днешния 1 юли отбелязваме годишнината от началото на Битката при Сома – петмесечна военна касапница, която промени завинаги лицето на модерната война.
Провела се край поречието на река Сома в Северна Франция, тази офанзива на съюзническите англо-френски войски срещу Германската империя се превръща в най-кръвопролитния епизод от Първата световна война.
Първият ден: Катастрофата за Великобритания
Планирана като решителен удар, който да пречупи германската отбрана и да спаси обсадения френски град Вердюн, операцията започва с невиждан артилерийски обстрел. Въпреки милионите изстреляни снаряди, германските бункери остават непокътнати.
Когато в 07:30 ч. сутринта на 1 юли 1916 г. британските пехотинци излизат от окопите, те са посрещнати от стена от картечен огън. Само в рамките на първите 24 часа Британската империя губи 57 470 войници, от които 19 240 загиват на място. Това остава най-кървавият единичен ден в британската военна история.
Раждането на модерната война
Офанзивата продължава с месеци в условия на кал, изтощение и позиционна война. Именно край Сома, на 15 септември 1916 г., светът вижда за първи път в действие едно ново и страшно оръжие – британските танкове "Mark I". Макар и технически несъвършени, те бележат началото на нова ера във военната стратегия.
Равносметката
Когато битката окончателно стихва през ноември същата година поради влошаването на зимните условия, съюзниците са напреднали едва с около 10 километра във вътрешността на окупираната територия. Цената за този минимален успех е потресаваща:
- Британска империя: над 420 000 жертви (загинали, ранени и безследно изчезнали)
- Франция: около 200 000 жертви
- Германия: близо 450 000 жертви
Днес Битката при Сома е вечен паметник на военното безсмислие и символ на саможертвата на едно цяло изгубено поколение.
Източник: Имперски военен музей – Лондон (Imperial War Museums), Военноисторически архиви на Франция и Германия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Виждащ
Държава от 48 милиона хора, скачала на Майдана за да се превърне в бандерска клоунада с 15 милионно население.
Дека са тия 33 милиона се пита?
17:04 01.07.2026
2 Гост
Коментиран от #3, #4
17:05 01.07.2026
3 Зелен Клоун
До коментар #2 от "Гост":Това малко комплексирано джудже преди това беше клоун, а разни фашисти и реваншисти от Европа му бутнаха фитилите да воюва с Русия от тяхно име.
Палят, колят и бесят, включително и българи в Одеса.
Някой трябва пак да озапти поредния им опит за крадене на чужди територии и богатства.
Коментиран от #6
17:11 01.07.2026
4 Някой
До коментар #2 от "Гост":Тази война е запалена много преди 2022 г., и то пак от тази Великобритания, за която се говори в статията. Отделно, още през 1999 г. се проведе война в Европа - срещу Югславия. Ако не помниш, прочети и не я забравяй удобно. Тази война бе водена от Западния алианс - предимно САЩ, Великобритания, Франция, Италия.
17:13 01.07.2026
5 Ел Кондор паса
17:27 01.07.2026
6 Класика
До коментар #3 от "Зелен Клоун":След 1945 западът не е спрял да търси новия фюрер. Но за сега кълват само наивници с голямо его. Един успешен руски артист зарови цял един народ заради ефтина слава.
17:39 01.07.2026
7 Еврокебап
17:47 01.07.2026