110 години от ада при Сома: Денят, в който историята се удави в кръв

На днешния 1 юли отбелязваме годишнината от началото на Битката при Сома – петмесечна военна касапница, която промени завинаги лицето на модерната война.

Провела се край поречието на река Сома в Северна Франция, тази офанзива на съюзническите англо-френски войски срещу Германската империя се превръща в най-кръвопролитния епизод от Първата световна война.

Първият ден: Катастрофата за Великобритания

Планирана като решителен удар, който да пречупи германската отбрана и да спаси обсадения френски град Вердюн, операцията започва с невиждан артилерийски обстрел. Въпреки милионите изстреляни снаряди, германските бункери остават непокътнати.

Когато в 07:30 ч. сутринта на 1 юли 1916 г. британските пехотинци излизат от окопите, те са посрещнати от стена от картечен огън. Само в рамките на първите 24 часа Британската империя губи 57 470 войници, от които 19 240 загиват на място. Това остава най-кървавият единичен ден в британската военна история.

Раждането на модерната война

Офанзивата продължава с месеци в условия на кал, изтощение и позиционна война. Именно край Сома, на 15 септември 1916 г., светът вижда за първи път в действие едно ново и страшно оръжие – британските танкове "Mark I". Макар и технически несъвършени, те бележат началото на нова ера във военната стратегия.

Равносметката

Когато битката окончателно стихва през ноември същата година поради влошаването на зимните условия, съюзниците са напреднали едва с около 10 километра във вътрешността на окупираната територия. Цената за този минимален успех е потресаваща:

Британска империя: над 420 000 жертви (загинали, ранени и безследно изчезнали)

над 420 000 жертви (загинали, ранени и безследно изчезнали) Франция: около 200 000 жертви

около 200 000 жертви Германия: близо 450 000 жертви

Днес Битката при Сома е вечен паметник на военното безсмислие и символ на саможертвата на едно цяло изгубено поколение.

Източник: Имперски военен музей – Лондон (Imperial War Museums), Военноисторически архиви на Франция и Германия.