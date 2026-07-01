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110 години от ада при Сома: Денят, в който историята се удави в кръв

110 години от ада при Сома: Денят, в който историята се удави в кръв

1 Юли, 2026 16:55, обновена 1 Юли, 2026 16:59 1 073 7

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  • франция-
  • германия-
  • сома

На днешната дата през 1916 г. започва най-страшният сблъсък на Първата световна война, отнел живота на над милион войници

110 години от ада при Сома: Денят, в който историята се удави в кръв - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешния 1 юли отбелязваме годишнината от началото на Битката при Сома – петмесечна военна касапница, която промени завинаги лицето на модерната война.

Провела се край поречието на река Сома в Северна Франция, тази офанзива на съюзническите англо-френски войски срещу Германската империя се превръща в най-кръвопролитния епизод от Първата световна война.

Първият ден: Катастрофата за Великобритания

Планирана като решителен удар, който да пречупи германската отбрана и да спаси обсадения френски град Вердюн, операцията започва с невиждан артилерийски обстрел. Въпреки милионите изстреляни снаряди, германските бункери остават непокътнати.

Когато в 07:30 ч. сутринта на 1 юли 1916 г. британските пехотинци излизат от окопите, те са посрещнати от стена от картечен огън. Само в рамките на първите 24 часа Британската империя губи 57 470 войници, от които 19 240 загиват на място. Това остава най-кървавият единичен ден в британската военна история.

Раждането на модерната война

Офанзивата продължава с месеци в условия на кал, изтощение и позиционна война. Именно край Сома, на 15 септември 1916 г., светът вижда за първи път в действие едно ново и страшно оръжие – британските танкове "Mark I". Макар и технически несъвършени, те бележат началото на нова ера във военната стратегия.

Равносметката

Когато битката окончателно стихва през ноември същата година поради влошаването на зимните условия, съюзниците са напреднали едва с около 10 километра във вътрешността на окупираната територия. Цената за този минимален успех е потресаваща:

  • Британска империя: над 420 000 жертви (загинали, ранени и безследно изчезнали)
  • Франция: около 200 000 жертви
  • Германия: близо 450 000 жертви

Днес Битката при Сома е вечен паметник на военното безсмислие и символ на саможертвата на едно цяло изгубено поколение.

Източник: Имперски военен музей – Лондон (Imperial War Museums), Военноисторически архиви на Франция и Германия.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виждащ

    16 7 Отговор
    Има и по-големи катастрофи.
    Държава от 48 милиона хора, скачала на Майдана за да се превърне в бандерска клоунада с 15 милионно население.
    Дека са тия 33 милиона се пита?

    17:04 01.07.2026

  • 2 Гост

    9 11 Отговор
    А едно комплексирано жуже дръзна да подпали нова война на територията на Европа век след тази гнусна касапница и много по-малко след другата... Проклет да бъде навеки и целия му род, и ypoдитe край него!

    Коментиран от #3, #4

    17:05 01.07.2026

  • 3 Зелен Клоун

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Това малко комплексирано джудже преди това беше клоун, а разни фашисти и реваншисти от Европа му бутнаха фитилите да воюва с Русия от тяхно име.
    Палят, колят и бесят, включително и българи в Одеса.
    Някой трябва пак да озапти поредния им опит за крадене на чужди територии и богатства.

    Коментиран от #6

    17:11 01.07.2026

  • 4 Някой

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Тази война е запалена много преди 2022 г., и то пак от тази Великобритания, за която се говори в статията. Отделно, още през 1999 г. се проведе война в Европа - срещу Югславия. Ако не помниш, прочети и не я забравяй удобно. Тази война бе водена от Западния алианс - предимно САЩ, Великобритания, Франция, Италия.

    17:13 01.07.2026

  • 5 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор
    Е, при толкова избити в световните войни бели работливи европейци, сега внасят мюсли криминали инженери физици и доктори. мохамед се е оженил за Аиша когато тя е била на 6 години. "пророка" е образец за подражание и затова мюсюлманите си кръщават децата на моамед. Над десет години поред е най-често срещаното име сред новородените деца във Великобритания.

    17:27 01.07.2026

  • 6 Класика

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зелен Клоун":

    След 1945 западът не е спрял да търси новия фюрер. Но за сега кълват само наивници с голямо его. Един успешен руски артист зарови цял един народ заради ефтина слава.

    17:39 01.07.2026

  • 7 Еврокебап

    2 0 Отговор
    Заради братоубийствени войни като тази, след битката при Сома, Европа вече е СОМАлиленд.

    17:47 01.07.2026