Андреа за конфликтите си в поп фолка: Джорджан ми дължи пари, с Анелия и Галена вече не сме приятелки

Андреа отново привлече вниманието с откровени признания за отношенията си с колеги от поп фолк бранша. Певицата коментира, че вече не е толкова близка с Анелия, Джордан, Галена и други звезди, но подчерта, че не таи лоши чувства към тях.

Блондинката винаги е говорила сравнително спокойно за колегите си, дори когато между тях е имало напрежение. И този път тя подходи с чувство за хумор и заяви, че не драматизира прекалено случилото се, пише Марица.

По думите на Андреа отношенията ѝ с Анелия са се охладили заради различия в начина, по който двете възприемат приятелството и отношението помежду си. „Разминахме се в това как трябва да се отнасяме един към друг”, коментира Андреа.

Въпреки това певицата уточнява, че продължава да уважава Анелия и не говори с лошо чувство за нея.

Андреа признава и за охладнели отношения с Джордан. Според нея причината е неуреден финансов въпрос, възникнал около тяхна обща песен. Вероятно става дума за дуета им „Искам нещо от теб”, който излезе преди години. По думите на Андреа Джордан е трябвало да ѝ изплати определена сума за парчето, но това не се е случило.

Певицата коментира и съвместния си проект с Деси Слава — „Да се разделим”. Песента беше приета много добре от феновете, но видеоклип така и не беше реализиран. По думите на Андреа двете не са успели да се договорят. Тя не уточнява подробности, но въпреки това не спестява добрите си думи за Деси Слава. Андреа неведнъж е казвала, че смята Деси Слава за един от най-големите гласове в България и че малко изпълнители могат да пеят като нея.

Сред имената, които Андреа споменава, е и Диона. По думите ѝ между тях няма сериозен конфликт, но отношенията им вече не са толкова близки. „Диона се опита да работи с мой озвучител”, коментира Андреа през смях. В бранша обаче се говори, че напрежението между двете може да е свързано и с общата им песен „Бившата”, около която имало различия.

Андреа вече не е толкова близка и с Теди Александрова. Според твърдения в светските среди причината е свързана с подозрения около бившия партньор на Теди — Емрах Стораро. Андреа категорично отричала да е имала близки отношения с него. Въпреки това напрежението между двете довело до отказ от общи участия. Певицата обаче не се сърдела на Теди и дори се надявала отношенията им отново да се оправят.

Във фолк средите отдавна се говори, че Андреа не е близка и с Галена, с която преди години записаха песента „Блясък на кристали”.

Според слуховете причината за напрежението била свързана с мениджърка, с която Галена работела. Андреа смятала, че въпросната жена ѝ прави проблеми, но не получила подкрепата, която очаквала. Въпреки слуховете за конфликта, наскоро двете се появиха на една сцена в Слънчев бряг и изглеждаха в добри отношения.

Сред по-старите конфликти се споменава и този със Симона Загорова. Преди години Андреа присъствала на нейно участие и поискала да изпее нещо на живо, но според разкази Симона не ѝ дала микрофона. Това обидило певицата.

Андреа коментира и напрежението си с DJ Дамян заради песента му със Селина „Балканска двойка”.

Музиката е румънска, а преди години Андреа е използвала същата мелодия за хита си „Дай ми всичко”. По думите ѝ Дамян е взел правата, без да се съобрази с нейното мнение, въпреки че тя била против.

Въпреки всички тези истории Андреа не изглежда да приема конфликтите драматично. Певицата говори с усмивка за случилото се и подчертава, че не мрази никого от колегите си.

Тя признава, че отдавна не поддържа близки отношения с много хора в бранша и дори не си разменя празнични поздрави с тях. Въпреки това продължава да говори с уважение за таланта на част от изпълнителите, с които пътищата ѝ са се разделили.