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Андреа за конфликтите си в поп фолка: Джорджан ми дължи пари, с Анелия и Галена вече не сме приятелки

Андреа за конфликтите си в поп фолка: Джорджан ми дължи пари, с Анелия и Галена вече не сме приятелки

13 Юли, 2026 13:58 834 13

  • андреа-
  • галена-
  • конфликти-
  • поп фолк-
  • диона-
  • деси слава-
  • джордан

Фолк звездата обясни какви са отношенията ѝ с някои от най-големите лица на поп фолка

Андреа за конфликтите си в поп фолка: Джорджан ми дължи пари, с Анелия и Галена вече не сме приятелки - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Андреа отново привлече вниманието с откровени признания за отношенията си с колеги от поп фолк бранша. Певицата коментира, че вече не е толкова близка с Анелия, Джордан, Галена и други звезди, но подчерта, че не таи лоши чувства към тях.

Блондинката винаги е говорила сравнително спокойно за колегите си, дори когато между тях е имало напрежение. И този път тя подходи с чувство за хумор и заяви, че не драматизира прекалено случилото се, пише Марица.

По думите на Андреа отношенията ѝ с Анелия са се охладили заради различия в начина, по който двете възприемат приятелството и отношението помежду си. „Разминахме се в това как трябва да се отнасяме един към друг”, коментира Андреа.

Въпреки това певицата уточнява, че продължава да уважава Анелия и не говори с лошо чувство за нея.

Андреа признава и за охладнели отношения с Джордан. Според нея причината е неуреден финансов въпрос, възникнал около тяхна обща песен. Вероятно става дума за дуета им „Искам нещо от теб”, който излезе преди години. По думите на Андреа Джордан е трябвало да ѝ изплати определена сума за парчето, но това не се е случило.

Певицата коментира и съвместния си проект с Деси Слава — „Да се разделим”. Песента беше приета много добре от феновете, но видеоклип така и не беше реализиран. По думите на Андреа двете не са успели да се договорят. Тя не уточнява подробности, но въпреки това не спестява добрите си думи за Деси Слава. Андреа неведнъж е казвала, че смята Деси Слава за един от най-големите гласове в България и че малко изпълнители могат да пеят като нея.

Сред имената, които Андреа споменава, е и Диона. По думите ѝ между тях няма сериозен конфликт, но отношенията им вече не са толкова близки. „Диона се опита да работи с мой озвучител”, коментира Андреа през смях. В бранша обаче се говори, че напрежението между двете може да е свързано и с общата им песен „Бившата”, около която имало различия.

Андреа вече не е толкова близка и с Теди Александрова. Според твърдения в светските среди причината е свързана с подозрения около бившия партньор на Теди — Емрах Стораро. Андреа категорично отричала да е имала близки отношения с него. Въпреки това напрежението между двете довело до отказ от общи участия. Певицата обаче не се сърдела на Теди и дори се надявала отношенията им отново да се оправят.

Във фолк средите отдавна се говори, че Андреа не е близка и с Галена, с която преди години записаха песента „Блясък на кристали”.

Според слуховете причината за напрежението била свързана с мениджърка, с която Галена работела. Андреа смятала, че въпросната жена ѝ прави проблеми, но не получила подкрепата, която очаквала. Въпреки слуховете за конфликта, наскоро двете се появиха на една сцена в Слънчев бряг и изглеждаха в добри отношения.

Сред по-старите конфликти се споменава и този със Симона Загорова. Преди години Андреа присъствала на нейно участие и поискала да изпее нещо на живо, но според разкази Симона не ѝ дала микрофона. Това обидило певицата.

Андреа коментира и напрежението си с DJ Дамян заради песента му със Селина „Балканска двойка”.

Музиката е румънска, а преди години Андреа е използвала същата мелодия за хита си „Дай ми всичко”. По думите ѝ Дамян е взел правата, без да се съобрази с нейното мнение, въпреки че тя била против.

Въпреки всички тези истории Андреа не изглежда да приема конфликтите драматично. Певицата говори с усмивка за случилото се и подчертава, че не мрази никого от колегите си.

Тя признава, че отдавна не поддържа близки отношения с много хора в бранша и дори не си разменя празнични поздрави с тях. Въпреки това продължава да говори с уважение за таланта на част от изпълнителите, с които пътищата ѝ са се разделили.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ван мaaмy

    13 0 Отговор
    Тая го е закъсала..... Яко го е закъсала.

    14:01 13.07.2026

  • 2 авантгард

    11 0 Отговор
    Майкъл Джордан й дължал пари ли?
    Викнал си я и не си платил, така ли излиза?
    Или влиза.

    14:03 13.07.2026

  • 3 Доктор, психиатър

    9 0 Отговор
    Мдаа, с хапчета не става

    Коментиран от #11

    14:06 13.07.2026

  • 4 Импресарио

    8 0 Отговор
    Приятелките идват и си отиват, ваяаожното е , че твоя импресарио Бойко Борисов продължава да ти плаща , за да се снимаш с турски актъори и пак припечелваш по некой лев , въпреки че нямаш участия

    14:07 13.07.2026

  • 5 Спас

    6 0 Отговор
    И аз не съм близък с Анреа, пък ми се иска..

    14:10 13.07.2026

  • 6 трясъ

    5 0 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    14:16 13.07.2026

  • 7 Колежката ми

    5 0 Отговор
    е по-яка от Андреа и ми дава да и правя разни неща

    14:18 13.07.2026

  • 8 дядото

    6 0 Отговор
    ха така бе малко марче,стига само платена цензура,дай и малко сериозни новини.пфу.

    14:19 13.07.2026

  • 9 хоминид

    4 0 Отговор
    И като не сте приятелки,какво от това?!

    14:20 13.07.2026

  • 10 Спешно

    4 0 Отговор
    Андрея да си намери терапевт, спешно е, особено, ако е правила 3 опита за самоубийство.

    14:25 13.07.2026

  • 11 Много ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Доктор, психиатър":

    Трябва заприщение.

    14:29 13.07.2026

  • 12 Трол

    3 0 Отговор
    Спорът с Диона за озвучителя не е бил съвсем за озвучител.

    14:31 13.07.2026

  • 13 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Кой е тоя Джоджен? Другите вафли ги знаем, много ГМО.

    14:41 13.07.2026