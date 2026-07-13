Андреа за конфликтите си в поп фолка: Джорджан ми дължи пари, с Анелия и Галена вече не сме приятелки

Андреа отново привлече вниманието с откровени признания за отношенията си с колеги от поп фолк бранша. Певицата коментира, че вече не е толкова близка с Анелия, Джордан, Галена и други звезди, но подчерта, че не таи лоши чувства към тях.
Блондинката винаги е говорила сравнително спокойно за колегите си, дори когато между тях е имало напрежение. И този път тя подходи с чувство за хумор и заяви, че не драматизира прекалено случилото се, пише Марица.
По думите на Андреа отношенията ѝ с Анелия са се охладили заради различия в начина, по който двете възприемат приятелството и отношението помежду си. „Разминахме се в това как трябва да се отнасяме един към друг”, коментира Андреа.
Въпреки това певицата уточнява, че продължава да уважава Анелия и не говори с лошо чувство за нея.
Андреа признава и за охладнели отношения с Джордан. Според нея причината е неуреден финансов въпрос, възникнал около тяхна обща песен. Вероятно става дума за дуета им „Искам нещо от теб”, който излезе преди години. По думите на Андреа Джордан е трябвало да ѝ изплати определена сума за парчето, но това не се е случило.
Певицата коментира и съвместния си проект с Деси Слава — „Да се разделим”. Песента беше приета много добре от феновете, но видеоклип така и не беше реализиран. По думите на Андреа двете не са успели да се договорят. Тя не уточнява подробности, но въпреки това не спестява добрите си думи за Деси Слава. Андреа неведнъж е казвала, че смята Деси Слава за един от най-големите гласове в България и че малко изпълнители могат да пеят като нея.
Сред имената, които Андреа споменава, е и Диона. По думите ѝ между тях няма сериозен конфликт, но отношенията им вече не са толкова близки. „Диона се опита да работи с мой озвучител”, коментира Андреа през смях. В бранша обаче се говори, че напрежението между двете може да е свързано и с общата им песен „Бившата”, около която имало различия.
Андреа вече не е толкова близка и с Теди Александрова. Според твърдения в светските среди причината е свързана с подозрения около бившия партньор на Теди — Емрах Стораро. Андреа категорично отричала да е имала близки отношения с него. Въпреки това напрежението между двете довело до отказ от общи участия. Певицата обаче не се сърдела на Теди и дори се надявала отношенията им отново да се оправят.
Във фолк средите отдавна се говори, че Андреа не е близка и с Галена, с която преди години записаха песента „Блясък на кристали”.
Според слуховете причината за напрежението била свързана с мениджърка, с която Галена работела. Андреа смятала, че въпросната жена ѝ прави проблеми, но не получила подкрепата, която очаквала. Въпреки слуховете за конфликта, наскоро двете се появиха на една сцена в Слънчев бряг и изглеждаха в добри отношения.
Сред по-старите конфликти се споменава и този със Симона Загорова. Преди години Андреа присъствала на нейно участие и поискала да изпее нещо на живо, но според разкази Симона не ѝ дала микрофона. Това обидило певицата.
Андреа коментира и напрежението си с DJ Дамян заради песента му със Селина „Балканска двойка”.
Музиката е румънска, а преди години Андреа е използвала същата мелодия за хита си „Дай ми всичко”. По думите ѝ Дамян е взел правата, без да се съобрази с нейното мнение, въпреки че тя била против.
Въпреки всички тези истории Андреа не изглежда да приема конфликтите драматично. Певицата говори с усмивка за случилото се и подчертава, че не мрази никого от колегите си.
Тя признава, че отдавна не поддържа близки отношения с много хора в бранша и дори не си разменя празнични поздрави с тях. Въпреки това продължава да говори с уважение за таланта на част от изпълнителите, с които пътищата ѝ са се разделили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ван мaaмy
14:01 13.07.2026
2 авантгард
Викнал си я и не си платил, така ли излиза?
Или влиза.
14:03 13.07.2026
3 Доктор, психиатър
Коментиран от #11
14:06 13.07.2026
4 Импресарио
14:07 13.07.2026
5 Спас
14:10 13.07.2026
6 трясъ
14:16 13.07.2026
7 Колежката ми
14:18 13.07.2026
8 дядото
14:19 13.07.2026
9 хоминид
14:20 13.07.2026
10 Спешно
14:25 13.07.2026
11 Много ясно
До коментар #3 от "Доктор, психиатър":Трябва заприщение.
14:29 13.07.2026
12 Трол
14:31 13.07.2026
13 Дън Бай
14:41 13.07.2026