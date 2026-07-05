77-годишният Лайнъл Ричи се завърна на сцената след спешната хоспитализация

Лайнъл Ричи поднови турнето си, след като миналата седмица прекрати преждевременно концерт в Минесота заради здравословен проблем и отложи две последващи дати.

77-годишният изпълнител се почувства зле по време на участие в Grand Casino в Сейнт Пол, Минесота. По информация на очевидци той е казал на публиката, че изпитва замайване, изпълнявал е част от песните седнал и впоследствие концертът е бил прекъснат. След това бяха отложени планираните му участия в Чикаго, Илинойс, и Кълъмбъс, Охайо, от турнето „Sing a Song All Night Long“ с Earth, Wind & Fire.

Ричи се завърна на сцената във вторник с концерт в Питсбърг, Пенсилвания, последван от участие в Детройт, Мичиган. В публикация в Instagram на 4 юли той благодари на феновете за съобщенията и подкрепата, като заяви, че се чувства добре.

„Благодаря за всяко съобщение, за всяка добра дума и за цялата ви любов. Добре съм и съм благодарен на всички вас“, написа певецът. Той допълни, че концертите в Питсбърг и Детройт са били „истинска радост“ и потвърди, че следващата спирка от турнето е Торонто.

Към момента Лайнъл Ричи и екипът му не са уточнили естеството на здравословния проблем. Според TMZ парамедици са го прегледали зад кулисите след прекратяването на концерта в Минесота, а транспортирането му до болница е било предпазна мярка.

По време на въпросното участие певецът е обявил неочакван антракт след изпълнение на „Three Times A Lady“. По-късно саксофонистът Дино Солдо е съобщил на публиката, че Ричи няма да може да продължи, защото не се чувства добре.

Фенове, присъствали на концерта, публикуваха в социалните мрежи клипове, на които изпълнителят сяда няколко пъти по време на „Dancing On The Ceiling“. Според свидетели той е казал на публиката, че когато човек се почувства замаян, трябва да седне.

Източник, цитиран от Daily Mail, твърди, че близки на Лайнъл Ричи са обезпокоени от натоварения му график, но не очакват той да се оттегли от сцената. По думите на източника музиката остава основна част от живота му, а самият певец бил по-разочарован от факта, че феновете не са получили пълния концерт, отколкото от временното си неразположение.

Лайнъл Ричи е сред най-разпознаваемите американски изпълнители от последните десетилетия. Кариерата му започва с групата The Commodores, а като солов артист той постига световен успех с песни като „All Night Long“, „Hello“, „Dancing On The Ceiling“ и „Say You, Say Me“. Турнето му с Earth, Wind & Fire продължава по график, освен ако не бъдат обявени допълнителни промени.