Ивайла Бакалова изтри всички снимки с Весо Брадата след раздялата

Раздялата е потвърдена. Ивайла Бакалова не пуска нищо в социалните мрежи, а само трие снимки след раздялата с Веселин Денков – Весо Брадата, пише marica.bg.
Бившата Мис България не е публикувала нищо от близо месец. Още по-любопитното е, че от профила ѝ са изчезнали и всички общи снимки с бащата на малката Вяра. Ход, който мнозина приемат като най-категоричното потвърждение, че между двамата вече няма връщане назад.
Докато около раздялата продължават да циркулират различни версии, самата Ивайла, която навремето минаваше за голяма любов на убития Илия Павлов, предпочита да запази пълно мълчание.
Официално потвърждение за изневяра или нов партньор няма. По-вероятната причина за краха на връзката им се оказва постепенното отчуждение след години на огромно напрежение и тежки житейски изпитания около съдебните битки на бизнесмена. Самата Ивайла Бакалова упорито отказва да коментира личния си живот пред родните таблоиди и пази дистанция, което допълнително засилва мистерията около разлъката.
Новината за раздялата изненада мнозина, защото доскоро Бакалова и Веселин Денков изглеждаха като двойка, оцеляла въпреки всичко. Любовта им премина през съдебни битки, арести, публични скандали, тежки обвинения и дълги периоди на несигурност. Ивайла остана до Денков в най-трудните му моменти, включително по време на месеците, които той прекара в ареста.
През декември 2022 година Ивайла и Веселин станаха родители на малката Вяра – дете, което двамата дълго чакаха и определяха като истинско чудо. Момиченцето се появи след успешна ин витро процедура в Турция и бе сбъдната мечта. Именно раждането на Вяра мнозина приемаха като началото на най-щастливия период в живота им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:29 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Айде
Филикошерица - мелез между скооен гявол и ялова вещица!
12:38 18.07.2026
4 Анита от почивка
Коментиран от #9
12:45 18.07.2026
5 Много кофти
Коментиран от #11
12:46 18.07.2026
6 влък
12:47 18.07.2026
7 майстор
12:48 18.07.2026
8 Никой
12:48 18.07.2026
9 Дзак
До коментар #4 от "Анита от почивка":Тежката съдба на алфагея!
Коментиран от #10, #14
12:48 18.07.2026
10 Анита от почивка
До коментар #9 от "Дзак":Аз съм жена модел от София софиянка. Търсех спретнат мъж а то само сутеньори от централна гара ме плющяха 🤣🥳🤣🥳
Коментиран от #12
12:54 18.07.2026
11 не ни занимавайте
До коментар #5 от "Много кофти":с лелки, които са били миски още през миналия век (2001 г. си е това). Тя има вид на жена, която гледа внучета, а не да ражда с много пари. Кое ви харесва в нея? Външност, честност...? Толкова ли са закъсали медиите, та ни занимават със стари лачени чанти?
12:55 18.07.2026
12 Сутеньор
До коментар #10 от "Анита от почивка":Ти да не беше тази, която го лапаше целия и облизваше каламбаците?
Коментиран от #15, #19
12:56 18.07.2026
13 Робот
12:56 18.07.2026
14 Анита от почивка
До коментар #9 от "Дзак":Баща ми беше хубав човек но почина , остави ми имот но ще го продам защото ми се ходи на Малдиви. А за сутеньорите няколко ме плющяха всяка седмица бях с различна венерическа болест доктора ми стана милионер от моите такси и направления. 🥳🤣🥳🤣
Коментиран от #17
12:58 18.07.2026
15 Анита от почивка
До коментар #12 от "Сутеньор":Същата , съпруга съм на Антон мухльото.
Коментиран от #18
12:59 18.07.2026
16 Медоранка
13:00 18.07.2026
17 Дзак
До коментар #14 от "Анита от почивка":Затова мръсника издевателства безнаказано!
13:01 18.07.2026
18 Ама
До коментар #15 от "Анита от почивка":Да уточним, говоря за съпругата на Т.Ф.!
Коментиран от #20
13:03 18.07.2026
19 Анонимен
До коментар #12 от "Сутеньор":Този!
Коментиран от #21
13:04 18.07.2026
20 Факт
До коментар #18 от "Ама":Всеки си получава заслуженото!
Коментиран от #23
13:05 18.07.2026
21 Сутеньор
До коментар #19 от "Анонимен":Довери ми се поне малко, знам какво правя!
13:06 18.07.2026
22 Мъж
13:09 18.07.2026
23 Ама
До коментар #20 от "Факт":Вярно е! Пълно е с глупаци които не си уважават жените и в двата смисъла! И трябва да го правя аз, защото всяка жена иска да бъде уважавана и в двата смисъла!
13:10 18.07.2026