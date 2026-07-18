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Ивайла Бакалова изтри всички снимки с Весо Брадата след раздялата

Ивайла Бакалова изтри всички снимки с Весо Брадата след раздялата

18 Юли, 2026 12:26 1 276 23

  • ивайла бакалова-
  • весо брадата-
  • веселин денков-
  • раздяла

Около раздялата продължават да циркулират различни версии

Ивайла Бакалова изтри всички снимки с Весо Брадата след раздялата - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Раздялата е потвърдена. Ивайла Бакалова не пуска нищо в социалните мрежи, а само трие снимки след раздялата с Веселин Денков – Весо Брадата, пише marica.bg.

Бившата Мис България не е публикувала нищо от близо месец. Още по-любопитното е, че от профила ѝ са изчезнали и всички общи снимки с бащата на малката Вяра. Ход, който мнозина приемат като най-категоричното потвърждение, че между двамата вече няма връщане назад.

Докато около раздялата продължават да циркулират различни версии, самата Ивайла, която навремето минаваше за голяма любов на убития Илия Павлов, предпочита да запази пълно мълчание.

Официално потвърждение за изневяра или нов партньор няма. По-вероятната причина за краха на връзката им се оказва постепенното отчуждение след години на огромно напрежение и тежки житейски изпитания около съдебните битки на бизнесмена. Самата Ивайла Бакалова упорито отказва да коментира личния си живот пред родните таблоиди и пази дистанция, което допълнително засилва мистерията около разлъката.

Новината за раздялата изненада мнозина, защото доскоро Бакалова и Веселин Денков изглеждаха като двойка, оцеляла въпреки всичко. Любовта им премина през съдебни битки, арести, публични скандали, тежки обвинения и дълги периоди на несигурност. Ивайла остана до Денков в най-трудните му моменти, включително по време на месеците, които той прекара в ареста.

През декември 2022 година Ивайла и Веселин станаха родители на малката Вяра – дете, което двамата дълго чакаха и определяха като истинско чудо. Момиченцето се появи след успешна ин витро процедура в Турция и бе сбъдната мечта. Именно раждането на Вяра мнозина приемаха като началото на най-щастливия период в живота им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 1 Отговор
    Бакалова знаеше историята за бати Бойко и манекенката мис Гaще дето Бойко не е ползвал кондом и съсипа момичета.

    12:29 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Айде

    10 1 Отговор
    Пак вадиме фоликощерици от нафталина!!!

    Филикошерица - мелез между скооен гявол и ялова вещица!

    12:38 18.07.2026

  • 4 Анита от почивка

    3 2 Отговор
    Едно време и аз търсех богат мъж ама ме лашкаха само пияници и сутеньори 🥳🤣

    Коментиран от #9

    12:45 18.07.2026

  • 5 Много кофти

    5 1 Отговор
    Кифлата си пада по идиоти, които се доближават до нейното ниско ниво.

    Коментиран от #11

    12:46 18.07.2026

  • 6 влък

    4 1 Отговор
    Е,и какво от това?

    12:47 18.07.2026

  • 7 майстор

    5 0 Отговор
    Брада расте,любов не се повтаря!

    12:48 18.07.2026

  • 8 Никой

    3 0 Отговор
    Нещо се е случило - ама ето какво пък толкова.

    12:48 18.07.2026

  • 9 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анита от почивка":

    Тежката съдба на алфагея!

    Коментиран от #10, #14

    12:48 18.07.2026

  • 10 Анита от почивка

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Аз съм жена модел от София софиянка. Търсех спретнат мъж а то само сутеньори от централна гара ме плющяха 🤣🥳🤣🥳

    Коментиран от #12

    12:54 18.07.2026

  • 11 не ни занимавайте

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много кофти":

    с лелки, които са били миски още през миналия век (2001 г. си е това). Тя има вид на жена, която гледа внучета, а не да ражда с много пари. Кое ви харесва в нея? Външност, честност...? Толкова ли са закъсали медиите, та ни занимават със стари лачени чанти?

    12:55 18.07.2026

  • 12 Сутеньор

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Анита от почивка":

    Ти да не беше тази, която го лапаше целия и облизваше каламбаците?

    Коментиран от #15, #19

    12:56 18.07.2026

  • 13 Робот

    3 1 Отговор
    Човека я гледаше като писано яйце , даже и слагаше торба на главата да не я наплюят и кацат мухите !

    12:56 18.07.2026

  • 14 Анита от почивка

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Баща ми беше хубав човек но почина , остави ми имот но ще го продам защото ми се ходи на Малдиви. А за сутеньорите няколко ме плющяха всяка седмица бях с различна венерическа болест доктора ми стана милионер от моите такси и направления. 🥳🤣🥳🤣

    Коментиран от #17

    12:58 18.07.2026

  • 15 Анита от почивка

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сутеньор":

    Същата , съпруга съм на Антон мухльото.

    Коментиран от #18

    12:59 18.07.2026

  • 16 Медоранка

    2 0 Отговор
    А подаръците върна ли 😀

    13:00 18.07.2026

  • 17 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Анита от почивка":

    Затова мръсника издевателства безнаказано!

    13:01 18.07.2026

  • 18 Ама

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анита от почивка":

    Да уточним, говоря за съпругата на Т.Ф.!

    Коментиран от #20

    13:03 18.07.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сутеньор":

    Този!

    Коментиран от #21

    13:04 18.07.2026

  • 20 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ама":

    Всеки си получава заслуженото!

    Коментиран от #23

    13:05 18.07.2026

  • 21 Сутеньор

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    Довери ми се поне малко, знам какво правя!

    13:06 18.07.2026

  • 22 Мъж

    0 1 Отговор
    Писателя ще го избамкам на майка ти и ще побегна 🤣🥳

    13:09 18.07.2026

  • 23 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Вярно е! Пълно е с глупаци които не си уважават жените и в двата смисъла! И трябва да го правя аз, защото всяка жена иска да бъде уважавана и в двата смисъла!

    13:10 18.07.2026