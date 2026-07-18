Ивайла Бакалова изтри всички снимки с Весо Брадата след раздялата

Раздялата е потвърдена. Ивайла Бакалова не пуска нищо в социалните мрежи, а само трие снимки след раздялата с Веселин Денков – Весо Брадата, пише marica.bg.

Бившата Мис България не е публикувала нищо от близо месец. Още по-любопитното е, че от профила ѝ са изчезнали и всички общи снимки с бащата на малката Вяра. Ход, който мнозина приемат като най-категоричното потвърждение, че между двамата вече няма връщане назад.

Докато около раздялата продължават да циркулират различни версии, самата Ивайла, която навремето минаваше за голяма любов на убития Илия Павлов, предпочита да запази пълно мълчание.

Официално потвърждение за изневяра или нов партньор няма. По-вероятната причина за краха на връзката им се оказва постепенното отчуждение след години на огромно напрежение и тежки житейски изпитания около съдебните битки на бизнесмена. Самата Ивайла Бакалова упорито отказва да коментира личния си живот пред родните таблоиди и пази дистанция, което допълнително засилва мистерията около разлъката.

Новината за раздялата изненада мнозина, защото доскоро Бакалова и Веселин Денков изглеждаха като двойка, оцеляла въпреки всичко. Любовта им премина през съдебни битки, арести, публични скандали, тежки обвинения и дълги периоди на несигурност. Ивайла остана до Денков в най-трудните му моменти, включително по време на месеците, които той прекара в ареста.

През декември 2022 година Ивайла и Веселин станаха родители на малката Вяра – дете, което двамата дълго чакаха и определяха като истинско чудо. Момиченцето се появи след успешна ин витро процедура в Турция и бе сбъдната мечта. Именно раждането на Вяра мнозина приемаха като началото на най-щастливия период в живота им.