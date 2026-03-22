Иво Аръков с официално обяснение за получените пари от Национален фонд "Култура"

Иво Аръков с официално обяснение за получените пари от Национален фонд "Култура"

22 Март, 2026 08:14

"Пари все още няма получени.", казва Аръков в позицията си

Иво Аръков с официално обяснение за получените пари от Национален фонд "Култура" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът и певец Иво Аръков, който е одобрен да получи стотици хиляди евро за "създаване и промотиране на авторски песни" в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата и принципал на Национален фонд "Култура", се оплака, че е пред фалит, пише segabg.com. В интервю по NOVA той разясни, че не е получил почти нищо от парите и в момента реализира безплатното турне из Европа на свои разноски.

За щедрия жест на властите първи алармираха от страницата Today's Metal в социалните мрежи. По техни данни бенефициентът има 74 слушатели месечно в Spotify, а най-успешната му песен там е с около 3250 слушания. В YouTube, където през годините е споделил пет свои песни, Иво има около 2000 последователи. Аръков обясни, че цитирането на подобни цифри е некоректно, защото в България умишлено не искали да въртят песните му, но не желае да навлиза в подробности защо. Не е ясно какво е обяснението за липсата на интерес към творчеството му в глобални платформи като Spotify и YouTube.

Най-голямо внимание привлече финансирането на музикално турне на Аръков (познат досега предимно като актьор и участник в риалити шоута), който ще получи 255 000 евро за представянето на дебютния си албум Glory в 10 града в Европа. Допълнително той получава космическите 70 000 евро за реализацията на сингъл и още 80 000 евро по друга кандидатура - за игралния филм "Изолация", чийто трейлър публикува няколко дни преди да се разрази скандала.

Аръков е кандидатствал по т.нар. "Схема за безвъзмездна помощ с две сесии “Български продукции от сектора на културните и творчески индустрии в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС" по Националния план за възстановяване и развитие. Общата сума на безвъзмездната помощ за цялата схема е малко над 1,7 милиона евро и е разпределен между 16 дружества и организации - сред тях са Народният театър, "Дерида Денс", Културен център Двореца в Балчик, и др.

Проектът за турнето на Иво Аръков представлява 15% от целия бюджет за безвъзмездно финансиране по схемата и привлича най-голямата сума. Той е кандидатствал с дружеството "Фиш Ай" ЕООД, където собственик е баща му Максим Аръков, а той - управител. Припомняме, че ръководителката на фонда София Щерева беше сменена преди дни, а новият министър Найден Тодоров съобщи, че е възложил проверка на разпределението на парите.

По-рано Аръков е кандидатствал с певческите си напъни по друга програма в НФК, но е бил отхвърлен, макар да си е определил по-скромен бюджет - 75 000 лв. Ето как описва той проекта си в документите: "Вълнуващо музикално пътешествие, родено от страстта на Иво Аръков към рок музиката и желанието му да сподели своята креативност със света. Този независим лейбъл Fish Eye ще представи песни както на английски, така и на роден език, демонстрирайки универсалното влияние на рок жанра. Проектът има за цел да вдъхнови хората чрез своите провокиращи мисли."

Аръков обяви пред NOVA, че е бил осма резерва за парите, а проектите били подадени още през 2024 г.. и посочената сума не била само за една песен, а за всички дейности, които смята да извърши. В писмо - право на отговор до "Площад Славейков" актьорът пише, че към настоящия момент от гласуваното финансиране са получени само ограничени авансови плащания, а основната част от парите не е изплатена. Дейностите си изпълнявал със собствени средства, заеми и поет финансов риск от страна на бенефициента "Фиш Ай" ЕООД.


Той оспорва, че бюджетът бил несъразмерно висок: според него артистичният продукт се оценявал по технически параметри и разпространение, а не по субективни предпочитания.

"Финансирането обхваща цялостни културни дейности, включително, международно турне, логистика и транспорт, техническо обезпечаване, хонорари на екипи, разпространение и продукция. Поради това представянето на отделни елементи (напр. музикално произведение) извън контекста на целия проект е подвеждащо", пише той.

"Представяне на дебютен музикален албум Glory – проектът включва международно турне с десет дестинации в европейски столици, с немалко разходи за транспорт, хонорари и техническо оборудване, а забавянето е наложило допълнителни разходи за последователни резервации. Одобреният бюджет за създаване на авторски сингъл отговарял на пазарни стойности, обосновани към момента на кандидатстване с изисканите от управляващия орган документи. За създаване на един такъв продукт има много компоненти – ангажиране на талантливи композитор, текстописец и аранжор, ангажиране на добро студио за създаване на микс и мастър на звукозаписа. Отделно от това, за заснемането на качествен клип се ангажира голям екип – артисти, балет, гримьори, фризьори, гардероб, студио, външни локации, режисьор, сценарист и оператор на клипа, статисти. Наема се техника – камера, обектив, осветление, транспорт, логистика и т.н., бих могъл да изреждам и още. А когато е необходимо да се закупи семпъл от чужда песен, цената скача още повече", разнищва разходите си бенефициентът на НПВУ.

И подчертава, че защитава артистите и тяхното право да имат високо възнаграждение.

Създаването на филма "Изолация" също било основно с пари на Аръков. Филмът е заснет с авансово плащане от 21 000 евро от програмата по НПВУ и над 80 000 евро лични средства, настоява авторът. По проекта е предаден междинен отчет през ноември 2025 г. и са изтекли всички срокове за отговор от страна на НФК за изплащане на междинния отчет. Пари все още няма получени, казва Аръков в позицията си, а премиерата на филма се очаквала "през есента на 2026 г. по всички кина в страната и допълнителни локации извън страната". Филмът е изцяло заснет на английски и бил за световната сцена.


Подобни новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дедо

    40 0 Отговор
    Абсолютно безобразие и източване на държавни пари изкарани с кървав труд от народа. И пак с намесата на Чалгарите Зулуси. Отвратен съм

    08:19 22.03.2026

  • 3 Гедер

    32 0 Отговор
    Само схеми и схемички около Чалга Партията майно льо клета .

    08:20 22.03.2026

  • 4 Цецко

    28 0 Отговор
    Вече не е толкова мазно усмихнат. Напротив сега показва истинското си лице ,което е било скрито зад мазната усмивка.

    08:21 22.03.2026

  • 5 Вероятно

    23 0 Отговор
    Е пял на микрофона на някой дрът гхею на културата...

    08:23 22.03.2026

  • 6 АМАН от

    27 0 Отговор
    Аръковци . Какви пари и за КАКВО ? Какво възпитава и с какво значение е за културата . Бай Бачо не намери време и пари за отбелязване АПРИЛСКОТО въстание , но за такива изгъ.зици се раздал . Но това си могат Слави-трифоновците .

    08:23 22.03.2026

  • 7 навсякъде схеми

    20 0 Отговор
    за милиони от най ниско ниво до високите етажи за това няма пари за болни деца пенсионери или за каквото и да било кражба колкото може .не бил взел нищо смешник да обикаля европа на свой разноски

    08:26 22.03.2026

  • 8 Нищо ново

    4 4 Отговор
    Нищо ново. И бай Тошо дундуркаше и финансираше сюрии бездарници ,но подмазващи му се.

    08:33 22.03.2026

  • 9 Официалното

    20 0 Отговор
    му обяснение е повече от фалшиви , като него самия ! Селчо мазен , все около парите и жените с пари..... Май и бой беше ял преди няколко години !

    08:36 22.03.2026

  • 10 Хахо

    13 0 Отговор
    Явно, че по т. нар. план за въстановяване европейски и държавни пари се наливат в сметките на бездарни артисти, певци и политически лоялни известни лица. Въпреки многото оправдания от този тарикат, фактите са, че той има само 3000 гледания на бездарната си песен. Заслужава си фалита, ако това стане.

    08:37 22.03.2026

  • 11 4567

    14 0 Отговор
    Пред фалит ще си, разбира се. Престани да се правиш на мъж и стани поне един ватман.

    08:39 22.03.2026

  • 12 И накрая -

    15 0 Отговор
    Хитрата сврака , с двата крака !

    08:40 22.03.2026

  • 13 Марш

    15 0 Отговор
    у Белослав , бе ! Стига със селските ти хитрини , не се траеш !

    08:41 22.03.2026

  • 14 Асен

    12 0 Отговор
    И не трябва и да получава и пари! Какви са тези колосални суми които раздават от парите на работещите ежедневно хора за да си прави този бездарник екскурзии пл Европа!?

    08:42 22.03.2026

  • 15 Гого Мого

    13 0 Отговор
    Много ме дразни това, че в България има щатни актьори, музиканти и т.н. Не искам от мойте данъци да се плаща на някой който не допринася за икономиката, тоест на горе изброените. Нека държавата да подържа сграден фонд като театри, читалища, но не да плаща заплати на актьори, режисьори и т.н Като искат да изнасят представления да си намерят спонсори, да си платят наем на театъра и да си продават билети, ако е качествена продукция ще има посещаемост ако не да се оправят. Съюз на артистите да се разбира като Съюз на нищоправците дето се изживяват за звезди и културтрегери, а са си най обикновени пияници и наркомани и к...ви

    08:45 22.03.2026

  • 16 Българин

    12 0 Отговор
    Какви песни ще му финансират,за първи път чувам,че пее този.И защо държавата трябва да финансира певческите му опити

    08:46 22.03.2026

  • 17 665

    10 0 Отговор
    Само си представете в САЩ да се раздават обществени пари за кино, музика , театър ?!
    Ще настане въстание.

    08:46 22.03.2026

  • 18 Иво ли си ,

    2 0 Отговор
    Ибо ли си - никакви пари за теб и номерата ти !

    08:53 22.03.2026

  • 19 Женя

    5 0 Отговор
    Никаква музика няма да прави , ще изкара фалшиви документи да изпере парите и ще си купи два апартамента в София по за по 200 хиляди .

    08:54 22.03.2026

  • 20 Бебо

    5 0 Отговор
    Връщай парите бе , не те е срам .

    08:54 22.03.2026

  • 21 Защо

    4 0 Отговор
    плюете по този тарикат. Така е намерил, така действа. Парите не ги краде, а си ги заработва по негов си начин. Единственият който трябва да го отнесе е тн министър на културата.

    08:57 22.03.2026

  • 22 Надя

    8 0 Отговор
    Какви са следващите му творчески планове за които да бъде финансиран със стотици хиляди евро : рисуване , икебана , интериорен дизайн, свирене на флейта ?

    08:57 22.03.2026

  • 23 Гост

    4 0 Отговор
    Освен Иво тариката, трябва да обърнем внимание, и да го попсуваме, и чалгарският министър, някъв си актьор, който така по трифоновски и по йорданово-балабански подарява едни пари. Чалгарите вече са тежки милионери и им е все едно дали ще са депутати въобще, много са напред вече, сега само харчене

    09:01 22.03.2026

  • 24 преди на това се казваше

    0 0 Отговор
    Къщи за тъщи

    09:11 22.03.2026

  • 25 хмм

    1 0 Отговор
    Слушах го това недоразумение, което обясняваше, че това били европейски пари. Ако те не бъдат похарчени, трябвало да ги върнем на ЕС. Излиза, според него, че няма значение кой ще ги прибере, важното е да не се връщат. Беше изключително агресивен и възмутен от това, че някой дръзва да задава въпроси за парите и творчеството му. Подчерта, че от 2004 г. се занимава с музика и това, че в България не му пускат песните нищо не значело. Вероятно е много известен певец в чужбина, ама не уточни в кои държави има фенове. Пуснах си песента му и слушах точно 53 секунди. Това нещо е неслушаемо, хлапетата в основните училища ще направят далеч по-добра песен и клип съвсем безвъзмездно. Европейската прокуратура трябва да се задейства по случая Бачев, защото говорим за злоупотреби с европейски средства, а това с Аръков е само част от голямого крадене.

    09:12 22.03.2026

  • 26 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Този е жалък като човек ,като актьор и като певец,а щом е свързан и със Има Такива Нещастници значи е достоен за омерзение и презрение.

    09:13 22.03.2026

  • 27 Хмм

    2 0 Отговор
    повечето от тези гледания са след информацията за почти милион, който са му дали кукувците, на фирма на баща му, изобщо издържат семейството му години напред, да каже на кого друг са дали, да сравним, къде е трифонов да обясни с какво този е по-добър от другите, от Лили Иванова например, че така са го облажили

    09:13 22.03.2026

  • 28 Варна

    1 0 Отговор
    Този е некадърник и това е ясно,че е откраднал парите и нищо не е направил с тях пак е ясно,НО защо всички говорим и пишем за тази амеба Аръков,като в дъното на далаверата стои това недоразумени на природата Мариана Бачева ? Няма ли Икономическа или Криминална полиция да се заеме с тези два плъха ?

    09:17 22.03.2026