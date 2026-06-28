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НАСА регистрира гигантска вълна в Тихия океан

НАСА регистрира гигантска вълна в Тихия океан

28 Юни, 2026 10:15 728 5

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Задава ли се по-мощен 'Ел Ниньо"?

НАСА регистрира гигантска вълна в Тихия океан - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Учени от НАСА са регистрирали масивна вълна от топла вода в Тихия океан, което показва бързото формиране на ново мощно явление "Ел Ниньо". Изследователите предупреждават, че тазгодишното климатично явление може да е едно от най-силните в историята, пише Нова телевизия.

Сателитът Sentinel-6, воден от Майкъл Фрайлих, е засекал т.нар. вълна на Келвин - масивна маса от топла вода, простираща се на стотици километри по екватора. Поради затоплящата се вода нивата на океаните в някои райони вече са се повишили с повече от 15 сантиметра над нормалното.

Според експерти, вълните на Келвин са причинени от отслабващите пасати в западната част на Тихия океан. В резултат на това топлата вода се движи на изток, натрупва се край бреговете на Южна Америка и блокира издигането на студена, дълбока вода. Новата вълна е регистрирана на 8 юни. Данните от сателита потвърдиха, че повърхността на океана се затопля с изключително бързи темпове. Ето защо учените официално обявиха ново явление Ел Ниньо.

Експертите отбелязват, че настоящите условия много напомнят на тези от 1997 г., когато се случи едно от най-разрушителните и мощни явления "Ел Ниньо" в съвременната история. „Досега изглежда, че това ще бъде много голямо събитие, дори по-силно, отколкото прогнозирах миналата седмица. Но се нуждаем от повече наблюдения, за да разберем точно как ще се развие“, каза Северин Фурние, изследовател в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

"Ел Ниньо" е естествен климатичен цикъл, който значително влияе върху метеорологичните модели в различни части на света. Обикновено носи по-обилни валежи на западното крайбрежие на Южна Америка и югозападните Съединени щати, като едновременно с това причинява суши в части от Азия и Океания. Предишният феномен "Ел Ниньо", което продължи от средата на 2023 г. до пролетта на 2024 г., беше фактор, допринасящ за рекордното глобално затопляне. Тогава 2024 г. беше призната за най-топлата година в историята.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХоХо

    0 1 Отговор
    Това за което предупреди Маг, започва да се случва. Бедствия, каквото не сме виждали.

    Коментиран от #2

    10:18 28.06.2026

  • 2 ХаХо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХоХо":

    още нищо не сте видяли

    Коментиран от #5

    10:21 28.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Българите са живели 3 млн години в хармония с природата а Хазарите поеха властта и унищожиха Планетата само за 200 г.Хазарите работят за Луцифер.

    10:21 28.06.2026

  • 5 Гологлавия генерал

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ХаХо":

    Ще се мре.
    ... Яко ще се мре. И те от страх започнаха да ритат Камбаните. За тези инсинуации кога ще го подхваща прокуратурата.

    10:25 28.06.2026