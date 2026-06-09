НАСА ще облича астронавтите си в скафандри, разработени от „Прада“ (СНИМКИ)

Италианската модна къща „Прада“ (Prada) представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА ще носят до Луната, отбелязвайки навлизането на луксозния бранд в космическата индустрия, съобщи Ройтерс. Прилепналият костюм е създаден в сътрудничество с „Аксиом спейс“ (Axiom Space) и включва вентилационни тръбички, вплетени директно в тъканта, пише БТА.
„Ние наистина разполагаме с широк спектър от възможности и ноу-хау“, заяви Лоренцо Бертели, главен маркетинг директор на „Прада“, по време на събитие в магазина на марката в Манхатън, седейки до манекен, облечен в новия костюм.
Новият продукт е израз на гръмкото навлизане на „Прада“ в космическата мода през 2024 г. с представянето на скафандър, който се очаква да бъде използван за дългоочакваното кацане на Луната на мисията „Артемида“ 4 (Artemis 4) на НАСА през 2028 г., отбелязва Ройтерс. Луксозните марки отдавна черпят вдъхновение от космическите пътувания. Но „Прада“ отиде „отвъд вдъхновението към реално партньорство“ с развитието на индустриите за космически изследвания и туризъм, заяви Томай Сердари, професор по маркетинг в бизнес института „Стърн“ към Нюйоркския университет.
Той посочи два фактора, които мотивират интереса на марката към космическата индустрия: получаване на достъп до заможни потребители, които обмислят космически пътувания, и свързване на марката с авангардното мислене. Компании от „Блу ориджин“ (Blue Origin) на Джеф Безос до „Спейс екс“ (SpaceX) на Илон Мъск се насочиха към космическия туризъм за богати.
„За луксозния бранш е от ключово значение да бъдеш първи и да налагаш правилата“, посочва Сердари. Според нея марки от ранга на „Луи Вюитон“ (Louis Vuitton), „Ермес“ (Hermes) и „Шанел“ (Chanel) имат интерес към космическите пътувания, но по-скоро ще изберат различен подход за своето позициониране в модната индустрия в Космоса.
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