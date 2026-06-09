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НАСА ще облича астронавтите си в скафандри, разработени от „Прада“ (СНИМКИ)

НАСА ще облича астронавтите си в скафандри, разработени от „Прада“ (СНИМКИ)

9 Юни, 2026 16:58 490 4

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  • мода-
  • скафандър

Модата и астронавтиката се събират за новите пътувания до Луната

НАСА ще облича астронавтите си в скафандри, разработени от „Прада“ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Prada
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Италианската модна къща „Прада“ (Prada) представи вътрешния слой на скафандрите, които астронавтите на НАСА ще носят до Луната, отбелязвайки навлизането на луксозния бранд в космическата индустрия, съобщи Ройтерс. Прилепналият костюм е създаден в сътрудничество с „Аксиом спейс“ (Axiom Space) и включва вентилационни тръбички, вплетени директно в тъканта, пише БТА.

„Ние наистина разполагаме с широк спектър от възможности и ноу-хау“, заяви Лоренцо Бертели, главен маркетинг директор на „Прада“, по време на събитие в магазина на марката в Манхатън, седейки до манекен, облечен в новия костюм.

Новият продукт е израз на гръмкото навлизане на „Прада“ в космическата мода през 2024 г. с представянето на скафандър, който се очаква да бъде използван за дългоочакваното кацане на Луната на мисията „Артемида“ 4 (Artemis 4) на НАСА през 2028 г., отбелязва Ройтерс. Луксозните марки отдавна черпят вдъхновение от космическите пътувания. Но „Прада“ отиде „отвъд вдъхновението към реално партньорство“ с развитието на индустриите за космически изследвания и туризъм, заяви Томай Сердари, професор по маркетинг в бизнес института „Стърн“ към Нюйоркския университет.

Той посочи два фактора, които мотивират интереса на марката към космическата индустрия: получаване на достъп до заможни потребители, които обмислят космически пътувания, и свързване на марката с авангардното мислене. Компании от „Блу ориджин“ (Blue Origin) на Джеф Безос до „Спейс екс“ (SpaceX) на Илон Мъск се насочиха към космическия туризъм за богати.

„За луксозния бранш е от ключово значение да бъдеш първи и да налагаш правилата“, посочва Сердари. Според нея марки от ранга на „Луи Вюитон“ (Louis Vuitton), „Ермес“ (Hermes) и „Шанел“ (Chanel) имат интерес към космическите пътувания, но по-скоро ще изберат различен подход за своето позициониране в модната индустрия в Космоса.


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  • 1 Бе той и Хюго Бос

    4 0 Отговор
    обличаше нацистите в униформи, ама това с нищо не им помогна 😂😂

    17:00 09.06.2026

  • 2 НАСА все повече се отдалечава от науката

    6 0 Отговор
    За скафандри и космонавтика наука трябва, а не дизайнери.

    17:04 09.06.2026

  • 3 Мюмюн

    3 0 Отговор
    долните им гащи отде са много ме интересува? чорапи-морапи?

    17:30 09.06.2026

  • 4 Киру

    3 0 Отговор
    Да са аресат на извънземните

    17:31 09.06.2026