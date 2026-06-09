НАСА ще облича астронавтите си в скафандри, разработени от „Прада“ (СНИМКИ)

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Риби (20.02 - 20.03) През този ден ще сте по-чувствителни и емоционални. До обяд ще усещате нужда от спокойствие, разбиране и повече мекота в общуването. Венера и Юпитер Ви носят красиви моменти, топли думи и усещане, че сте ценени. Следобедът постепенно ще Ви върне към по-практични теми и решения. Вечерта носи вдъхновение, мечтателност и желание да последвате сърцето си.

Водолей (21.01 - 19.02) Любопитството Ви ще бъде особено силно и трудно ще се задоволявате с повърхностни разговори. Денят е чудесен за нови идеи, срещи и кратки пътувания. Някой може да Ви вдъхнови с нестандартен поглед към тема, върху която мислите отдавна. Следобедът носи повече динамика и желание за действие. Вечерта е подходяща за творчески занимания, музика или разговори, които Ви карат да мечтаете по-смело.

Козирог (23.12 - 20.01) Темите за дома, сигурността и близките хора ще бъдат по-важни за Вас днес. Ще оценявате спокойните разговори и искреното отношение повече от шумните обещания. До обяд е подходящо време за подреждане на лични задачи и бъдещи планове. Следобедът може да внесе повече напрежение или бързане в ежедневието. Вечерта е добра за отдих и за разговор с човек, който Ви носи усещане за стабилност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Настроението Ви ще бъде по-леко и вдъхновяващо, особено когато сте сред хора с чувство за хумор и широка гледна точка. Денят е подходящ за приятелски срещи, нови идеи и разговори за бъдещето. До обяд ще усещате повече спокойствие и плавност в събитията. Следобедът може да Ви направи по-нетърпеливи и склонни да действате веднага. Вечерта носи романтика, мечтателност и желание за красиви емоции.

Скорпион (24.10 - 22.11) Този вторник ще Ви даде възможност да подредите важни мисли и чувства. До обяд ще предпочитате по-спокоен ритъм и ясни разговори без излишна драма. Някой може да Ви изненада приятно с жест на доверие или подкрепа. Следобедът ще донесе повече енергия, но и склонност към прибързани реакции. Вечерта е подходяща за усамотение, творчество или време с човек, пред когото можете да бъдете напълно искрени.

Везни (24.09 - 23.10) Хармонията в отношенията ще бъде особено важна за Вас днес. Ще усещате по-ясно кои хора Ви носят спокойствие и кои изискват прекалено много енергия. Денят е благоприятен за приятни срещи, романтични разговори и създаване на уютна атмосфера около себе си. Следобед може да възникне желание да реагирате по-импулсивно на нечии думи. Вечерта обаче ще върне мекотата и добрия тон в общуването.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще се чувствате най-добре, когато около Вас има ред, спокойствие и ясни намерения. В отношенията ще оценявате искреността и вниманието към детайлите повече от шумните обещания. До обяд е възможно някой да потърси съвета или подкрепата Ви. Следобедът ще внесе повече динамика и желание да приключите с нещо, което дълго сте отлагали. Вечерта носи по-силна емоционалност и нужда от тишина и доверие.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ще Ви подтиква да мислите по-мащабно и да търсите повече вдъхновение в хората около себе си. Възможно е разговор или случайна среща да Ви дадат нова идея за бъдещ проект или лична цел. До обяд атмосферата ще бъде по-спокойна и плавна. След това темпото постепенно ще се ускори и ще Ви се иска да действате веднага. Вечерта е подходяща за мечти, творчество и приятни разговори.

Рак (22.06 - 23.07) Присъствието на Венера и Юпитер - добротворците, във Вашия знак прави деня особено благоприятен за лични отношения, семейни теми и усещане за вътрешна сигурност. Ще привличате внимание с естественото си поведение и топло отношение към хората. Подходящ момент е да поговорите открито за нещо важно или да направите крачка към по-голяма близост. Следобедът носи повече активност и ангажименти. Вечерта може да Ви подтикне към мечти и планове, които дълго сте държали само за себе си.

Близнаци (22.05 - 21.06) Ще усещате желание да бъдете сред хора, които Ви вдъхновяват и Ви карат да гледате по-оптимистично напред. Денят е подходящ за разговори, срещи и споделяне на идеи, дори ако някои планове все още не са напълно ясни. До обяд е добре да не поемате прекалено много ангажименти наведнъж. Следобедът ще Ви направи по-нетърпеливи и спонтанни. Вечерта носи интересни емоции и желание за нещо различно от обичайното.

Телец (21.04 - 21.05) Вторникът носи топлина в отношенията и усещане за повече емоционална подкрепа. Хората около Вас ще бъдат по-склонни да показват внимание, разбиране и желание за близост. Денят е подходящ за семейни срещи, разговори и малки жестове, които създават уют. Следобед може да почувствате нужда да се отдръпнете от шума и да останете насаме с мислите си. Вечерта е добра за почивка, музика или време в спокойна атмосфера.