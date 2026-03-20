Пак арестуваха скандалната порнозвезда Бони Блу

Голямата звезда от OnlyFans - Бони Блу, е изправена пред ефективна присъда, пише marica.bg.
Срещу нея са повдигнати обвинения в „накърняване на общественото благоприличие“, след като е симулирала сексуален акт пред индонезийското посолство в Лондон. Инцидентът се случва малко след като Блу беше депортирана от Бали. Там я арестуваха по подозрение, че е снимала съдържание за възрастни на територията на страната, което е строго забранено.
Веднага след завръщането си в Лондон, Блу публикува видеоклип като ответна реакция. В него звездата от OnlyFans симулира орален секс, докато държи индонезийското знаме пред посолството на страната. Действието се развива в същия ден, в който е била екстрадирана.
Изданието US Weekly потвърди, че 26-годишната жена е официално обвинена в „накърняване на общественото благоприличие“. Това престъпление може да доведе до присъда до шест месеца затвор. Говорител на лондонската полиция съобщи, че Блу трябва да се яви в съда в сряда, 22 април 2026 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хах
07:49 20.03.2026
2 Какво
Коментиран от #4, #5
08:05 20.03.2026
3 Град Козлодуй
08:10 20.03.2026
4 Знае
До коментар #2 от "Какво":Срещат се и куколди които обичат да гледат как други имат жените им . Има и сутеньори женени за една от труженичките си . Така , че за всеки влак си има пътници ...
Коментиран от #6
08:14 20.03.2026
5 Рогач
До коментар #2 от "Какво":Нимфоманка , сър ... :-))))
Коментиран от #8, #9
08:15 20.03.2026
6 Да, но
До коментар #4 от "Знае":Ти говориш за интереси, или - създаване на връзка или семейство заради определени ползи! Аз говоря, че мъж, който ще я приеме и обича истински, такава каквато е, ще бъде един на милион. Защото вероятно ще му се наложи да я споделя! И да не я намрази, а да продължи да я обича!
08:18 20.03.2026
7 Пиар акция
08:32 20.03.2026
8 2554
До коментар #5 от "Рогач":По-скоро знае как за изкарва милиони от загорели чичковци (нашите депутати) дето лъскат зад екрана.
08:40 20.03.2026
9 ганю
До коментар #5 от "Рогач":Пред нея лената парапетова е дилетантка
много още може да научи
08:45 20.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.