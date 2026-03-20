Пак арестуваха скандалната порнозвезда Бони Блу

20 Март, 2026 07:41 2 656 10

26-годишната жена е официално обвинена в „накърняване на общественото благоприличие“

Пак арестуваха скандалната порнозвезда Бони Блу - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Голямата звезда от OnlyFans - Бони Блу, е изправена пред ефективна присъда, пише marica.bg.

Срещу нея са повдигнати обвинения в „накърняване на общественото благоприличие“, след като е симулирала сексуален акт пред индонезийското посолство в Лондон. Инцидентът се случва малко след като Блу беше депортирана от Бали. Там я арестуваха по подозрение, че е снимала съдържание за възрастни на територията на страната, което е строго забранено.

Веднага след завръщането си в Лондон, Блу публикува видеоклип като ответна реакция. В него звездата от OnlyFans симулира орален секс, докато държи индонезийското знаме пред посолството на страната. Действието се развива в същия ден, в който е била екстрадирана.

Изданието US Weekly потвърди, че 26-годишната жена е официално обвинена в „накърняване на общественото благоприличие“. Това престъпление може да доведе до присъда до шест месеца затвор. Говорител на лондонската полиция съобщи, че Блу трябва да се яви в съда в сряда, 22 април 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хах

    6 0 Отговор
    Много и дреме на жената - тя знае най добре как и съответно набързо ще си “плати” гаранцията/свободата лесно и е на каката

    07:49 20.03.2026

  • 2 Какво

    5 0 Отговор
    Да се прави? Жената е свръх сексуална. Вероятно няма да се спре, макар че има примери за жени, които са се спирали. А и мъжете, които биха се пробвали с такава жена са едни на милион. За нещо повече от секс говоря, за секс ще има още желаещи.

    Коментиран от #4, #5

    08:05 20.03.2026

  • 3 Град Козлодуй

    2 2 Отговор
    Аз съм Валя кукото. Аз пък такива неща правя на дуварчето .

    08:10 20.03.2026

  • 4 Знае

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    Срещат се и куколди които обичат да гледат как други имат жените им . Има и сутеньори женени за една от труженичките си . Така , че за всеки влак си има пътници ...

    Коментиран от #6

    08:14 20.03.2026

  • 5 Рогач

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Какво":

    Нимфоманка , сър ... :-))))

    Коментиран от #8, #9

    08:15 20.03.2026

  • 6 Да, но

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Знае":

    Ти говориш за интереси, или - създаване на връзка или семейство заради определени ползи! Аз говоря, че мъж, който ще я приеме и обича истински, такава каквато е, ще бъде един на милион. Защото вероятно ще му се наложи да я споделя! И да не я намрази, а да продължи да я обича!

    08:18 20.03.2026

  • 7 Пиар акция

    4 2 Отговор
    Поддържа интереса към себе си. Дали Радев се е сетил да я покани за министър на демографияат и плежъра?

    08:32 20.03.2026

  • 8 2554

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рогач":

    По-скоро знае как за изкарва милиони от загорели чичковци (нашите депутати) дето лъскат зад екрана.

    08:40 20.03.2026

  • 9 ганю

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Рогач":

    Пред нея лената парапетова е дилетантка
    много още може да научи

    08:45 20.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.