Пак арестуваха скандалната порнозвезда Бони Блу

Голямата звезда от OnlyFans - Бони Блу, е изправена пред ефективна присъда, пише marica.bg.

Срещу нея са повдигнати обвинения в „накърняване на общественото благоприличие“, след като е симулирала сексуален акт пред индонезийското посолство в Лондон. Инцидентът се случва малко след като Блу беше депортирана от Бали. Там я арестуваха по подозрение, че е снимала съдържание за възрастни на територията на страната, което е строго забранено.

Веднага след завръщането си в Лондон, Блу публикува видеоклип като ответна реакция. В него звездата от OnlyFans симулира орален секс, докато държи индонезийското знаме пред посолството на страната. Действието се развива в същия ден, в който е била екстрадирана.

Изданието US Weekly потвърди, че 26-годишната жена е официално обвинена в „накърняване на общественото благоприличие“. Това престъпление може да доведе до присъда до шест месеца затвор. Говорител на лондонската полиция съобщи, че Блу трябва да се яви в съда в сряда, 22 април 2026 г.