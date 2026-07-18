„Одисеята“ постави рекорд със 17,6 млн. долара от предпремиери

„Одисеята“ на Кристофър Нолан започна триумфално представянето си в киносалоните, като събра 17,6 млн. долара от предварителните прожекции в Северна Америка. Това е най-високият резултат за предпремиерен боксофис от началото на 2026 г., съобщава Variety.

Приходите на мащабната екранизация на Омировия епос надминаха с малка разлика досегашния рекордьор „Играта на играчките 5“, който спечели 17,5 млн. долара от предварителните си прожекции. „Одисеята“ изпревари значително и „Майкъл“, събрал 12,6 млн. долара в същия етап от разпространението си.

Първоначалните прогнози предвиждат филмът да реализира между 90 и 100 млн. долара през дебютния си уикенд в САЩ и Канада. Силният старт от четвъртък обаче показва, че крайната сума може да се окаже по-висока. Според Boxoffice Pro продукцията има потенциал да премине границата от 100 млн. долара още през първите си дни на екран.

При подобен резултат „Одисеята“ ще се превърне в третия филм през 2026 г., дебютирал с поне 100 млн. долара на северноамериканския пазар. Преди него това постигнаха „Играта на играчките 5“ със 159 млн. долара и „Супер Марио Галактика: Филмът“ със 131 млн. долара.

Новата продукция се представя по-добре в предварителните прожекции и от предишния филм на Нолан – „Опенхаймер“. Биографичната драма за създателя на атомната бомба започна с 10,5 млн. долара от предпремиери през 2023 г., а впоследствие отчете 82,4 млн. долара през първия си уикенд и близо 976 млн. долара в световния боксофис.

Очакванията са „Одисеята“ да постигне най-силния старт за филм на Кристофър Нолан след „Черният рицар: Възраждане“, който дебютира със 160,9 млн. долара през 2012 г. Според Deadline световните приходи през първия уикенд могат да надхвърлят 200 млн. долара, като около 110 млн. долара се очакват от пазарите извън Северна Америка.

Особено силно е търсенето на билети за IMAX и останалите премиум формати. „Одисеята“ е представяна като първия пълнометражен игрален филм, заснет изцяло с IMAX камери. В Северна Америка продукцията се разпространява на приблизително 3800 - 3900 екрана, включително около 450 IMAX салона. Част от прожекциите на 70-милиметрова лента бяха разпродадени месеци преди премиерата.

Филмът е продукция на Universal Pictures и Syncopy, а бюджетът му се оценява на около 250 млн. долара без разходите за реклама. Това го нарежда сред най-скъпите заглавия в кариерата на Нолан и превръща международното му представяне в ключово за финансовия успех.

„Одисеята“ е създадена по древногръцкия епос на Омир и проследява дългото завръщане на Одисей в Итака след Троянската война. Мат Деймън изпълнява главната роля, а Том Холанд играе неговия син Телемах. В актьорския състав участват още Ан Хатауей като Пенелопа, Зендая като Атина, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Чарлийз Терон, Джон Бърнтал, Елиът Пейдж, Бени Сафди и Миа Гот.

Продукцията е заснета в шест държави, сред които Гърция, Италия, Мароко, Исландия, Великобритания и САЩ. Нолан използва реални морски и исторически локации, както и практически декори, за да пресъздаде пътешествията, битките и митологичните изпитания на Одисей.

Филмът получи предимно положителни първи рецензии, като критиците открояват мащаба на продукцията, операторската работа и начина, по който античният разказ е превърнат в съвременно кинематографично зрелище. Силните отзиви и интересът към IMAX прожекциите могат да помогнат на заглавието да запази стабилни приходи и след премиерния уикенд.

Пълните резултати за първия уикенд ще станат известни след приключването на прожекциите в неделя.