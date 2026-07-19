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Сам Фендер и Оливия Дийн подобриха 32-годишен рекорд с „Rein Me In“

Сам Фендер и Оливия Дийн подобриха 32-годишен рекорд с „Rein Me In“

19 Юли, 2026 07:49 322 0

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Преди да стигне до №1, "Rein Me In" прекарва 35 последователни седмици в британския Топ 40 – най-дългият път до върха в историята на официалната класация

Сам Фендер и Оливия Дийн подобриха 32-годишен рекорд с „Rein Me In“ - 1
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сам Фендер и Оливия Дийн влязоха в историята на британската музика с "Rein Me In". След 16 непоследователни седмици на върха песента вече е най-дълго задържалият се на първо място сингъл на британски изпълнител – рекорд, който от 1994 г. принадлежеше на Wet Wet Wet и Love Is All Around.

До този момент обаче "Rein Me In" стига по необичаен начин. Песента първоначално се появява като солов запис в албума на Fender People Watching, а по-късно получава нов живот с включването на Оливия Дийн. Нейната част не звучи като допълнение, а като отговор – втора гледна точка към връзка, в която близостта и свободата непрекъснато се сблъскват.

Тъкмо този разговор между двамата превръща песента в нещо по-голямо от обикновен дует. Гласът на Sam Fender носи напрежението и суровата откровеност, а Оливия Дийн влиза с мекота, увереност и собствен прочит на същата история.

Публиката разпознава себе си в това разминаване. Преди да стигне до №1, "Rein Me In" прекарва 35 последователни седмици в британския Топ 40 – най-дългият път до върха в историята на официалната класация. По-късно песента подобрява и рекорда на Rihanna и Jay-Z с Umbrella, превръщайки Фендер и Дийн в най-дълго задържалия се на първо място смесен дует във Великобритания.

Към това се добавят повече от година в Топ 40 и наградата за песен на годината на BRIT Awards 2026. Но числата само потвърждават онова, което песента вече е постигнала – превърнала е един труден разговор между двама души в история, която милиони продължават да слушат.


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