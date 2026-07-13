Дара надмина Азис: "Bangaranga" измести "Сен Тропе" и вече е най-слушаната българска песен

DARA постави нов рекорд за българската музика в Spotify. Песента ѝ „Bangaranga“, с която България спечели „Евровизия“ 2026, официално изпревари „Сен Тропе“ на Азис и се превърна в най-стриймваната българска песен в историята на платформата. Според EurovisionFun изпълнителката вече е и българският артист с най-много месечни слушатели в Spotify – около 3,9 млн. души.

Успехът идва по-малко от два месеца след историческата победа на DARA във Виена. На 17 май тя донесе на България първа победа в конкурса, след като „Bangaranga“ спечели финала на 70-ото издание на „Евровизия“ с 516 точки. Associated Press отбеляза, че песента е впечатлила както националните журита, така и зрителите с енергичен бийт и силно хореографирано сценично изпълнение.

Официалният сайт на „Евровизия“ съобщи, че „Bangaranga“ е надхвърлила 40 млн. стрийма в Spotify и е изпреварила италианската „Per Sempre Sì“, превръщайки се в най-слушаната песен от конкурса във Виена. Общият брой стриймове на всички 35 песни от „Евровизия“ 2026 вече надхвърля 300 млн., което поставя тазгодишното издание сред най-силните в дигиталната история на формата.

„Bangaranga“ получи и допълнително признание от феновете, след като беше избрана за „песен на лятото“ в официална анкета на „Евровизия“. Това затвърждава позицията ѝ не само като победител в конкурса, но и като самостоятелен поп хит, който продължава да трупа аудитория след края на телевизионното събитие.

Песента се отличи и с необичайно силен старт в стрийминг платформите. Още около финала интересът към нея рязко нарасна, а впоследствие тя се задържа като най-слушаното парче от тазгодишното издание. Това е важно за български артист, защото „Евровизия“ често осигурява кратък пик на популярност, но по-рядко води до устойчив международен стрийминг успех.

Контекстът прави рекорда още по-значим. „Сен Тропе“ на Азис години наред беше най-разпознаваемият български музикален пробив в Spotify и YouTube културата извън страната. Преминаването на „Bangaranga“ пред него показва различен тип международна видимост: не чрез ретро интернет феномен, а чрез актуален конкурс, активна фен база и силно дигитално разпространение.

Победата на DARA беше възприета в България и като културен момент с по-широко значение. The Guardian отбеляза, че успехът е посрещнат като рядък повод за обща радост в период на политическа нестабилност, а организаторите на „Евровизия“ подчертаха, че България е спечелила както журито, така и зрителския вот – нещо, което не се беше случвало на песенния конкурс от почти десетилетие.