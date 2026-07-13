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Дара надмина Азис: "Bangaranga" измести "Сен Тропе" и вече е най-слушаната българска песен

Дара надмина Азис: "Bangaranga" измести "Сен Тропе" и вече е най-слушаната българска песен

13 Юли, 2026 11:58 677 18

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Дара отбеляза постижението с видео, на което танцува на хита на Азис

Дара надмина Азис: "Bangaranga" измести "Сен Тропе" и вече е най-слушаната българска песен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

DARA постави нов рекорд за българската музика в Spotify. Песента ѝ „Bangaranga“, с която България спечели „Евровизия“ 2026, официално изпревари „Сен Тропе“ на Азис и се превърна в най-стриймваната българска песен в историята на платформата. Според EurovisionFun изпълнителката вече е и българският артист с най-много месечни слушатели в Spotify – около 3,9 млн. души.

Успехът идва по-малко от два месеца след историческата победа на DARA във Виена. На 17 май тя донесе на България първа победа в конкурса, след като „Bangaranga“ спечели финала на 70-ото издание на „Евровизия“ с 516 точки. Associated Press отбеляза, че песента е впечатлила както националните журита, така и зрителите с енергичен бийт и силно хореографирано сценично изпълнение.

Официалният сайт на „Евровизия“ съобщи, че „Bangaranga“ е надхвърлила 40 млн. стрийма в Spotify и е изпреварила италианската „Per Sempre Sì“, превръщайки се в най-слушаната песен от конкурса във Виена. Общият брой стриймове на всички 35 песни от „Евровизия“ 2026 вече надхвърля 300 млн., което поставя тазгодишното издание сред най-силните в дигиталната история на формата.

„Bangaranga“ получи и допълнително признание от феновете, след като беше избрана за „песен на лятото“ в официална анкета на „Евровизия“. Това затвърждава позицията ѝ не само като победител в конкурса, но и като самостоятелен поп хит, който продължава да трупа аудитория след края на телевизионното събитие.

Песента се отличи и с необичайно силен старт в стрийминг платформите. Още около финала интересът към нея рязко нарасна, а впоследствие тя се задържа като най-слушаното парче от тазгодишното издание. Това е важно за български артист, защото „Евровизия“ често осигурява кратък пик на популярност, но по-рядко води до устойчив международен стрийминг успех.

Контекстът прави рекорда още по-значим. „Сен Тропе“ на Азис години наред беше най-разпознаваемият български музикален пробив в Spotify и YouTube културата извън страната. Преминаването на „Bangaranga“ пред него показва различен тип международна видимост: не чрез ретро интернет феномен, а чрез актуален конкурс, активна фен база и силно дигитално разпространение.

Победата на DARA беше възприета в България и като културен момент с по-широко значение. The Guardian отбеляза, че успехът е посрещнат като рядък повод за обща радост в период на политическа нестабилност, а организаторите на „Евровизия“ подчертаха, че България е спечелила както журито, така и зрителския вот – нещо, което не се беше случвало на песенния конкурс от почти десетилетие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От село

    13 3 Отговор
    Сега вече и нобелова награда ще получи.

    Коментиран от #12

    12:02 13.07.2026

  • 2 Нормално

    10 4 Отговор
    ЛгТб/ тата да са на 1 място

    12:02 13.07.2026

  • 3 Моля

    6 7 Отговор
    Простолюдието да продължава да си се кефи на Азис без да коментира Дара и Евровизия 🤫

    Коментиран от #13

    12:05 13.07.2026

  • 4 Помощ от публиката

    14 2 Отговор
    Трудно ми е да преценя коя от двете е по-голяма простотия!

    12:08 13.07.2026

  • 5 Гост

    13 2 Отговор
    Бангарананга и Азис... Това казва всичко за българската култура през последните десетилетия!

    12:10 13.07.2026

  • 6 Браво

    3 13 Отговор
    Добре, че е Дара да ни отсрами!!!

    Коментиран от #14

    12:13 13.07.2026

  • 7 д-р Бръкнигъзов

    9 3 Отговор
    то пък една песен, чудо, Дарата специално да благодари на Нетаняху, иначе щеше да види първо място на кукув ден

    Коментиран от #10

    12:13 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оп паа

    10 1 Отговор
    Ранга-дранга не е българска песен. Нито текста е български, нито текстописеца, нито музиката. Единствената връзка е туземката дето подкача на сцената с микрофон в ръка.

    12:15 13.07.2026

  • 10 Ха ха

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "д-р Бръкнигъзов":

    Защо на Нетаняху. Не обиждай Киркоров. Нали заслугата е негова.

    Коментиран от #15

    12:18 13.07.2026

  • 11 Шегувате се, нали

    7 1 Отговор
    Бангаранга - българска песен?!!???

    12:18 13.07.2026

  • 12 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "От село":

    Може, но за ориенталската чалгата с българско звучене е изключено.

    12:20 13.07.2026

  • 13 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Моля":

    Умнолюдието дето се радва пък е доста далече от българщината и всичко българско му е чуждо. По средата са истинките български изпълнители които бяха пренебрегнати от журЕто за разлика от БезДара.

    12:20 13.07.2026

  • 14 Срамна буболечка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    Лепнах ти минус, заради нуждата ти от отсрамване.

    12:23 13.07.2026

  • 15 Отвори очи

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха":

    КонКурСа е Исраелски. Сети се сам.

    12:27 13.07.2026

  • 16 Не съвсем

    1 0 Отговор
    Споменатите песни и изпълнители са всичко друго, но не и български, а българските песни и българските гласове са хилядолетна традиция, оценена по света. Не подценявам екзотичният потенциал на лицата и песните им, но оспорвам причисляването им към БЪЛГАРСКОТО ЗВУЧЕНЕ!

    12:30 13.07.2026

  • 17 Лорд Музика

    3 0 Отговор
    Че това ако са песни. Който ги харесва да,си ги слуша.

    12:33 13.07.2026

  • 18 Политически некоректен

    0 0 Отговор
    Срам,
    Глупава нация

    12:47 13.07.2026