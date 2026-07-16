Голям пробив за Меган Маркъл: Новото ѝ шоу в Netflix получи номинация за „Еми“

Меган Маркъл постигна дългоочакван професионален триумф в Холивуд през изминалите часове. Новото ѝ авторско предаване в стрийминг платформата Netflix, озаглавено „With Love, Meghan“, официално получи първата си номинация за престижните награди Daytime Emmy.
Проектът ще се бори за статуетката в изключително оспорваната категория за „Най-добро лайфстайл предаване“. Шоуто, което съчетава готварство, градинарство и дълбоки разговори за кулинарната култура и гостоприемството, успя да спечели както критиците, така и милионите зрители по света още с премиерата си.
Номинацията идва в ключов момент за херцогинята на Съсекс, доказвайки, че продуцентските ѝ усилия в САЩ започват да носят сериозни дивиденти и авторитетни признания от американската телевизионна индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
Но не мен не ми е секси!
08:47 16.07.2026
2 Поздравления!!!
08:47 16.07.2026
3 По полека с измишльотините 😀
Коментиран от #5
08:52 16.07.2026
4 Лопата Орешник
08:53 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тук който трие безогледно
09:07 16.07.2026
9 бушприт
09:28 16.07.2026