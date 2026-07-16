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Голям пробив за Меган Маркъл: Новото ѝ шоу в Netflix получи номинация за „Еми“

Голям пробив за Меган Маркъл: Новото ѝ шоу в Netflix получи номинация за „Еми“

16 Юли, 2026 08:44 520 9

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  • meghan

Лайфстайл поредицата „With Love, Meghan“ се превърна в хит и донесе първо голямо признание за херцогинята от телевизионната академия

Голям пробив за Меган Маркъл: Новото ѝ шоу в Netflix получи номинация за „Еми“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл постигна дългоочакван професионален триумф в Холивуд през изминалите часове. Новото ѝ авторско предаване в стрийминг платформата Netflix, озаглавено „With Love, Meghan“, официално получи първата си номинация за престижните награди Daytime Emmy.


Проектът ще се бори за статуетката в изключително оспорваната категория за „Най-добро лайфстайл предаване“. Шоуто, което съчетава готварство, градинарство и дълбоки разговори за кулинарната култура и гостоприемството, успя да спечели както критиците, така и милионите зрители по света още с премиерата си.

Номинацията идва в ключов момент за херцогинята на Съсекс, доказвайки, че продуцентските ѝ усилия в САЩ започват да носят сериозни дивиденти и авторитетни признания от американската телевизионна индустрия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    4 4 Отговор
    Голям пробив Меган може да направи единствено ако я натегли някой надарен!!!
    Но не мен не ми е секси!

    08:47 16.07.2026

  • 2 Поздравления!!!

    6 0 Отговор
    Успехът е и за Хари и децата ;)

    08:47 16.07.2026

  • 3 По полека с измишльотините 😀

    6 2 Отговор
    Никой не я гледа. Тя яма никаква артикулация, нито излъчване. На дърти години тв стар нали...

    Коментиран от #5

    08:52 16.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    2 3 Отговор
    От задният изход в гърлото! С това изражение, толкова!

    08:53 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тук който трие безогледно

    1 0 Отговор
    Го чака изхвърляне и от борсата

    09:07 16.07.2026

  • 9 бушприт

    0 0 Отговор
    Вместо лайф стайл е по-добре да се напише стил в живота.В България сме,а не в Ингилизията..

    09:28 16.07.2026