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26 г. по-късно Джим Кери се завръща в ролята на Гринч за дългоочаквано продължение

26 г. по-късно Джим Кери се завръща в ролята на Гринч за дългоочаквано продължение

19 Юни, 2026 16:31 542 4

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Режисьорът Рон Хауърд също ще се завърне за осъществяването на проекта

26 г. по-късно Джим Кери се завръща в ролята на Гринч за дългоочаквано продължение - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Джим Кери и Рон Хауърд може отново да се завърнат в света на Гринч. Според информация на американски медии, студиото Universal Pictures и продуцентската компания Imagine Entertainment разработват продължение на хитовата комедия „Как Гринч открадна Коледа“ от 2000 г.

Оригиналният филм, базиран на класическата книга на д-р Сюс, се превърна в един от най-големите семейни хитове на своето време, реализирайки приходи от над 350 милиона долара в световния боксофис. Джим Кери изигра емблематичната роля на Гринч, а режисьор беше носителят на „Оскар“ Рон Хауърд.

Според източниците преговорите все още продължават и проектът не е окончателно потвърден. Ако продукцията получи зелена светлина, се очаква Хауърд отново да застане зад камерата, а неговият дългогодишен партньор Брайън Грейзър да се включи като продуцент.

Сценарият е поверен на екип с богат опит в телевизионната комедия. По него работят Алек Берг, известен с хитовите сериали „Бари“ и „Силициевата долина“, както и Джеф Шафър и Дейвид Мендел. И тримата са сред ветераните на популярната комедийна поредица „Умерете ентусиазма си“.

Завръщането на Джим Кери би било едно от най-очакваните събития за почитателите на филма. През последните години актьорът значително ограничи участията си в киното, но вече потвърди, че ще се завърне като д-р Роботник в „Соник: Филмът 4“, който се очаква през 2027 г.

Още през 2024 г. Кери заяви, че би обмислил отново да изиграе Гринч, макар да призна, че работата по оригиналния филм е била изключително тежко преживяване заради сложния грим и продължителните часове в гримьорната.

„Ако успеем да намерим начин за Гринч, бих се замислил. По онова време носех огромно количество грим и едва дишах. Процесът беше изключително изтощителен. Но днес, с технологиите за улавяне на движенията, бих могъл да работя много по-свободно. В този свят всичко е възможно“, коментира актьорът пред ComicBook.com.

Историята за Гринч вече получи и нова екранна адаптация през 2018 г. под формата на анимационния филм „Гринч“, продуциран от Universal и Illumination Entertainment. Тогава Бенедикт Къмбърбач даде гласа си, за да озвучи сърдиткото. Лентата също се превърна в значителен касов успех и затвърди популярността на героя сред новото поколение зрители.

На този етап студиото не е обявило официално начало на продукцията, нито евентуална дата за премиера. Интересът към проекта обаче е сериозен, а възможността Джим Кери отново да влезе в ролята на зеления мърморко от Хувил вече предизвиква значителен интерес сред феновете на поредицата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    7 1 Отговор
    Тоя не го ли замениха с клонинг бе ?

    16:35 19.06.2026

  • 2 Режисьор

    4 0 Отговор
    Може би една от най-невзрачните му роли. Емблематичните му са в други филми, по-добре тях, отколкото това. Независимо, че и те са на четвърт век.

    16:40 19.06.2026

  • 3 Запознат

    2 0 Отговор
    Бедния герб отпукал бетито в задния двор и избегал с 200. Анита гледала като избумкана дамаджана 🥳🥳🥳🥳🐐

    Коментиран от #4

    16:41 19.06.2026

  • 4 🤣🤣🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Запознат":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:42 19.06.2026