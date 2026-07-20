"Одисея" стана най-касовата премиера на Кристофър Нолан с 264 милиона долара

„Одисея“ на Кристофър Нолан оглави световния боксофис с приходи от 264,1 млн. долара през премиерния си уикенд, съобщи студиото Universal Pictures.

Филмът спечели 124,5 млн. долара в САЩ и Канада и още 139,6 млн. долара на международните пазари. Резултатът е най-големият глобален старт в кариерата на Нолан по номинални приходи, без корекция спрямо инфлацията.

„Одисея“ е третият най-силен дебют за 2026 г. след „The Super Mario Galaxy Movie“ и „Играта на играчките 5“. Постижението е особено значимо заради ограничения рейтинг за зрители под 17 години в САЩ, продължителността от близо три часа и факта, че продукцията не е част от утвърден филмов франчайз.

Кристофър Нолан е сценарист и режисьор на адаптацията по древногръцката епическа поема на Омир. Мат Деймън изпълнява ролята на Одисей, царя на Итака, който се опитва да се завърне у дома след Троянската война. В актьорския състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Зендая, Чарлийз Терон, Елиът Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.

Бюджетът на продукцията се оценява на около 250 млн. долара. Филмът получи силни отзиви от критиката и високи оценки от зрителите, което създава предпоставки за устойчиво представяне през следващите седмици.

На международния пазар „Одисея“ беше разпространена в 73 територии. Най-високи приходи бяха отчетени във Великобритания и Ирландия със 17,4 млн. долара, следвани от Франция с 13,7 млн. долара и Италия с 11,5 млн. долара. Премиерите в Китай, Япония и Южна Корея предстоят.

Продукцията е първият пълнометражен филм, заснет изцяло с камери IMAX. Прожекциите в този формат донесоха 51,8 млн. долара в световен мащаб, включително 29,6 млн. долара в Северна Америка. Само 41 киносалона могат да показват филма на 70-милиметрова IMAX лента, но те са генерирали около 6,3 млн. долара от началните приходи.

Президентът на международната дистрибуция на Universal Pictures Вероника Куан Ванденбърг определи филма като рядък пример за продукция, която превръща премиерата в общо културно събитие на различни пазари.

Ръководителят на IMAX Ричард Гелфонд заяви, че „Одисея“ трябва да бъде гледана в този формат, за да бъде възприета по начина, замислен от Нолан. Според него високото търсене може да ускори откриването на нови IMAX салони и да увеличи интереса към мащабните премиум прожекции.