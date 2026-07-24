Никол Кидман се усамоти с нов мъж в Италия след развода (СНИМКИ)

Никол Кидман беше заснета в компанията на американския инвеститор Майкъл Райнстийн пред хотел в Портофино, Италия, няколко месеца след приключването на развода ѝ с кънтри певеца Кийт Ърбан.

На разпространените снимки 59-годишната актриса разговаря с бизнесмена на балкона на хотелска стая. Актрисата е облечена в кремав топ и дълга пола от сатенирана материя, а Райнстийн носи синя риза, къси панталони и слънчеви очила. Двамата изглеждат в добро настроение, но няма потвърждение, че отношенията им са романтични.

Според американски медии Никол Кидман е била в Италия със сестра си Антония и други членове на семейството по повод 55-ия рожден ден на Антония. Част от пътуването е включвало разходка с яхта край италианското крайбрежие.

Ever since becoming single, Nicole Kidman has inevitably become a paparazzi magnet, with almost every man photographed alongside her quickly labeled as a potential new romance. 👀



This time, she was spotted outside her hotel in Portofino, Italy, chatting with Michael Reinstein,… pic.twitter.com/xBzOGtGR1x — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) July 24, 2026

Майкъл Райнстийн е роден в Лос Анджелис и е основател и председател на инвестиционната компания Regent, създадена през 2013 г. Дружеството развива дейност в сектори като потребителски стоки, търговия, технологии и медии. Райнстийн е и сред създателите на телевизионната мрежа USN, стартирала през 2003 г.

Никол Кидман подаде молба за развод с Кийт Ърбан през септември 2025 г. след 19 години брак. Процедурата приключи на 6 януари 2026 г. с решение на съд в Нашвил, който утвърди постигнатите между двамата споразумения за имуществото и грижите за децата.

Бившите съпрузи имат две дъщери, Съндей и Фейт. Според съдебните документи и двамата са се отказали от искания за съпружеска и детска издръжка, а Кидман е определена за основен родител по местоживеене.

In Portofino, Nicole Kidman was photographed in conversation with a man who hasn't been identified. pic.twitter.com/juY5ucQ3qS — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) July 23, 2026

През март актрисата заяви пред Variety, че е съсредоточена върху семейството си и върху следващия етап от живота си.

„Благодарна съм за семейството си, за това, че го запазваме, и че продължаваме напред“, каза тя, като отказа да обсъжда допълнителни подробности от уважение към близките си.

По-рано през годината Никол Кидман беше свързвана от медии с бизнесмена Пол Салем. Източник, цитиран тогава от Page Six, обаче заяви, че актрисата не поддържа романтична връзка и е съсредоточена върху децата си.