Новини
Любопитно »
Никол Кидман се усамоти с нов мъж в Италия след развода (СНИМКИ)

Никол Кидман се усамоти с нов мъж в Италия след развода (СНИМКИ)

24 Юли, 2026 14:59 1 236 3

  • никол кидман-
  • актриса-
  • мъж-
  • италия-
  • връзка

Мистериозният мъж е американски бизнесмен

Никол Кидман се усамоти с нов мъж в Италия след развода (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никол Кидман беше заснета в компанията на американския инвеститор Майкъл Райнстийн пред хотел в Портофино, Италия, няколко месеца след приключването на развода ѝ с кънтри певеца Кийт Ърбан.

На разпространените снимки 59-годишната актриса разговаря с бизнесмена на балкона на хотелска стая. Актрисата е облечена в кремав топ и дълга пола от сатенирана материя, а Райнстийн носи синя риза, къси панталони и слънчеви очила. Двамата изглеждат в добро настроение, но няма потвърждение, че отношенията им са романтични.

Според американски медии Никол Кидман е била в Италия със сестра си Антония и други членове на семейството по повод 55-ия рожден ден на Антония. Част от пътуването е включвало разходка с яхта край италианското крайбрежие.

Майкъл Райнстийн е роден в Лос Анджелис и е основател и председател на инвестиционната компания Regent, създадена през 2013 г. Дружеството развива дейност в сектори като потребителски стоки, търговия, технологии и медии. Райнстийн е и сред създателите на телевизионната мрежа USN, стартирала през 2003 г.

Никол Кидман подаде молба за развод с Кийт Ърбан през септември 2025 г. след 19 години брак. Процедурата приключи на 6 януари 2026 г. с решение на съд в Нашвил, който утвърди постигнатите между двамата споразумения за имуществото и грижите за децата.

Бившите съпрузи имат две дъщери, Съндей и Фейт. Според съдебните документи и двамата са се отказали от искания за съпружеска и детска издръжка, а Кидман е определена за основен родител по местоживеене.

През март актрисата заяви пред Variety, че е съсредоточена върху семейството си и върху следващия етап от живота си.

„Благодарна съм за семейството си, за това, че го запазваме, и че продължаваме напред“, каза тя, като отказа да обсъжда допълнителни подробности от уважение към близките си.

По-рано през годината Никол Кидман беше свързвана от медии с бизнесмена Пол Салем. Източник, цитиран тогава от Page Six, обаче заяви, че актрисата не поддържа романтична връзка и е съсредоточена върху децата си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а ти събке кога

    8 0 Отговор
    се усамоти с нов мъж

    15:04 24.07.2026

  • 2 в кратце

    5 0 Отговор
    Ако не е инвеститор,Никол Кидман няма да му обърне внимание. Трябва да има дебел портфейл мъжът ,иначе няма да е на никаква тераса с нея.

    15:12 24.07.2026

  • 3 Няма

    7 1 Отговор
    По хубаво от това, да се усамотиш с жена. Тогава секса почти никога не спира. Как ти рипне, и я нанизваш. Колкото повече оргазми и даваш, тя толкова повече иска. А ти вместо да се изтощиш, само се сещаш какво сте правили до преди малко, и пак ти рипа. И пак го пъхаш.....
    Най хубавият кръговрат...

    15:21 24.07.2026