Принц Уилям официално стана милиардер, задмина баща си крал Чарлз по богатство

Принц Уилям вече е сред най-богатите членове на британското кралско семейство, като според нови финансови данни състоянието, свързано с неговите активи, надхвърля това на баща му, крал Чарлз III.

Принцът на Уелс разполага с имущество, оценявано на около 1,6 млрд. долара, основно благодарение на херцогство Корнуол – историческото имение, което той наследи, след като Чарлз се възкачи на трона през 2022 г.

Данните са посочени в новопубликуваните годишни отчети, свързани със Суверенния грант, съобщава Mirror.

Според отчетите принц Уилям е получил частен доход от около 28,5 млн. долара за финансовата 2025–2026 г. Наследникът на британския трон, който е на 44 години, е платил и над 26 млн. долара данъци, откакто стана принц на Уелс.

Крал Чарлз III, за разлика от него, все още не достига прага от 1 млрд. долара лично състояние. Според последната класация Sunday Times Rich List 77-годишният монарх разполага с приблизително 846 млн. долара. Година по-рано оценката за личното му богатство е била с близо 40 млн. долара по-ниска.

Херцогство Корнуол, което е основният източник на доходи за Уилям, е частно имение, предназначено да финансира официалните, благотворителните и личните дейности на принца на Уелс, Кейт Мидълтън и трите им деца.

Имотният портфейл е създаден през 1337 г. от крал Едуард III с цел да осигурява средства за наследника на трона. Днес той обхваща земи на територията на повече от 20 графства във Великобритания, с обща площ от около 205 квадратни мили.

Миналия месец стана ясно, че Уилям планира през следващото десетилетие да продаде около 20% от активите на херцогство Корнуол, за да инвестира повече от 670 млн. долара в жилищни и природозащитни проекти. Според Times целта му е средствата да бъдат насочени към достъпни жилища и екологични инициативи в пет ключови района – Корнуол, Дартмур, островите Сили, района на Бат и Кенингтън.

„Има толкова много добро, което можем да направим. Опитвам се да се уверя, че давам приоритет на неща, които ще подобрят живота на хората в тези райони“, заяви Уилям.

Крал Чарлз III управляваше херцогство Корнуол в продължение на 53 години. Той пое контрола върху богатото имение през 1969 г., когато навърши 21 години, и го предаде на Уилям след смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г.

След възкачването си на трона Чарлз наследи и частното имущество на покойната кралица, включително замъка Балморал и имението Сандрингам. Така личното му състояние надхвърли това на Елизабет II, чието богатство към момента на смъртта ѝ беше оценявано между 489 млн. и 568 млн. долара.