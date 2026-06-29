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Принц Уилям официално стана милиардер, задмина баща си крал Чарлз по богатство

Принц Уилям официално стана милиардер, задмина баща си крал Чарлз по богатство

29 Юни, 2026 18:31 1 084 5

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Причината за растящите авоари на принца е основно херцогство Корнуол

Принц Уилям официално стана милиардер, задмина баща си крал Чарлз по богатство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Уилям вече е сред най-богатите членове на британското кралско семейство, като според нови финансови данни състоянието, свързано с неговите активи, надхвърля това на баща му, крал Чарлз III.

Принцът на Уелс разполага с имущество, оценявано на около 1,6 млрд. долара, основно благодарение на херцогство Корнуол – историческото имение, което той наследи, след като Чарлз се възкачи на трона през 2022 г.

Данните са посочени в новопубликуваните годишни отчети, свързани със Суверенния грант, съобщава Mirror.

Според отчетите принц Уилям е получил частен доход от около 28,5 млн. долара за финансовата 2025–2026 г. Наследникът на британския трон, който е на 44 години, е платил и над 26 млн. долара данъци, откакто стана принц на Уелс.

Крал Чарлз III, за разлика от него, все още не достига прага от 1 млрд. долара лично състояние. Според последната класация Sunday Times Rich List 77-годишният монарх разполага с приблизително 846 млн. долара. Година по-рано оценката за личното му богатство е била с близо 40 млн. долара по-ниска.

Херцогство Корнуол, което е основният източник на доходи за Уилям, е частно имение, предназначено да финансира официалните, благотворителните и личните дейности на принца на Уелс, Кейт Мидълтън и трите им деца.

Имотният портфейл е създаден през 1337 г. от крал Едуард III с цел да осигурява средства за наследника на трона. Днес той обхваща земи на територията на повече от 20 графства във Великобритания, с обща площ от около 205 квадратни мили.

Миналия месец стана ясно, че Уилям планира през следващото десетилетие да продаде около 20% от активите на херцогство Корнуол, за да инвестира повече от 670 млн. долара в жилищни и природозащитни проекти. Според Times целта му е средствата да бъдат насочени към достъпни жилища и екологични инициативи в пет ключови района – Корнуол, Дартмур, островите Сили, района на Бат и Кенингтън.

„Има толкова много добро, което можем да направим. Опитвам се да се уверя, че давам приоритет на неща, които ще подобрят живота на хората в тези райони“, заяви Уилям.

Крал Чарлз III управляваше херцогство Корнуол в продължение на 53 години. Той пое контрола върху богатото имение през 1969 г., когато навърши 21 години, и го предаде на Уилям след смъртта на кралица Елизабет II през септември 2022 г.

След възкачването си на трона Чарлз наследи и частното имущество на покойната кралица, включително замъка Балморал и имението Сандрингам. Така личното му състояние надхвърли това на Елизабет II, чието богатство към момента на смъртта ѝ беше оценявано между 489 млн. и 568 млн. долара.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 0 Отговор
    Интересно, как момчето, което имаше благо излъчване, вече е заприличало на някой с прикрити и зловредни мисли! Умират си рептилите да се правят на бедни сиромаси, едвам едвам станали милиардери, ама - еее, на края на милиардерите, някак си!!!
    Реалностите - Я пресметне - цялата земя на Англия е на короната!!! Цялата земя на колониите е на короната!!! А ако отворят кралската съкровищница само за да видите какво са ограбили от целият свят през годините, тези от Булгари и Тифани ще получат тикове и трайни психически разстройства!

    18:38 29.06.2026

  • 2 Дааа

    9 0 Отговор
    с пот на челото се става милиардер... ама друг път!

    18:41 29.06.2026

  • 3 Този глупак който не цени брат си

    2 2 Отговор
    Е зомбиран от злата Кейт
    Майка Й добре я съветваше явно...

    18:55 29.06.2026

  • 4 Запознат

    0 0 Отговор
    При една глобална хиперинфлация (която ще се случи следващите 30 години) всички прошляци ще са милионери и милиардери.

    18:57 29.06.2026

  • 5 Механик

    3 1 Отговор
    И как така изкара толкова пари това момче бе? Какво работи? Какво полезно за хората прави? Едно дърво дали е засадил барем?
    Какъв се пада за българите кралския двор на Англия, та така обилно ни запознавате с ежедневието на тия?
    А, забравих. Колония сме им. За това е важно за нас да имаме новини от там.

    18:58 29.06.2026