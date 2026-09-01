Майли Сайръс заряза фамилията си и загатна за нова ера в музиката си (СНИМКА)

Американската певица Майли Сайръс изненада интернет потребителите и феновете си, след като премахна фамилията си от профилите си в социалните мрежи и вече се представя само като „Miley“. 33-годишната изпълнителка не даде официално обяснение за промяната, но публикува нови снимки в червено и черно, като към една от тях написа единствено „MILEY“.

Ходът идва малко след като Майли Сайръс подписа договор с Atlantic Records. Преди това певицата работеше с Columbia Records и RCA, а промяната на лейбъла засили очакванията за нов етап в кариерата ѝ.

Следващият проект на Майли Сайръс ще бъде нейният десети студиен албум и ще наследи „Something Beautiful“, издаден през май 2025 г. Засега няма обявена официална дата за премиерата.

В разговор за Wonderland певицата разкри, че новият албум ще бъде силно свързан с темата за любовта, но не само в романтичен смисъл. По думите на Майли Сайръс проектът отразява както отношенията ѝ с партньора ѝ, така и промяната в начина, по който възприема самата себе си.

„Този албум е любовна история, но любовните истории никога не са едноизмерни“, сподели Майли Сайръс. Тя допълни, че усещането за спокойна и устойчива любов се е превърнало във водеща тема в последните ѝ музикални проекти.

Певицата е сгодена за музикалния продуцент Макс Морандо от декември 2025 г. и посочва личната си връзка като част от емоционалния контекст на новата музика.

Наскоро Майли Сайръс беше забелязана да влиза в студио в Лос Анджелис за работа по нов проект. Появата ѝ съвпадна с новината за смъртта на нейната кръстница и дългогодишна близка приятелка, кънтри легендата Доли Партън. След смъртта на "леля Доли" Майли Сайръс публикува емоционално послание в Instagram, в което я определи като човек, който винаги ще остане до нея. Певицата сподели още, че един от последните им разговори е бил за музиката и личната трансформация.

Доли Партън беше важна фигура в живота и кариерата на Майли Сайръс още от годините на „Hannah Montana“, а двете неведнъж са се появявали и на сцена заедно.