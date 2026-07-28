Орландо Блум с ново 28-годишно гадже

Орландо Блум беше заснет от папараци по време на почивка с новата си половинка – 28-годишния швейцарски модел Луиза Лемел. Двамата прекараха ден в луксозния плажен клуб Alpemare във Форте дей Марми, Италия, който е собственост на световноизвестния италиански тенор Андреа Бочели.
49-годишният британски актьор и моделът се разхлаждаха във водата и почиваха край морето, без да демонстрират притеснение от присъствието на фотографите. Блум беше заснет без тениска, а неговата приятелка носеше бански костюм, докато двамата разговаряха и прекарваха времето си заедно на тосканското крайбрежие.
Орландо Блум и Луиза Лемел са свързвани романтично от началото на 2026 г. Първата им поява, която предизвика слухове за връзка, беше след финала на Супербоул през февруари. Тогава звездата от „Карибски пирати“ и швейцарската красавица бяха заснети да напускат стадион „Ливайс“ в Калифорния ръка за ръка.
Според свидетели двамата пристигнали заедно на спортното събитие и прекарали вечерта във ВИП ложа в компанията на актьора Джейми Фокс и американския бизнесмен Тод Грейвс. Присъстващи ги описаха като близки и видимо привързани един към друг.
Месец по-късно Блум и Лемел направиха още една сериозна крачка в отношенията си, като заминаха на романтична почивка в родната Швейцария на модела. Те отседнаха в луксозни хотели в Цюрих и край езерото Люцерн, а според източници актьорът се е запознал с част от семейството и приятелите на новата си избраница.
През юни двойката отново беше забелязана в Италия по време на Седмицата на модата в Милано. Блум и Лемел се разходиха заедно из града, макар че моделът не придружи актьора на официалните модни събития, които той посети.
Луиза Лемел е родена и израснала в Цюрих. Тя започва кариерата си в модната индустрия още като тийнейджър и впоследствие работи в Париж, Милано и Лондон, преди да се установи в Ню Йорк. В професионалната си биография има ангажименти за световни марки като L’Oréal, Calvin Klein и Vera Wang. Моделът има и бакалавърска степен по психология.
Новата връзка на Орландо Блум започва след раздялата му с американската певица Кейти Пери. Двамата бяха заедно близо девет години и се сгодиха през февруари 2019 г., но така и не стигнаха до сватба. Те имат дъщеря – Дейзи Дав, и след края на отношенията си обявиха, че основният им приоритет остава съвместното отглеждане на детето.
Преди връзката си с Кейти Пери актьорът беше женен за австралийския супермодел Миранда Кер. От брака им Блум има син – Флин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8
10:49 28.07.2026
2 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #5
10:51 28.07.2026
3 и гришо беше с над 15 гаджета и нищо
Коментиран от #11
10:57 28.07.2026
4 като за подобен чичак е баш
Коментиран от #7
10:58 28.07.2026
5 Анонимен
До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":Ти Пери виждал ли си я скоро. Прилича на 60 годишна.
Коментиран от #9
11:01 28.07.2026
6 Шийбанякут майстия
11:16 28.07.2026
7 Бацe комуниста
До коментар #4 от "като за подобен чичак е баш":Оти да не е бре? 20 лазарника е по-млада от него.
11:18 28.07.2026
8 Лорета Атиндеху
До коментар #1 от "Пич":Понеже женската тъп0тия НЕвирее най-добре около млади мъже нали?
Коментиран от #12
11:20 28.07.2026
9 Важно откритие!
До коментар #5 от "Анонимен":Да бе да тя тая хич не изглежда така щъ знайш
11:21 28.07.2026
10 влади загоратото и неговия по млад
11:31 28.07.2026
11 Моше, златар
До коментар #3 от "и гришо беше с над 15 гаджета и нищо":Аааа, тук също има и дърти татковци, например Ицко Финци, който стана баща на седемдесет и кусур.
11:35 28.07.2026
12 Пич
До коментар #8 от "Лорета Атиндеху":Ами, и това е много вярно! Но нямаше нужда да обиждам жените, и коментирах само по темата!
11:39 28.07.2026
13 Евгени от Алфапласт
12:39 28.07.2026
14 ТАКОС
13:05 28.07.2026