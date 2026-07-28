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Орландо Блум с ново 28-годишно гадже

Орландо Блум с ново 28-годишно гадже

28 Юли, 2026 10:43 1 786 14

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  • луиза лемел

49-годишният актьор и новата му половинка бяха заснети в луксозен италиански клуб, собственост на оперния певец Андреа Бочели

Орландо Блум с ново 28-годишно гадже - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Орландо Блум беше заснет от папараци по време на почивка с новата си половинка – 28-годишния швейцарски модел Луиза Лемел. Двамата прекараха ден в луксозния плажен клуб Alpemare във Форте дей Марми, Италия, който е собственост на световноизвестния италиански тенор Андреа Бочели.

49-годишният британски актьор и моделът се разхлаждаха във водата и почиваха край морето, без да демонстрират притеснение от присъствието на фотографите. Блум беше заснет без тениска, а неговата приятелка носеше бански костюм, докато двамата разговаряха и прекарваха времето си заедно на тосканското крайбрежие.

Орландо Блум и Луиза Лемел са свързвани романтично от началото на 2026 г. Първата им поява, която предизвика слухове за връзка, беше след финала на Супербоул през февруари. Тогава звездата от „Карибски пирати“ и швейцарската красавица бяха заснети да напускат стадион „Ливайс“ в Калифорния ръка за ръка.

Според свидетели двамата пристигнали заедно на спортното събитие и прекарали вечерта във ВИП ложа в компанията на актьора Джейми Фокс и американския бизнесмен Тод Грейвс. Присъстващи ги описаха като близки и видимо привързани един към друг.

Месец по-късно Блум и Лемел направиха още една сериозна крачка в отношенията си, като заминаха на романтична почивка в родната Швейцария на модела. Те отседнаха в луксозни хотели в Цюрих и край езерото Люцерн, а според източници актьорът се е запознал с част от семейството и приятелите на новата си избраница.

През юни двойката отново беше забелязана в Италия по време на Седмицата на модата в Милано. Блум и Лемел се разходиха заедно из града, макар че моделът не придружи актьора на официалните модни събития, които той посети.

Луиза Лемел е родена и израснала в Цюрих. Тя започва кариерата си в модната индустрия още като тийнейджър и впоследствие работи в Париж, Милано и Лондон, преди да се установи в Ню Йорк. В професионалната си биография има ангажименти за световни марки като L’Oréal, Calvin Klein и Vera Wang. Моделът има и бакалавърска степен по психология.

Новата връзка на Орландо Блум започва след раздялата му с американската певица Кейти Пери. Двамата бяха заедно близо девет години и се сгодиха през февруари 2019 г., но така и не стигнаха до сватба. Те имат дъщеря – Дейзи Дав, и след края на отношенията си обявиха, че основният им приоритет остава съвместното отглеждане на детето.

Преди връзката си с Кейти Пери актьорът беше женен за австралийския супермодел Миранда Кер. От брака им Блум има син – Флин.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 6 Отговор
    Значи не е нещо сериозно, защото умен мъж не би се оженил за дъщеря си или внучката си!!! Но пък - всеки има право да е тъп, а мъжката тъпотия вирее най добре около млади жени!

    Коментиран от #8

    10:49 28.07.2026

  • 2 Кобра Кай 🥋

    5 3 Отговор
    Повече снимки няма ли!? За кво е новината като не можеш да оцениш печето!? Как да я сравним със Кати Пери сега, по-сгодна ли е?

    Коментиран от #5

    10:51 28.07.2026

  • 3 и гришо беше с над 15 гаджета и нищо

    4 1 Отговор
    шерценгер беше най добре за него . така киркоров се уреди за руската певица . а макроница за макрон . павароти хвана секретарка на 24г . у нас когато някой на 70 хване някоя на 18 винаги го сочат с пръс . а в америка правят деца на 80 . пачино , дениро и други . нещат да осиновяват джипсита .

    Коментиран от #11

    10:57 28.07.2026

  • 4 като за подобен чичак е баш

    3 2 Отговор
    въпреки че не е младо агнешко

    Коментиран от #7

    10:58 28.07.2026

  • 5 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кобра Кай 🥋":

    Ти Пери виждал ли си я скоро. Прилича на 60 годишна.

    Коментиран от #9

    11:01 28.07.2026

  • 6 Шийбанякут майстия

    5 0 Отговор
    Таз девойка за 28 години има вече "впечатляваща авто/биография" - любовна де!

    11:16 28.07.2026

  • 7 Бацe комуниста

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "като за подобен чичак е баш":

    Оти да не е бре? 20 лазарника е по-млада от него.

    11:18 28.07.2026

  • 8 Лорета Атиндеху

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Понеже женската тъп0тия НЕвирее най-добре около млади мъже нали?

    Коментиран от #12

    11:20 28.07.2026

  • 9 Важно откритие!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Да бе да тя тая хич не изглежда така щъ знайш

    11:21 28.07.2026

  • 10 влади загоратото и неговия по млад

    1 1 Отговор
    приятел доста съмнително се скарват в банкя . като си по стар и каниш след механа друг нагости в празната си къща защо ще търсиш кавга . но влади е бил такъв . скарва се с симона . явно е опиянен . води този със себе си . скарва се с него . била е голяма кавга . нещо кат джани версаче и неговия по млад приятел . оттук и извода . ако една връзка е между кавгаджисти и милионери може да прерастне в блъди отмъщение . пример петроханци . ако връзката е бавна и без дразги може да е дълга . пример чарли и камила .

    11:31 28.07.2026

  • 11 Моше, златар

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "и гришо беше с над 15 гаджета и нищо":

    Аааа, тук също има и дърти татковци, например Ицко Финци, който стана баща на седемдесет и кусур.

    11:35 28.07.2026

  • 12 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лорета Атиндеху":

    Ами, и това е много вярно! Но нямаше нужда да обиждам жените, и коментирах само по темата!

    11:39 28.07.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Екстра е. Само да не му лепне нещо. Като аз как лепнах на вдовицата.

    12:39 28.07.2026

  • 14 ТАКОС

    1 0 Отговор
    Ей Блумчев. Абе не са наиграхти, набарахти и натаковахти.

    13:05 28.07.2026