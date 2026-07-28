Орландо Блум с ново 28-годишно гадже

Орландо Блум беше заснет от папараци по време на почивка с новата си половинка – 28-годишния швейцарски модел Луиза Лемел. Двамата прекараха ден в луксозния плажен клуб Alpemare във Форте дей Марми, Италия, който е собственост на световноизвестния италиански тенор Андреа Бочели.

49-годишният британски актьор и моделът се разхлаждаха във водата и почиваха край морето, без да демонстрират притеснение от присъствието на фотографите. Блум беше заснет без тениска, а неговата приятелка носеше бански костюм, докато двамата разговаряха и прекарваха времето си заедно на тосканското крайбрежие.

Орландо Блум и Луиза Лемел са свързвани романтично от началото на 2026 г. Първата им поява, която предизвика слухове за връзка, беше след финала на Супербоул през февруари. Тогава звездата от „Карибски пирати“ и швейцарската красавица бяха заснети да напускат стадион „Ливайс“ в Калифорния ръка за ръка.

Според свидетели двамата пристигнали заедно на спортното събитие и прекарали вечерта във ВИП ложа в компанията на актьора Джейми Фокс и американския бизнесмен Тод Грейвс. Присъстващи ги описаха като близки и видимо привързани един към друг.

Месец по-късно Блум и Лемел направиха още една сериозна крачка в отношенията си, като заминаха на романтична почивка в родната Швейцария на модела. Те отседнаха в луксозни хотели в Цюрих и край езерото Люцерн, а според източници актьорът се е запознал с част от семейството и приятелите на новата си избраница.

През юни двойката отново беше забелязана в Италия по време на Седмицата на модата в Милано. Блум и Лемел се разходиха заедно из града, макар че моделът не придружи актьора на официалните модни събития, които той посети.

Луиза Лемел е родена и израснала в Цюрих. Тя започва кариерата си в модната индустрия още като тийнейджър и впоследствие работи в Париж, Милано и Лондон, преди да се установи в Ню Йорк. В професионалната си биография има ангажименти за световни марки като L’Oréal, Calvin Klein и Vera Wang. Моделът има и бакалавърска степен по психология.

Новата връзка на Орландо Блум започва след раздялата му с американската певица Кейти Пери. Двамата бяха заедно близо девет години и се сгодиха през февруари 2019 г., но така и не стигнаха до сватба. Те имат дъщеря – Дейзи Дав, и след края на отношенията си обявиха, че основният им приоритет остава съвместното отглеждане на детето.

Преди връзката си с Кейти Пери актьорът беше женен за австралийския супермодел Миранда Кер. От брака им Блум има син – Флин.