Крис Браун е осъден да плати 13 милиона долара на домашна помощница, нахапана от кучето му

Крис Браун беше осъден да плати 13 млн. долара на бившата си домашна помощница, след като през 2020 г. тя беше жестоко нападната от неговото 90-килограмово куче.

Мария Авила спечели делото си срещу изпълнителя на „Yo“, когото обвини в небрежност, след като кавказката му овчарка я нападнала в дома му в Тарзана, Калифорния. Според Billboard кучето е откъснало големи парчета кожа от тялото ѝ и е обезобразило лицето ѝ.

Авила е изнасяла боклука, когато е била нападната. Освен нараняванията по лицето, тя е получила травма на ръката и днес има проблеми с подвижността.

Съдът присъди обезщетения и на съпруга ѝ Оскар Оливо и сестра ѝ Патрисия, които също са били на работа в имота по време на инцидента. Оливо получава 50 000 долара, а Патрисия – 885 000 долара.

Chris Brown goes live on IG and speaks out on the current situation regarding his housekeeper being VIOLENTLY attacked by his dog and having to pay up $13,000,000 in damages



"This sh*t is stupid, it's all her fault"

"I don't get why this peasant deserves 13 Mill" pic.twitter.com/VKhtBO8SPO — Boof (@BoofNewz) July 1, 2026

Според BBC 37-годишният Браун е свидетелствал в съда и е разказал, че е открил Авила неподвижна и „в много кръв“ след нападението.

„Кръвта доста ме изплаши“, заявил изпълнителят пред съдебното жури. Той признал, че е напуснал мястото преди пристигането на спешните екипи, като обяснил, че е последвал съвет на своя мениджър.

Крис Браун твърди, че е искал да избегне медиен шум около инцидента и гласът му да не бъде записан при обаждане на телефон 911.

Певецът е заявил още, че според него Авила носи частична отговорност за случилото се, тъй като била предупредена за кучетата и инструктирана да излиза навън само придружена от охрана. Авила отрича да е получавала подобно предупреждение.

Крис Браун е обяснил пред съда, че е взел кучетата с цел охрана заради случаи, които е определил като ситуации, свързани с преследване от натрапници.

Адвокатът на Патрисия, Майкъл С. Мърфи-младши, приветства решението на съда. „След повече от пет години съдебна битка срещу Крис Браун сме щастливи, че успяхме да постигнем справедливост за нашата клиентка Патрисия“, заяви той пред Billboard. „Радваме се за нея и семейството ѝ след всичко, което преживяха в онзи ужасен ден. За нас беше чест да я представляваме“, добави адвокатът.

Решението идва на фона на други правни проблеми за R&B изпълнителя. През май 2025 г. той беше арестуван във връзка с предполагаем инцидент от 2023 г., при който според обвиненията е ударил музикалния продуцент Ейб Диау по главата с бутилка текила.

Диау заведе дело срещу Крис Браун през 2023 г., като твърди, че певецът му е причинил „тежки и трайни наранявания“.