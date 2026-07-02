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Крис Браун е осъден да плати 13 милиона долара на домашна помощница, нахапана от кучето му

Крис Браун е осъден да плати 13 милиона долара на домашна помощница, нахапана от кучето му

2 Юли, 2026 13:31 1 102 5

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90-килограмовата кавказка овчарка късала парчета кожа от жената и обезобразила лицето ѝ

Крис Браун е осъден да плати 13 милиона долара на домашна помощница, нахапана от кучето му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Крис Браун беше осъден да плати 13 млн. долара на бившата си домашна помощница, след като през 2020 г. тя беше жестоко нападната от неговото 90-килограмово куче.

Мария Авила спечели делото си срещу изпълнителя на „Yo“, когото обвини в небрежност, след като кавказката му овчарка я нападнала в дома му в Тарзана, Калифорния. Според Billboard кучето е откъснало големи парчета кожа от тялото ѝ и е обезобразило лицето ѝ.

Авила е изнасяла боклука, когато е била нападната. Освен нараняванията по лицето, тя е получила травма на ръката и днес има проблеми с подвижността.

Съдът присъди обезщетения и на съпруга ѝ Оскар Оливо и сестра ѝ Патрисия, които също са били на работа в имота по време на инцидента. Оливо получава 50 000 долара, а Патрисия – 885 000 долара.

Според BBC 37-годишният Браун е свидетелствал в съда и е разказал, че е открил Авила неподвижна и „в много кръв“ след нападението.

„Кръвта доста ме изплаши“, заявил изпълнителят пред съдебното жури. Той признал, че е напуснал мястото преди пристигането на спешните екипи, като обяснил, че е последвал съвет на своя мениджър.

Крис Браун твърди, че е искал да избегне медиен шум около инцидента и гласът му да не бъде записан при обаждане на телефон 911.

Певецът е заявил още, че според него Авила носи частична отговорност за случилото се, тъй като била предупредена за кучетата и инструктирана да излиза навън само придружена от охрана. Авила отрича да е получавала подобно предупреждение.

Крис Браун е обяснил пред съда, че е взел кучетата с цел охрана заради случаи, които е определил като ситуации, свързани с преследване от натрапници.

Адвокатът на Патрисия, Майкъл С. Мърфи-младши, приветства решението на съда. „След повече от пет години съдебна битка срещу Крис Браун сме щастливи, че успяхме да постигнем справедливост за нашата клиентка Патрисия“, заяви той пред Billboard. „Радваме се за нея и семейството ѝ след всичко, което преживяха в онзи ужасен ден. За нас беше чест да я представляваме“, добави адвокатът.

Решението идва на фона на други правни проблеми за R&B изпълнителя. През май 2025 г. той беше арестуван във връзка с предполагаем инцидент от 2023 г., при който според обвиненията е ударил музикалния продуцент Ейб Диау по главата с бутилка текила.

Диау заведе дело срещу Крис Браун през 2023 г., като твърди, че певецът му е причинил „тежки и трайни наранявания“.


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  • 2 Голяма Звезда

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    Този шебек който ми се надъхва и ми се прави на Майкъл Джексън , и го играе звезда за подражание на младите като видял какво се случва с Жената разкъсана от кучето , голямата звезда и морален стожер на младежта си бил камшика и ни лик ял , ни лук мирисъл. Голяма м@ймунк@ излезе този. Като стане напечено веднага се н@сир@т.

    13:56 02.07.2026

  • 3 дуловска принцеса

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    джаба ме нахапа в долната част на гърба и му беше по евтино

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    И аз искам да ме ухапе...!?

    14:14 02.07.2026

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    Ще му излезе по-евтино да я поръча.

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