Учените са категорични: Позволете на кучето да спи в леглото ви, ползите са повече от рисковете

Въпросът дали кучето трябва да бъде допускано в леглото продължава да разделя собствениците на домашни любимци. За едни сънят до животното е естествена част от връзката с него, докато други посочват като проблеми нарушен сън, хигиена, козина и шумно дишане.

Според специалисти по поведение на животните универсален отговор няма. В повечето случаи споделянето на леглото може да има ползи както за човека, така и за кучето, но решението трябва да се съобрази със здравето, навиците и поведението на животното, както и с качеството на съня на собственика.

Кога сънят с куче може да бъде полезен

Д-р Жаклин Бойд, специалист по животински науки и консултант по кучешко поведение от Nottingham Trent University, посочва, че много стопани съобщават за по-силна емоционална връзка с домашния любимец, по-ниско усещане за самота и повече социален контакт. При стабилна връзка между човека и животното това може да има положителен ефект върху физическото и психическото състояние и на двете страни.

Част от изследванията, основани на субективна оценка на съня, показват, че някои собственици съобщават за по-добра нощна почивка, когато кучето е до тях. Обяснението може да е свързано с усещането за сигурност, спокойствие, близост и топлина.

Ползи може да има и за самото куче. Много породи са селектирани така, че да търсят близост с хората, включително по време на почивка. Според д-р Бойд съвместният сън може да помогне на животни, които са тревожни, чувствителни към определени стимули или силно привързани към стопаните си.

Експертите подчертават, че няма доказателства, че допускането на кучето в леглото само по себе си води до тревожност при раздяла. Когато се прави при ясни правила, то може да укрепи връзката между човека и животното. Хигиенните рискове също могат да бъдат ограничени чрез редовно къпане и разресване на кучето, обезпаразитяване, почистване на лапите и честа смяна на спалното бельо.

Кога е по-добре кучето да спи отделно

Практиката не е подходяща за всяко домакинство. Кучета не бива да спят в легло с малки деца без надзор, тъй като съществува риск от случайни драскотини, притискане или нараняване. Внимание е необходимо и при много дребни, възрастни или болни кучета, които могат да се наранят при скачане от леглото или при неволно движение на стопанина по време на сън.

Поведенческите проблеми също са важен фактор. Кинологът Тод Лангстън от Packlife K-9 Behavior Solutions обяснява, че леглото може да „усили“ вече съществуващата динамика между кучето и човека. Ако животното е спокойно, добре обучено и приема граници, споделеният сън може да бъде положителен. Ако обаче кучето е настоятелно, агресивно, териториално или проявява собственическо поведение, достъпът до леглото може да засили тези проблеми.

Затова специалистите препоръчват контролът да остава у стопанина. Кучето не трябва само да решава кога да се качва и слиза. Добра практика е човекът първо да легне, а животното да бъде поканено след команда. То трябва да може да слезе от леглото при поискване, без съпротива или агресивна реакция.

Най-сериозният практически проблем остава сънят. Макар много хора да усещат емоционална полза, обективните измервания често показват повече събуждания и по-фрагментиран сън, когато кучето спи в леглото. Това е особено валидно при големи породи, неспокойни животни, хъркане или ограничено пространство.

Д-р Рената Рома, изследовател в областта на взаимодействието между хора и животни, отбелязва, че хората и кучетата имат различни модели на сън. Кучетата обикновено спят на по-кратки цикли и се будят по-често, докато хората се нуждаят от по-дълъг и непрекъснат сън. Повтарящите се прекъсвания могат с времето да се отразят на паметта, настроението и общото здравословно състояние.

Ако присъствието на кучето носи спокойствие и не нарушава почивката, оставете домашния любимец да се радва на компанията ви. Ако обаче причинява недоспиване, алергии, конфликти или проблеми с поведението, отделното легло за домашния любимец е по-доброто решение.