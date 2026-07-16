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Алек Болдуин разгневи феновете с "егоистично" ВИДЕО след смъртта на Сам Нийл

Алек Болдуин разгневи феновете с "егоистично" ВИДЕО след смъртта на Сам Нийл

16 Юли, 2026 11:46 1 008 4

  • алек болдуин-
  • сам нийл-
  • видео-
  • егоистично

Актьорът бе брутално критикуван в мрежите, че е превърнал почитта към покойния си колега в разказ за себе си

Алек Болдуин разгневи феновете с "егоистично" ВИДЕО след смъртта на Сам Нийл - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 юли на 78-годишна възраст почина легендарният актьор от "Джурасик парк" Сам Нийл. Часове след тъжната вест обаче, в социалните мрежи избухна грандиозен скандал, в центъра на който се оказа холивудската звезда Алек Болдуин.

Болдуин публикува триминутно видео в своя личен профил в Инстаграм, с което уж трябваше да почете паметта на Нийл, с когото си партнираха в класиката от 1990 г. "Ловът за Червения октомври". Вместо това обаче, 68-годишният актьор отдели едва 15 секунди за покойния си колега, а през останалото време разказваше лични спомени за собствената си кариера и заснемането на филма.

Реакциите не закъсняха. Както съобщава Page Six, стотици потребители в платформата X (бившия Туитър) нападнаха Болдуин с обвинения в нарцисизъм. "Класически Болдуин – успява да превърне дори смъртта на една легенда в история за самия себе си", гласи един от най-популярните коментари. Официалното изявление на семейството на Сам Нийл, цитирано от Би Би Си, потвърждава, че актьорът е си отишъл внезапно, но заобиколен от най-близките си хора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докладвам проблем

    4 0 Отговор
    Защо е толкова бавен сайта днес, Маринова ?

    Коментиран от #4

    11:49 16.07.2026

  • 2 Сила

    6 0 Отговор
    Щото не са попадали на професионалните БГ оплаквачки на нашенски публични личности ....
    Реклама и PR на книги , театрални постановки , "творчески проекти " , заведения и откровено и директно продуктови позициониране на секви глупости ....
    В сутрешните блокове и "лайф - стайл " предаванията за скучаещи домакини и квартални селски пръчки ...

    11:53 16.07.2026

  • 3 Механик

    2 1 Отговор
    В тия огромни торби под очите да не би да се плиска бърбън? Или са от плач по невинните деца на Палестина, дето ги убива родата му ?

    12:15 16.07.2026

  • 4 ШОТО дейта центровете

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Докладвам проблем":

    ИЗСМУКАХА ТОКА И ВОДАТА......

    13:06 16.07.2026