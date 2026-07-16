Алек Болдуин разгневи феновете с "егоистично" ВИДЕО след смъртта на Сам Нийл

На 13 юли на 78-годишна възраст почина легендарният актьор от "Джурасик парк" Сам Нийл. Часове след тъжната вест обаче, в социалните мрежи избухна грандиозен скандал, в центъра на който се оказа холивудската звезда Алек Болдуин.
Болдуин публикува триминутно видео в своя личен профил в Инстаграм, с което уж трябваше да почете паметта на Нийл, с когото си партнираха в класиката от 1990 г. "Ловът за Червения октомври". Вместо това обаче, 68-годишният актьор отдели едва 15 секунди за покойния си колега, а през останалото време разказваше лични спомени за собствената си кариера и заснемането на филма.
Реакциите не закъсняха. Както съобщава Page Six, стотици потребители в платформата X (бившия Туитър) нападнаха Болдуин с обвинения в нарцисизъм. "Класически Болдуин – успява да превърне дори смъртта на една легенда в история за самия себе си", гласи един от най-популярните коментари. Официалното изявление на семейството на Сам Нийл, цитирано от Би Би Си, потвърждава, че актьорът е си отишъл внезапно, но заобиколен от най-близките си хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Докладвам проблем
Коментиран от #4
11:49 16.07.2026
2 Сила
Реклама и PR на книги , театрални постановки , "творчески проекти " , заведения и откровено и директно продуктови позициониране на секви глупости ....
В сутрешните блокове и "лайф - стайл " предаванията за скучаещи домакини и квартални селски пръчки ...
11:53 16.07.2026
3 Механик
12:15 16.07.2026
4 ШОТО дейта центровете
До коментар #1 от "Докладвам проблем":ИЗСМУКАХА ТОКА И ВОДАТА......
13:06 16.07.2026