Паелята е кулинарния фокус на фестивала SOLE в Бургас

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Интуицията Ви ще Ви помага да усещате правилния момент за действие и правилните хора около себе си. Денят е подходящ за близки отношения, творчество и занимания, които Ви носят удоволствие. До обяд ще усещате прилив на енергия и желание да направите нещо полезно или красиво. Следобедът ще постави по-голям акцент върху партньорствата и личните разговори. Вечерта е чудесна за уют, нежност и емоционална близост.

Водолей (21.01 - 19.02) Практичните задачи ще вървят по-леко, отколкото очаквате, особено ако не се разпилявате между прекалено много идеи. До обяд ще имате достатъчно енергия да подредите ангажиментите си и да приключите с нещо полезно. Денят е подходящ за грижа за здравето, режима и личния комфорт. Следобедът постепенно ще насочи вниманието Ви към отношенията и нуждата от повече хармония. Вечерта носи спокойствие и приятни разговори.

Козирог (23.12 - 20.01) Хората около Вас ще имат по-силно влияние върху настроението и решенията Ви днес. До обяд ще се чувствате стабилни и уверени в разговорите и общите планове. Денят е подходящ за срещи, обсъждане на бъдещи идеи и подреждане на важни отношения. Следобедът ще внесе повече мекота и желание за близост. Вечерта е чудесна за спокойна атмосфера и споделено време с човек, на когото имате доверие.

Стрелец (23.11 - 22.12) По-дълбоките теми и важните разговори ще Ви привличат повече от обичайното днес. До обяд ще успявате уверено да се справяте с практични задачи и въпроси, които изискват решителност. Денят е подходящ да подредите лични или финансови планове без излишно напрежение. Следобедът ще Ви направи по-чувствителни към искреността в отношенията. Вечерта е добра за доверителен разговор и емоционално разтоварване.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят ще Ви донесе повече увереност в собствените решения и по-ясен поглед към бъдещите Ви планове. До обяд ще усещате прилив на енергия и желание да действате активно. Разговорите с хора, които мислят сходно на Вас, ще бъдат особено полезни и вдъхновяващи. Следобедът носи по-леко настроение и желание за повече свобода. Вечерта е подходяща за споделяне на идеи, мечти и планове.

Везни (24.09 - 23.10) Красивата и спокойна атмосфера ще бъде особено важна за Вас днес. Ще предпочитате да прекарвате време с хора, които Ви носят лекота и добро настроение. До обяд ще успявате лесно да подредите задачите си и да избегнете излишно напрежение. Следобедът ще насочи вниманието Ви към по-сериозни теми, свързани с бъдещи цели или професионални планове. Вечерта е добра за баланс между почивка и приятна компания.

Дева (24.08 - 23.09) Подреденият ритъм на деня ще Ви помогне да се чувствате уверени и спокойни. До обяд ще имате достатъчно енергия да свършите нещо важно или да организирате плановете си по най-добрия начин. Хората около Вас ще оценяват практичния Ви подход и готовността Ви да съдействате. Следобедът носи повече внимание към приятелства и общи идеи. Вечерта е подходяща за леки разговори и приятно усещане за хармония.

Лъв (24.07 - 23.08) Някои ситуации днес ще Ви подтикнат да забавите темпото и да обърнете повече внимание на вътрешния си свят. До обяд ще успявате спокойно да се справяте с ежедневни задачи и дребни ангажименти. Денят е подходящ за почивка, подреждане на мисли и грижа за личния комфорт. Следобедът ще Ви направи по-чувствителни към атмосферата около Вас. Вечерта е добра за тиха компания и възстановяване на силите.

Рак (22.06 - 23.07) Навлизането на Слънцето във Вашия знак поставя началото на по-важен и личен период за Вас. Ще усещате прилив на енергия, увереност и желание да обърнете повече внимание на собствените си нужди. Денят е подходящ за нови намерения, срещи и решения, които Ви доближават до това, което искате истински. До обяд ще действате уверено и практично. Вечерта е чудесна за приятни емоции и споделено време с близки хора.

Близнаци (22.05 - 21.06) Мислите Ви ще бъдат насочени към дома, семейството и темите, които Ви носят усещане за сигурност. Денят е подходящ за подреждане, кратки срещи или спокойни разговори с близки хора. До обяд ще се справяте лесно с практични задачи и организационни въпроси. Слънцето постепенно започва да измества вниманието Ви към по-стабилни и конкретни цели. Вечерта носи усещане за спокойствие и вътрешен баланс.

Телец (21.04 - 21.05) Спокойният тон на деня ще Ви помогне да се насладите на малките удоволствия без чувство за бързане. До обяд ще имате достатъчно енергия да свършите нещо полезно и едновременно с това да запазите доброто си настроение. Денят е подходящ за творчество, любими занимания и срещи с хора, които Ви действат вдъхновяващо. Следобедът носи повече мекота и желание за близост. Вечерта е чудесна за хубава храна, музика и приятни разговори.