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Паелята е кулинарния фокус на фестивала SOLE в Бургас

Паелята е кулинарния фокус на фестивала SOLE в Бургас

21 Юни, 2026 16:20 484 9

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  • бургас

Бургас е домакин на второто издание на фестивала на испанската култура

Паелята е кулинарния фокус на фестивала SOLE в Бургас - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Бургас е домакин на второто издание на фестивала на испанската култура. Посетителите ще имат възможността да наблюдават приготвянето на паеля на живо.

А финалният кръг ще определи българския представител за участие в световната купа по паеля, уточнява Нова телевизия.

Ник Тодоров е първият представител на страната ни и организатор. „Най-вкусната паеля тази година се надявам да бъде приготвена тук. В 11:00 часа започва националният финал. 9 души от цяла България ще се състезават за шампион на България и да представят страната във Валенсия на 20 септември”, посочи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е те

    1 1 Отговор
    Това колко е гадно! Пробвал съм го на няколко места в самата Испания - няма такъв бъркоч!

    16:23 21.06.2026

  • 2 не няма

    2 1 Отговор
    Това няма даже да го помириша...Повръщано...Нашата кухня има много хубави ястия, особено постни, по-леки...това е наистина един миризлив бъркоч.

    Коментиран от #9

    16:33 21.06.2026

  • 3 Механик

    3 0 Отговор
    Поне да бяхте си дали труда да поясните какво е това "паеля"!
    Ми, не сме длъжни да знаем тия неща.

    Коментиран от #7

    16:38 21.06.2026

  • 4 Ъъъ

    1 0 Отговор
    Нерде Испания, нерде Бургас!? 🙄

    16:38 21.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Балкантурист

    0 1 Отговор
    Да бяха поръсили отгоре с царевица.

    16:49 21.06.2026

  • 7 Може да е и вкусна

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Има различни видове паеля. Общото между тях е, че съдържат ориз, различни зеленчуци и месо. Някои разновидности се консумират с лъжица, а други, като например т.нар. "пържена паеля" се консумират с вилица.

    16:49 21.06.2026

  • 8 Чао

    0 2 Отговор
    Обичам паела с морски дарове.

    16:53 21.06.2026

  • 9 Да долу горе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "не няма":

    Долу горе е така, паелята е испанския аналог на банска капама- всичко в кюпа, бъркоч и после драйфус

    17:05 21.06.2026