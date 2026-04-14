"Ергенът" Стоян взима най-трудното си решение, а новият Ерген влиза "под прикритие" (СНИМКИ)

„Ергенът“ продължава и тази седмица с три нови епизода във вторник, сряда и четвъртък от 20:00 ч. по bTV. Още тази вечер (14 април) зрителите ще станат свидетели на неочакваното отсъствие на Стоян, което ще породи въпроси, съмнения и напрежение сред дамите в имението. Неговото внезапно оттегляне от динамиката на любовния формат ще отключи поредица от емоционални реакции и дори обида и ще постави под съмнение развитието на вече изградени взаимоотношения. Какви са причините за прецедентния ход от страна на Стоян, предстои да стане ясно само в ефира на bTV и онлайн на VOYO.

Междувременно, момичетата ще разберат доколко могат да се чувстват спокойни, ако тръгнат на път с Кристиян или с Марин. Двамата ергени ще се впуснат в състезание по смяна на спукана гума. Този, който се справи най-бързо, печели и получава правото пръв да избере своята индивидуална среща за деня, както и дамата, с която да я сподели. Най-добрият „гумаджия“ ще може да избира и между два варианта за романтично уединение – тузарска разходка с катамаран или среща в компанията на кафирците – шриланци с африкански корени, чиято култура е смесица между история, музика и неудържима енергия.

Тази вечер от 20:00 ч. по bTV зрителите ще станат свидетели и на дългоочакваната поява на четвъртия „ерген“ в най-романтичното телевизионно приключение – видеографът и авантюрист Георги Гатев. Той ще прекрачи прага на имението на любовта първоначално в ролята на „ерген под прикритие“, като истинската му роля ще остане в тайна за дамите. Дали наблюдателността му зад обектива ще му помогне да изгради първоначални впечатления за всяка от тях?

Признанието на Гатев, че влиза в динамиката на формата за едно конкретно момиче, което вече е привлякло вниманието му, обещава да пренареди картите в имението на любовта. Коя е фаворитката му и ще се окаже ли взаимно това привличане, зрителите предстои да разберат само по bTV и онлайн на VOYO. Като нов „ерген“, още същата вечер Георги ще получи привилегията да отправи покана към момиче по негов избор за романтична вечеря.

Паралелно с това, сериозни емоционални сътресения предстоят и за Кристиян, чийто неочакван разрив с Елеонора ще постави под въпрос досегашната стабилност в отношенията им. В опит да преосмисли чувствата си, той ще насочи вниманието си към други две дами, с една от които ще стигне до гореща страстна целувка. Как ще реагира Елеонора, когато разбере, че е била „предадена“?

По време на вечерния коктейл Наум „ще извади още една бомба от джоба си“, за която никой в имението до този момент не е подозирал. Церемонията на Розата ще бъде белязана от трудни решения, категорични заявки и неочаквани откази, които ще изправят и ергените, и дамите пред съдбоносните избори.