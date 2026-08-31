Стартира "Ергенът: Любов в рая": Млади мъже и зрели жени влязоха в търсене на любовта

19 колоритни участници - 9 млади мъже до 28 години и 10 уверени в себе си жени, почти всички над 30, влязоха във вилата, готови да се впуснат в едно по-различно приключение, пише dir.bg.
Сред тях е инфлуенсърката Ивка Бейбе, както и познатите на зрителите дами, участвали в предишни сезони на "Ергенът" - Силви, Габи и Деси.
Дамите впечатлиха със силно изразена индивидуалност и самочувствие, а младите мъже бързо разбраха, че този път възрастта няма да бъде просто число.
Първа във вилата влезе Деси, която веднага привлече вниманието с провокативното си поведение.
Тя пя, позира с банани, коментира тялото си и без притеснение заяви, че младите мъже я харесват, а сред причините ѝ за участие е намирането на "финансова обезпеченост". "Аз съм цяла програма", обяви Деси.
След нея във вилата влезе Йордан, който се представи като "Сливенския Джеймс Бонд". Той директно се насочи към Деси с думите: "Много ми е важно да ти знам възрастта". След като разбра годините ѝ, заяви, че е по-стара от майка му и че не иска да я докосва.
Деси пък отсече: "Това е първата и последната ни среща". В синхрон Йордан призна: "Аз си мислех, че е някакъв пранк с такава лелка." Срещата им обаче не мина без комични моменти. Деси започна да поправя начина, по който той говори, забрани му да пие алкохол и дори го изпита за химичната формула на алкохола.
Йордан не скри негативното си отношение към по-зрелите жени и дори попита водещата Райна: "Ще вкарате млади жени, нали?". В разговор с нея той заяви: "Не харесвам лелки", а след това призна: "Имам фобия от дърти и дебели жени. Като видя възрастна жена се притеснявам и се чувствам некомфортно". Според него жените, които харесват по-млади мъже, са "незадоволени и много отчаяни". Той дори измисли стратегия да прекарва времето си във фитнеса, защото "дебелите жени не стъпват там".
Въпросът за възрастта се превърна в една от основните теми и при появата на останалите участнички. Йордан беше силно впечатлен от Илиана и предположи, че е на 24 години, докато всъщност тя е на 41. Той дори реши, че ако я напие, ще му бъде по-лесно да се сближат, но Илиана започна да го избягва. Станислава пък притеснена от въпроса на колко е години, излъга, че е на 26, макар да е на 34 години.
Не всички мъже обаче бяха притеснени от възрастта на дамите.
Първи интерес се появи между Дани и Ашкар. Йордан пък насочи вниманието си към Цвета, която му изглеждала на около 20 години, въпреки че тя всъщност е на 37. Той я намира за привлекателна, но междувременно Цвета усети привличане към Салех. Тя го определи като красив, с хубави очи и излъчване на модел. Салех също призна, че я харесва и иска да продължи комуникацията с нея.
Ивка пък избра по-различен начин да привлече вниманието на момчетата, като им приготви коктейли и ги кръсти на свое име. "Първият път го пиеш, втория се жениш", обеща тя.
Сред неловките моменти на вечерта беше и гафът на Александър, който без да иска нарече Ралица "дебела". Междувременно Ивка и Влади успяха да останат насаме и да поговорят, давайки заявка за възможно сближаване между тях.
Още първият епизод на горещото риалити показа, че новият сезон няма да спести нито провокации, нито флирт, нито напрежение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 джаба блеефски
07:34 31.08.2026
2 фен на сидеров
07:34 31.08.2026
3 Дзак
07:35 31.08.2026
4 моля моля
Коментиран от #11
07:35 31.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ПОРНО С БАБИ ПО БТВ
07:45 31.08.2026
7 авантгард
07:46 31.08.2026
8 Уау
07:47 31.08.2026
9 Уау
07:48 31.08.2026
10 започна се
07:51 31.08.2026
11 Новичок
До коментар #4 от "моля моля":Нещо с ония Иван и Андрей ли е ? С подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.До вчера рекламира казина и хазарт.Пфу...
07:55 31.08.2026
12 Aлфа Bълкът
07:57 31.08.2026