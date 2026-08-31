Стартира "Ергенът: Любов в рая": Млади мъже и зрели жени влязоха в търсене на любовта

19 колоритни участници - 9 млади мъже до 28 години и 10 уверени в себе си жени, почти всички над 30, влязоха във вилата, готови да се впуснат в едно по-различно приключение, пише dir.bg.

Сред тях е инфлуенсърката Ивка Бейбе, както и познатите на зрителите дами, участвали в предишни сезони на "Ергенът" - Силви, Габи и Деси.

Дамите впечатлиха със силно изразена индивидуалност и самочувствие, а младите мъже бързо разбраха, че този път възрастта няма да бъде просто число.

Първа във вилата влезе Деси, която веднага привлече вниманието с провокативното си поведение.

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Тя пя, позира с банани, коментира тялото си и без притеснение заяви, че младите мъже я харесват, а сред причините ѝ за участие е намирането на "финансова обезпеченост". "Аз съм цяла програма", обяви Деси.

След нея във вилата влезе Йордан, който се представи като "Сливенския Джеймс Бонд". Той директно се насочи към Деси с думите: "Много ми е важно да ти знам възрастта". След като разбра годините ѝ, заяви, че е по-стара от майка му и че не иска да я докосва.

Деси пък отсече: "Това е първата и последната ни среща". В синхрон Йордан призна: "Аз си мислех, че е някакъв пранк с такава лелка." Срещата им обаче не мина без комични моменти. Деси започна да поправя начина, по който той говори, забрани му да пие алкохол и дори го изпита за химичната формула на алкохола.

Йордан не скри негативното си отношение към по-зрелите жени и дори попита водещата Райна: "Ще вкарате млади жени, нали?". В разговор с нея той заяви: "Не харесвам лелки", а след това призна: "Имам фобия от дърти и дебели жени. Като видя възрастна жена се притеснявам и се чувствам некомфортно". Според него жените, които харесват по-млади мъже, са "незадоволени и много отчаяни". Той дори измисли стратегия да прекарва времето си във фитнеса, защото "дебелите жени не стъпват там".

Въпросът за възрастта се превърна в една от основните теми и при появата на останалите участнички. Йордан беше силно впечатлен от Илиана и предположи, че е на 24 години, докато всъщност тя е на 41. Той дори реши, че ако я напие, ще му бъде по-лесно да се сближат, но Илиана започна да го избягва. Станислава пък притеснена от въпроса на колко е години, излъга, че е на 26, макар да е на 34 години.

Не всички мъже обаче бяха притеснени от възрастта на дамите.

Първи интерес се появи между Дани и Ашкар. Йордан пък насочи вниманието си към Цвета, която му изглеждала на около 20 години, въпреки че тя всъщност е на 37. Той я намира за привлекателна, но междувременно Цвета усети привличане към Салех. Тя го определи като красив, с хубави очи и излъчване на модел. Салех също призна, че я харесва и иска да продължи комуникацията с нея.

Ивка пък избра по-различен начин да привлече вниманието на момчетата, като им приготви коктейли и ги кръсти на свое име. "Първият път го пиеш, втория се жениш", обеща тя.

Сред неловките моменти на вечерта беше и гафът на Александър, който без да иска нарече Ралица "дебела". Междувременно Ивка и Влади успяха да останат насаме и да поговорят, давайки заявка за възможно сближаване между тях.

Още първият епизод на горещото риалити показа, че новият сезон няма да спести нито провокации, нито флирт, нито напрежение.