"Ергенът" Стоян заведе майка си на море (СНИМКА)

Ексцентричният Ерген Стоян Димов от последния сезон на „Ергенът“ очевидно е сложил на пауза любовните трепети след участието си в романтичното шоу, където се оказа първият Ерген, изгонен от дамите и е заминал на лятна почивка в компанията на най-близката си жена в живота си – своята майка.
Бившият участник в риалити формата сподели кадър от морето, на който се е разположил удобно на шезлонг с лаптоп в ръце. Майка му Елена не пропусна да пусне шеговит коментар за романтичния му статус: „Девойка няма, затова на море с мама... така ако продължава, май няма и да има“.
Стоян не остана длъжен и прие закачката с чувство за хумор. „Здраве да е, мамо, ти поне се грижиш за мен“, отвърна шеговито колоритният адвокат.
След края на „Ергенът“ Стоян не е показал публично нова жена до себе си. Съдейки по шегите на майка му, любовният му живот не се радва на много активност, но за сметка на това пък той е доста активен в социалните мрежи, където продължава да се радва на популярност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тяака ли,
13:43 25.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
13:48 25.08.2026
3 Един мъж
Ама нема мама, нема тате бе, когато избереш някоя жена, семейството ти ще е с нея, не с мама!!!
13:58 25.08.2026
4 пошлите предавания
13:58 25.08.2026
5 Механик
Кой ги гледа тия щуротии? Колко трябва да му е мозъка на човек, за да се изнтереува от тоя плешо?
14:02 25.08.2026
6 Цъцъ
14:09 25.08.2026
7 дърт мyкан ама още ходи с мама на море
14:21 25.08.2026