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"Ергенът" Стоян заведе майка си на море (СНИМКА)

"Ергенът" Стоян заведе майка си на море (СНИМКА)

25 Август, 2026 13:29 777 7

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  • стоян димов-
  • море-
  • почивка-
  • лято

„Девойка няма, затова на море с мама...", написа майката на 30-годишния мъж

"Ергенът" Стоян заведе майка си на море (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ексцентричният Ерген Стоян Димов от последния сезон на „Ергенът“ очевидно е сложил на пауза любовните трепети след участието си в романтичното шоу, където се оказа първият Ерген, изгонен от дамите и е заминал на лятна почивка в компанията на най-близката си жена в живота си – своята майка.

Бившият участник в риалити формата сподели кадър от морето, на който се е разположил удобно на шезлонг с лаптоп в ръце. Майка му Елена не пропусна да пусне шеговит коментар за романтичния му статус: „Девойка няма, затова на море с мама... така ако продължава, май няма и да има“.

Стоян не остана длъжен и прие закачката с чувство за хумор. „Здраве да е, мамо, ти поне се грижиш за мен“, отвърна шеговито колоритният адвокат.

След края на „Ергенът“ Стоян не е показал публично нова жена до себе си. Съдейки по шегите на майка му, любовният му живот не се радва на много активност, но за сметка на това пък той е доста активен в социалните мрежи, където продължава да се радва на популярност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Тяака ли,

    6 0 Отговор
    Ами добре ,сега пишете за женения Драган какво е направил, после за момата и т.н.

    13:43 25.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    7 0 Отговор
    ми той обратен ма

    13:48 25.08.2026

  • 3 Един мъж

    7 1 Отговор
    Егати и льольовците им се налага на жените да търпят!!! Яде много, гледа лошо, и накрая - на море с мама!!!
    Ама нема мама, нема тате бе, когато избереш някоя жена, семейството ти ще е с нея, не с мама!!!

    13:58 25.08.2026

  • 4 пошлите предавания

    3 0 Отговор
    на дпс-гроб тв са за малоумници

    13:58 25.08.2026

  • 5 Механик

    3 0 Отговор
    Мамин сладък неудачник. Не може да се уреди с моме и ходи с мама на море.
    Кой ги гледа тия щуротии? Колко трябва да му е мозъка на човек, за да се изнтереува от тоя плешо?

    14:02 25.08.2026

  • 6 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Чикименто моменто😅

    14:09 25.08.2026

  • 7 дърт мyкан ама още ходи с мама на море

    1 0 Отговор
    сигурно още спи с мама в един креват... е няма как да си намери жена таков

    14:21 25.08.2026