Рекорд на Гинес: 20 000 души седнаха на най-дългата маса в света в Румъния

Румъния постави нов световен рекорд на Гинес с маса с дължина 5 055 метра, изградена от рециклируеми материали в центъра на Букурещ. Около 20 000 души се събраха на 12 септември на булевард „Унирий“ и площад „Конституцията“, пред внушителната сграда на румънския парламент.
Организаторът Bloom The World получи официален сертификат от Guinness World Records за „най-дълга маса, направена от рециклирани материали“. Първоначалният план беше съоръжението да достигне около 5,4-5,5 километра, но официално измерената за рекорда дължина е 5 055 метра.
Събитието „Masa care Unește“, или „Масата, която обединява“, събра жители от различни части на Румъния и гости от чужбина. За участниците бяха приготвени около 20 000 порции и повече от пет тона храна, включително традиционни ястия, хляб, плодове и десерти. Приготвянето е извършено с помощта на местната хранителна банка в Сектор 6 и десетки доброволци, а останалата неизползвана храна е предвидена за хора и общности в нужда.
Рекордът в Букурещ подобрява значително предишното постижение на същата организация. През септември 2025 г. в Алба Юлия Bloom The World изгради маса с официално измерена дължина 2 782,968 метра, около която се събраха приблизително 10 000 души.
Тазгодишната инициатива имаше и конкретна благотворителна цел. Даренията са предназначени за изграждането на първата специализирана болница по детска психиатрия в Румъния, която ще бъде част от клиничната психиатрична болница „Проф. д-р Александру Обрегия“ в Букурещ.
Проектът предвижда пететажна сграда с площ около 3 900 квадратни метра, кабинети, помещения за терапия и специализирани зони за лечение на зависимости при подрастващи. Очакваната стойност е около 16,5 млн. евро, като финансирането се набира основно чрез частни дарения и спонсорства. Завършването е планирано за 2027 г.
Според организаторите новото лечебно заведение ще може да обслужва повече от 5 700 деца годишно. Данни, цитирани от Associated Press, показват и мащаба на проблема: броят на тежките психични разстройства сред деца и младежи в Румъния е нараснал от 3 839 случая през 2018 г. до над 5 600 през 2024 г.
Инициативата превърна опита за световен рекорд в една от най-мащабните обществени акции в Букурещ през тази година, съчетавайки общностно събитие, устойчивост и набиране на средства за детското психично здраве.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Папа Мамулеску
20:30 13.09.2026
2 Обединение
има обединение.
20:33 13.09.2026