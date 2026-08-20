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Най-тежките пожари у нас и първите огнеборци

Най-тежките пожари у нас и първите огнеборци

20 Август, 2026 10:47 328 1

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  • огнеборци-
  • борба с огъня

Исторически бедствия раждат съвременната пожарна команда

Най-тежките пожари у нас и първите огнеборци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Големите стихии в историята на България оставят дълбоки следи в паметта на нацията, но и полагат основите на организираната борба с огъня. През годините неочаквани бедствия изпепеляват цели градове, което налага бързото създаване на специализирани служби. Ето кои са най-тежките пожари в историята на страната и как се ражда българската противопожарна служба.

Черният летопис: Най-големите пожари в България

Преди създаването на модерната пожарна отбрана, огънят често е унищожавал цели селища поради дървеното строителство и липсата на техника:

  • Пожарът в Котел (1894 г.): Това е едно от най-черните събития в българската история. Огненият ад изпепелява близо 4/5 от града. Унищожени са над 1400 сгради, включително ценни възрожденски къщи, училища и библиотеки. На крака остава само махалата „Галата“.
  • Големият пожар в Стара Загора (1877 г.): По време на Руско-турската война градът е опожарен почти до основи от османските войски. Това трагично събитие изисква пълно преустройство на града по-късно, като се залага на прави, широки улици за предотвратяване на подобни стихии.
  • Пожарът в софийския цирк (1983 г.): В по-новата ни история софийският държавен цирк изгаря напълно за броени минути. Инцидентът остава като един от най-ярките и тежки градски пожари по времето на социализма.
  • Стихиите в Сакар и Странджа (2000 и 2007 г.): Горските пожари в тези региони изпепелиха десетки хиляди декари гори, унищожиха къщи и застрашиха цели села, очертавайки климатичните предизвикателства на новото време.

Раждането на противопожарните служби у нас

Осъзнаването на нуждата от организирана защита води до важни исторически стъпки:

  • Първата пожарна команда (1878 г.): Непосредствено след Освобождението, през юли 1878 г., в София се създава първата доброволна пожарна команда. Нейната техника е била изключително примитивна – каруци с бурета с вода, ръчни помпи, брадви и стълби.
  • Законът от 1931 година: Важен крайъгълен камък е приемането на Закона за пожарната защита, който превръща пожарната отбрана в държавна структура със строго разписани правила и бюджет.
  • Юрий Захарчук – Рицарят на огнеборците: Големият възход на софийската пожарна команда е свързан с името на Юрий Захарчук. Назначен за командир през 1923 г., той ръководи службата в продължение на две десетилетия, модернизира техниката и превръща столичната пожарна в една от най-добрите в Европа за онова време.


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  • 1 Русофил

    2 1 Отговор
    Ако имахме поне един Ил-76, дето хвърля цяло езеро върху пожара, щеше да е добре.

    10:53 20.08.2026