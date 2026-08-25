Мария Бакалова дава гласа си на новата коледна анимация Margie Claus

Българската актриса Мария Бакалова ще бъде част от звездния актьорски състав на новата анимация „Margie Claus“ на Warner Bros. Pictures Animation, чиято световна премиера е насрочена за 12 ноември 2027 г. Проектът събира някои от най-разпознаваемите имена в съвременната комедия, киното и телевизията.

Мария Бакалова ще участва в озвучаването заедно с Мелиса Маккарти, която ще бъде гласът на главната героиня Марджи Клаус, и носителката на „Оскар“ Октавия Спенсър. Към тях се присъединяват комикът Джим Гафиган като Дядо Коледа и актьорът Андрю Скот като Джак Фрост. В състава са още Ани Мумоло, Джорджет Фалконе, Гари Фармър, Луис Херардо Мендес, Седрик Ярброу и Коул Ескола.

Мария Бакалова потвърди участието си и в социалните мрежи, като написа, че е щастлива най-накрая да сподели новината и определи възможността да работи с този актьорски състав като изключително вълнуваща.

„Margie Claus“ е режисиран от Кърк ДеМико, познат с работата си по „Семейство Круд“ и „Vivo“. Сценарият е написан от Бен Фалконе и Деймън Джоунс, а една от по-интересните страни на проекта е музиката. Оригиналните песни са създадени и продуцирани от носителката на „Грами“ Меган Трейнър заедно с Фалконе и Джоунс.

Историята започва с изчезването на Дядо Коледа в навечерието на Коледа. Неговата съпруга Марджи решава сама да го открие, като изважда от употреба вековна шейна, събира неопитен спасителен екип и се отправя към Южния полюс. Филмът е замислен като комбинация от семейна комедия, екшън и музикално приключение.

Мелиса Маккарти, която е и продуцент на филма чрез компанията On the Day Productions, описва историята като разказ за хората, които остават до най-близките си по време на празниците, и за идеята, че човек не трябва да бъде съвършен, за да бъде обичан. Сред продуцентите е и Мишел Л. М. Уонг, носителка на „Оскар“ за „KPop Demon Hunters“.

За Мария Бакалова участието в „Margie Claus“ е още една стъпка в развитието ѝ като гласова актриса. Българската звезда вече има сериозен опит в големи международни продукции, включително като гласа на Космо в „Пазители на Галактиката Vol. 3“, а през 2025 г. участва и в анимацията „Лошите момчета 2“.

Кариерата на Мария Бакалова продължава да се развива едновременно в авторското и комерсиалното кино. След номинацията ѝ за „Оскар“ за „Борат 2“ тя участва в „Bodies Bodies Bodies“, „The Apprentice“ и редица международни проекти, а през август 2026 г. Vogue Italia я определи като една от българските актриси, които все по-уверено затвърждават присъствието си в Холивуд.