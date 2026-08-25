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Мария Бакалова дава гласа си на новата коледна анимация Margie Claus

Мария Бакалова дава гласа си на новата коледна анимация Margie Claus

25 Август, 2026 09:58 609 9

  • мария бакалова-
  • актриса-
  • коледен филм-
  • анимационен филм-
  • озвучаване

Тя ще си партнира с холивудски звезден актьорски състав

Мария Бакалова дава гласа си на новата коледна анимация Margie Claus - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българската актриса Мария Бакалова ще бъде част от звездния актьорски състав на новата анимация „Margie Claus“ на Warner Bros. Pictures Animation, чиято световна премиера е насрочена за 12 ноември 2027 г. Проектът събира някои от най-разпознаваемите имена в съвременната комедия, киното и телевизията.

Мария Бакалова ще участва в озвучаването заедно с Мелиса Маккарти, която ще бъде гласът на главната героиня Марджи Клаус, и носителката на „Оскар“ Октавия Спенсър. Към тях се присъединяват комикът Джим Гафиган като Дядо Коледа и актьорът Андрю Скот като Джак Фрост. В състава са още Ани Мумоло, Джорджет Фалконе, Гари Фармър, Луис Херардо Мендес, Седрик Ярброу и Коул Ескола.

Мария Бакалова потвърди участието си и в социалните мрежи, като написа, че е щастлива най-накрая да сподели новината и определи възможността да работи с този актьорски състав като изключително вълнуваща.

„Margie Claus“ е режисиран от Кърк ДеМико, познат с работата си по „Семейство Круд“ и „Vivo“. Сценарият е написан от Бен Фалконе и Деймън Джоунс, а една от по-интересните страни на проекта е музиката. Оригиналните песни са създадени и продуцирани от носителката на „Грами“ Меган Трейнър заедно с Фалконе и Джоунс.

Историята започва с изчезването на Дядо Коледа в навечерието на Коледа. Неговата съпруга Марджи решава сама да го открие, като изважда от употреба вековна шейна, събира неопитен спасителен екип и се отправя към Южния полюс. Филмът е замислен като комбинация от семейна комедия, екшън и музикално приключение.

Мелиса Маккарти, която е и продуцент на филма чрез компанията On the Day Productions, описва историята като разказ за хората, които остават до най-близките си по време на празниците, и за идеята, че човек не трябва да бъде съвършен, за да бъде обичан. Сред продуцентите е и Мишел Л. М. Уонг, носителка на „Оскар“ за „KPop Demon Hunters“.

За Мария Бакалова участието в „Margie Claus“ е още една стъпка в развитието ѝ като гласова актриса. Българската звезда вече има сериозен опит в големи международни продукции, включително като гласа на Космо в „Пазители на Галактиката Vol. 3“, а през 2025 г. участва и в анимацията „Лошите момчета 2“.

Кариерата на Мария Бакалова продължава да се развива едновременно в авторското и комерсиалното кино. След номинацията ѝ за „Оскар“ за „Борат 2“ тя участва в „Bodies Bodies Bodies“, „The Apprentice“ и редица международни проекти, а през август 2026 г. Vogue Italia я определи като една от българските актриси, които все по-уверено затвърждават присъствието си в Холивуд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    12 2 Отговор
    Напредък. Преди озвучаваше куче. 😎

    Коментиран от #5

    10:00 25.08.2026

  • 2 бау-бау озвучителка

    11 2 Отговор
    и това е много като роля за тая селската похамериканчена пpостакeлaa

    10:02 25.08.2026

  • 3 Павел Пенев

    11 3 Отговор
    Грозно, бездарно и порочно същество. Има ли възможност да го подарите на САЩ и да остане там завинаги?

    10:08 25.08.2026

  • 4 Толкова изкуствена мутра..

    10 1 Отговор
    Много не естестнено изражение има. Прави се на нещо, което не е. Някак не е симпатична, угоднически се представя, като без достойнство. Не ми харесва такова нагаждачетсво и издокарване.

    10:10 25.08.2026

  • 5 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Но кучето беше руснак 😏😉

    10:13 25.08.2026

  • 6 Лицето

    7 1 Отговор
    М. Б. е известно и донякъде популярно в резултат на медиен агресивен меркетинг /реклама/. В България и за Българите реалната творческа дейност на лицето М. Б. е нулева.

    10:16 25.08.2026

  • 7 Лицето

    6 1 Отговор
    М. Б. е известно и донякъде популярно в резултат на медиен агресивен меркетинг /реклама/. В България и за Българите реалната творческа дейност на лицето М. Б. е нулева.

    10:17 25.08.2026

  • 8 А ще

    5 1 Отговор
    Даде ли мишундата за някое порно?

    10:35 25.08.2026

  • 9 перхидролка

    3 0 Отговор
    Те пък,защо само на нея предлагат работа?А всяка година се дипломират не малко актриси.Що не канят например Муки,Сашка,синовете на Калоянчев?Все са от "сой",дето се вика.Или поне Марта Вачкова?Защо бе,а?А са се закачили само за Бакалова и не я изтърват.Докато тук я плюете и храчите ожесточено,младата жена си пълни банковата сметка.

    10:40 25.08.2026