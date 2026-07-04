Ивет Лалова поставила едно условие, за да води "Игри на волята"

Новата водеща на „Игри на волята“ Ивет Лалова е приела едно от най-големите предизвикателства в телевизионната си кариера, но не без много важно условие. Легендарната спринтьорка е поставила категоричен ултиматум на продукцията – ще подпише договора само ако съпругът ѝ Симоне Колио и малкият им син Тиаго могат да бъдат с нея по време на снимките край морето.

За Ивет това не е каприз, а въпрос на семейство, спокойствие и баланс. Синът ѝ е едва на 2 години, а тя е категорична, че не иска да се отделя от най-близките си за дълъг период. Именно съгласието на екипа семейството ѝ да замине с нея към Дуранкулак се оказало решаващо за участието ѝ в новия сезон на екстремното риалити, пише Шоу Блиц.

„Моето детенце е само на 2 години и не съм спирала да работя, откакто го родих. За мен е много важно то да е добре и неговият режим да бъде спазен“, споделя Лалова.

Тя разкрива, че край морето няма да бъде сама. До нея ще бъдат не само съпругът ѝ Симоне и синът им Тиаго, но също майка ѝ и сестра ѝ. Така снимките на „Игри на волята“ ще се превърнат не само в професионално изпитание, но и в лична битка за организация, издръжливост и майчин баланс.

„Баща му, както и майка ми и сестра ми, ще бъдат с мен в Дуранкулак. Това ще са и моите лични игри на волята. Да не си мислите, че ще бъда само красива и усмихната пред камера. Аз ще си водя битките в цялото това нещо, защото то е огромна отговорност и предизвикателство“, признава Ивет.

Бившата лекоатлетка влиза в „Игри на волята“ в напълно ново амплоа – като водеща на едно от най-тежките и гледани риалитита в българския ефир. Тя обаче не се притеснява нито от условията, нито от жегите по време на снимките. След години тренировки при минусови температури на Белмекен и над 40 градуса на напечената писта, екстремната среда край морето не може да я уплаши.

Ивет Лалова е убедена, че форматът не е просто битка на сила и бързина. Според нея в „Игри на волята“ печели не най-силният, а най-адаптивният – този, който може да мисли стратегически, да издържа психически и да се справя с напрежението.

„Тук има социална игра, предателства, стратегии, има толкова много психологическа част, която мен винаги много ме е вълнувала. И в спорта е така – победителят не е просто най-добре подготвеният, а съвкупност от лидерски качества“, казва тя.

Ивет отлично знае какво означава воля. Кариерата ѝ е белязана не само от победи, но и от тежки изпитания. През 2005 г. в Атина тя преживява кошмарна контузия по време на загрявка, след сблъсък с друг атлет. Получава тежка фрактура на десния крак, а лекарите поставят 38-сантиметров титанов пирон в бедрото ѝ.

Травмата я изважда от състезания за повече от година, но не успява да я пречупи. След дълга рехабилитация Лалова се връща на пистата и доказва, че духът ѝ е по-силен от всяка диагноза.

Днес трикратната европейска шампионка пренася шампионския си характер от пистата пред камерата. До нея остава и човекът, който е неизменна част от живота ѝ вече 18 години – съпругът ѝ Симоне Колио. Двамата се запознават покрай леката атлетика, а любовта им устоява на всички изпитания.

„Когато се запознахме, той ме хвана за ръка и за 18 години ми доказа, че повече няма да ме пусне“, споделя Ивет.

Именно затова условието ѝ към „Игри на волята“ било ясно от самото начало – новото приключение може да започне, но не и с цената на раздяла със семейството.