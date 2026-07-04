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Ивет Лалова поставила едно условие, за да води "Игри на волята"

Ивет Лалова поставила едно условие, за да води "Игри на волята"

4 Юли, 2026 19:08 1 255 8

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  • условие

Лекоатлетката не искала да се отделя от семейството си през месеците на Дуранкулак

Ивет Лалова поставила едно условие, за да води "Игри на волята" - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новата водеща на „Игри на волята“ Ивет Лалова е приела едно от най-големите предизвикателства в телевизионната си кариера, но не без много важно условие. Легендарната спринтьорка е поставила категоричен ултиматум на продукцията – ще подпише договора само ако съпругът ѝ Симоне Колио и малкият им син Тиаго могат да бъдат с нея по време на снимките край морето.

За Ивет това не е каприз, а въпрос на семейство, спокойствие и баланс. Синът ѝ е едва на 2 години, а тя е категорична, че не иска да се отделя от най-близките си за дълъг период. Именно съгласието на екипа семейството ѝ да замине с нея към Дуранкулак се оказало решаващо за участието ѝ в новия сезон на екстремното риалити, пише Шоу Блиц.

„Моето детенце е само на 2 години и не съм спирала да работя, откакто го родих. За мен е много важно то да е добре и неговият режим да бъде спазен“, споделя Лалова.

Тя разкрива, че край морето няма да бъде сама. До нея ще бъдат не само съпругът ѝ Симоне и синът им Тиаго, но също майка ѝ и сестра ѝ. Така снимките на „Игри на волята“ ще се превърнат не само в професионално изпитание, но и в лична битка за организация, издръжливост и майчин баланс.

„Баща му, както и майка ми и сестра ми, ще бъдат с мен в Дуранкулак. Това ще са и моите лични игри на волята. Да не си мислите, че ще бъда само красива и усмихната пред камера. Аз ще си водя битките в цялото това нещо, защото то е огромна отговорност и предизвикателство“, признава Ивет.

Бившата лекоатлетка влиза в „Игри на волята“ в напълно ново амплоа – като водеща на едно от най-тежките и гледани риалитита в българския ефир. Тя обаче не се притеснява нито от условията, нито от жегите по време на снимките. След години тренировки при минусови температури на Белмекен и над 40 градуса на напечената писта, екстремната среда край морето не може да я уплаши.

Ивет Лалова е убедена, че форматът не е просто битка на сила и бързина. Според нея в „Игри на волята“ печели не най-силният, а най-адаптивният – този, който може да мисли стратегически, да издържа психически и да се справя с напрежението.

„Тук има социална игра, предателства, стратегии, има толкова много психологическа част, която мен винаги много ме е вълнувала. И в спорта е така – победителят не е просто най-добре подготвеният, а съвкупност от лидерски качества“, казва тя.

Ивет отлично знае какво означава воля. Кариерата ѝ е белязана не само от победи, но и от тежки изпитания. През 2005 г. в Атина тя преживява кошмарна контузия по време на загрявка, след сблъсък с друг атлет. Получава тежка фрактура на десния крак, а лекарите поставят 38-сантиметров титанов пирон в бедрото ѝ.

Травмата я изважда от състезания за повече от година, но не успява да я пречупи. След дълга рехабилитация Лалова се връща на пистата и доказва, че духът ѝ е по-силен от всяка диагноза.

Днес трикратната европейска шампионка пренася шампионския си характер от пистата пред камерата. До нея остава и човекът, който е неизменна част от живота ѝ вече 18 години – съпругът ѝ Симоне Колио. Двамата се запознават покрай леката атлетика, а любовта им устоява на всички изпитания.

„Когато се запознахме, той ме хвана за ръка и за 18 години ми доказа, че повече няма да ме пусне“, споделя Ивет.

Именно затова условието ѝ към „Игри на волята“ било ясно от самото начало – новото приключение може да започне, но не и с цената на раздяла със семейството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    8 0 Отговор
    Напрао да зима негъра за водещ на местото на оня татуирания надрусаняк. Не че некой ше ги гледа тия г.О.в.н.а.

    19:10 04.07.2026

  • 2 Има

    5 1 Отговор
    Хубаводупенце, ама - егати и физиономията...

    19:15 04.07.2026

  • 3 Лост

    6 0 Отговор
    Като иска да си платят нощувките.

    19:17 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Тъй като нямала финансови възможности да плати ваканционни разходи на семейството, дамата е пожелала телевизията да ги плати! Ами в крайна сметка щом е преценила, че я искат за водеща, що да не се пазари? Не е голяма драма!! Със същият успех можеше просто да се договори за няколко хиляди евро повече хонорар и сама да плати! Все тая!

    Коментиран от #6

    19:44 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой знае ли?

    0 0 Отговор
    Хонорарът на водещ колко е? 25 000 евро или повече?

    20:06 04.07.2026

  • 8 Без име

    2 0 Отговор
    Тази отсега става антипатична.

    20:15 04.07.2026