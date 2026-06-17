Ивет Лалова е новата водеща на "Игри на волята"

Една от най-успешните и вдъхновяващи български лекоатлетки - Ивет Лалова-Колио става част от екстремното риалити „Игри на волята“. Олимпийската легенда с несломим дух ще се присъедини към водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката със заразителната си енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците на най-харесвания от зрителите приключенски формат през целия сезон, съобщава Нова телевизия.
Със своята впечатляваща спортна кариера, дисциплина и воля, пред която няма непреодолими препятствия, Ивет отваря нова страница в своя живот и в историята на легендарното риалити.
“За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението “Игри на волята”. Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея”, споделя Ивет Лалова-Колио.
“Вълнението от възможността да застана рамо до рамо със знаменитост като Ивет Лалова е голямо. Първият ми досег с предаването от другата страна на монетата беше изключително предизвикателство, което нямам търпение да изживея отново. Тази година битките ще са още по-зрелищни и още по-непредвидими”, допълва Павел Николов.
NOVA и екипът на “Игри на волята” изказват искрената си благодарност към Ралица Паскалева за нейната всеотдайност, професионализъм и значим принос през последните шест години. Тя остава неизменна част от историята и успеха на хитовия формат и вратите на медията остават отворени за бъдещи съвместни проекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бързи, смели, сръчни
13:04 17.06.2026
2 Без име
13:04 17.06.2026
3 А кво стана
Коментиран от #4
13:05 17.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ивелин Михайлов
13:11 17.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 селски малоумник
13:22 17.06.2026
8 БайТиквун
13:47 17.06.2026
9 Аааа, не!
13:59 17.06.2026
10 9689
14:09 17.06.2026
11 Перо
14:23 17.06.2026
12 Българин
14:31 17.06.2026