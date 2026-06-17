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Ивет Лалова е новата водеща на "Игри на волята"

Ивет Лалова е новата водеща на "Игри на волята"

17 Юни, 2026 12:58 1 355 12

  • ивет лалова-
  • игри на волята-
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  • ралица паскалева

Спортната легенда ще замени Ралица Паскалева в екстремното шоу

Ивет Лалова е новата водеща на "Игри на волята" - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една от най-успешните и вдъхновяващи български лекоатлетки - Ивет Лалова-Колио става част от екстремното риалити „Игри на волята“. Олимпийската легенда с несломим дух ще се присъедини към водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката със заразителната си енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците на най-харесвания от зрителите приключенски формат през целия сезон, съобщава Нова телевизия.

Със своята впечатляваща спортна кариера, дисциплина и воля, пред която няма непреодолими препятствия, Ивет отваря нова страница в своя живот и в историята на легендарното риалити.

“За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението “Игри на волята”. Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея”, споделя Ивет Лалова-Колио.

“Вълнението от възможността да застана рамо до рамо със знаменитост като Ивет Лалова е голямо. Първият ми досег с предаването от другата страна на монетата беше изключително предизвикателство, което нямам търпение да изживея отново. Тази година битките ще са още по-зрелищни и още по-непредвидими”, допълва Павел Николов.

NOVA и екипът на “Игри на волята” изказват искрената си благодарност към Ралица Паскалева за нейната всеотдайност, професионализъм и значим принос през последните шест години. Тя остава неизменна част от историята и успеха на хитовия формат и вратите на медията остават отворени за бъдещи съвместни проекти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бързи, смели, сръчни

    6 0 Отговор
    Да им засича с хронометъра и да им гледа сеира на кифлите и селяните като се излагат.

    13:04 17.06.2026

  • 2 Без име

    6 1 Отговор
    Кой ще гледа Тиаго или ежедневно ще ни бъде снасяна информация за него?

    13:04 17.06.2026

  • 3 А кво стана

    5 0 Отговор
    тази защо я изритаха.

    Коментиран от #4

    13:05 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява предаването за избора!

    13:11 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 селски малоумник

    3 1 Отговор
    Диму Алексиев ще го гледа по телевизията в пандиза.

    13:22 17.06.2026

  • 8 БайТиквун

    2 0 Отговор
    татуиран маймуняк ще гледат чалга нацията ................

    13:47 17.06.2026

  • 9 Аааа, не!

    8 2 Отговор
    След нивото на Ралица няма как Ивет Лалова да изпъкне. Първо, не е актриса и трудно ще се впише. Второ, това че е брилянтен спортист не я прави автоматично добър водещ. За мен лично, най-добрият тандем беше Димо- Ралица.

    13:59 17.06.2026

  • 10 9689

    0 3 Отговор
    Поне ще зарежда участниците с допинг.

    14:09 17.06.2026

  • 11 Перо

    0 0 Отговор
    Поредната простотия в кичозното и нагласено шоу!

    14:23 17.06.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор
    Искаме Димо.Той е незаменим.Сега предаването е скучно и вече не го гледам,колкото и да се старае Павел да имитира Димо.Няма нужда.Бъди себе си.

    14:31 17.06.2026