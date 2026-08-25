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Принц Хари напусна скандална благотворителна организация в Африка

Принц Хари напусна скандална благотворителна организация в Африка

25 Август, 2026 14:29 686 3

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  • кралско семейство-
  • благотворителност

Принцът беше част от управителния съвет на организацията, обвинявана през годините в сексуален тормоз

Принц Хари напусна скандална благотворителна организация в Африка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари се оттегля от управлението на природозащитната организация African Parks след десетгодишна ангажираност, потвърди негов говорител. Решението идва в момент, когато херцогът на Съсекс пренарежда част от обществените си ангажименти и подготвя по-продължително завръщане във Великобритания със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца.

African Parks определи промяната като част от „обновяване на управлението“. От 30 септември към борда ще се присъединят съдията от Върховния съд на Кения Айзък Ленаола и президентът на Alliance for a Green Revolution in Africa Алис Рухвеза. Организацията управлява защитени територии в партньорство с правителства в 13 африкански държави.

„Изказваме специална благодарност на херцога на Съсекс за десетилетие на всеотдайна служба към African Parks“, заяви председателят на борда Вас Нарасимхан. Принц Хари е свързан с организацията от години, като през 2017 г. става неин президент, а през 2023 г. преминава в управителния съвет.

Оттеглянето му обаче идва след продължителни критики от правозащитната организация Survival International. Тя обвинява рейнджъри, работещи за African Parks в националния парк Odzala-Kokoua в Република Конго, в тежки злоупотреби срещу представители на местното население бака. Сред твърденията са побои, изтезания и сексуално насилие.

След външно разследване, възложено на Omnia Strategy, African Parks призна през 2025 г., че при отделни случаи са били установени нарушения на човешките права. Пълният доклад не беше публикуван. Survival International продължи да настоява за поемане на отговорност и призова принц Хари да напусне борда.

Самата организация представя сегашната промяна като планирана управленска ротация, а не като пряка последица от натиска. Новият член Айзък Ленаола има опит в областта на човешките права и правото, свързано с дивата природа, и досега е участвал в независимия механизъм на African Parks за разглеждане на жалби.

Оттеглянето е второто значимо отдалечаване на принц Хари от африканска благотворителна организация за сравнително кратък период. През март 2025 г. той и принц Сеисо от Лесото напуснаха като патрони създадената от тях Sentebale след тежък конфликт с председателя Софи Чандаука. Британският регулатор впоследствие не откри доказателства за системен тормоз или расизъм, но разкритикува управлението на организацията и липсата на достатъчно ясни вътрешни процедури.

Спорът около Sentebale не приключи с оставката. През 2026 г. самата благотворителна организация заведе дело за клевета срещу принц Хари и бившия попечител Марк Дайър. Представители на херцога отхвърлиха обвиненията.

Промяната в African Parks съвпада и с нов етап в личния живот на принц Хари и Меган Маркъл. Двамата планират да се завърнат за неопределено време във Великобритания със сина си принц Арчи и дъщеря си принцеса Лилибет, но няма да се завърнат като работещи членове на кралското семейство. Очаква се да живеят в частна, некралска резиденция извън Лондон.

За принц Хари Африка остава важна част от публичната му биография. Той многократно е свързвал континента с паметта за майка си принцеса Даяна, с природозащитни каузи и с работата си за ветерани и млади хора. Напускането на African Parks обаче слага край на една от най-дългогодишните му официални роли в международна неправителствена организация.


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